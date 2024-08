Kirchheimbolanden feiert Jubiläum: Die Stadtgeschichte in Bildern

Im Haus der Diakonie in der Mozartstraße 11 in Kirchheimbolanden ist eine Beratungsstelle der Diakonie untergebracht. Dort finden Bürger Hilfe in fast allen Lebenslagen, denn in dem historischen Gebäude ist neben der Sozial- und Lebensberatung auch die Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung sowie die Schuldnerberatung ansässig.

