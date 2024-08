Vermisster 38-Jähriger aus Kaiserslautern wohlbehalten zurück

per Mail teilen

Über dem Kaiserslauterer Stadtteil Morlautern ist in der Nacht ein Hubschrauber gekreist. Grund: Die Polizei hat dort einen Vermissten gesucht. Der ist nun wohlbehalten wieder zurück.

Die Vermisstensuche konnte damit beendet werden. Laut Polizei gab es einen Zeugenhinweis zum Aufenthaltsort des vermissten 38-Jährigen. Dort konnten Beamte den Mann wohlbehalten aufgreifen.

Die Polizei hatte den Mann seit Mittwochabend intensiv gesucht, weil nicht auszuschließen war, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Nähere Angaben machte die Polizei nicht.

"Intensive" Suche in Morlautern auch mit Hubschrauber

Bei der Suche kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Hubschrauber der Polizei, der mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, war in der Nacht südwestlich des Stadtteils Morlautern unterwegs. Auch am Boden wurde "intensiv" nach dem Mann gesucht, so die Polizei.

Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern für ihre Mithilfe.