Viele Schülerinnen und Schüler im Westen der Pfalz werden nach den Sommerferien von modernisierten Schulgebäuden empfangen. Mehrere Millionen Euro wurden investiert.

Und das ist vielerorts auch bitter nötig. Das weiß jeder, der jemals in einer Schule war. Undichte Fenster, kaputte Heizkörper, tropfende Wasserhähne, katastrophale Zustände auf den Toiletten. Zugegeben: So dramatisch ist es nicht überall, aber Sanierungen sind oft bitter nötig.

In der Westpfalz wurde deshalb auch fleißig gearbeitet und die Ferienzeit genutzt, damit es die Schüler wieder etwas schöner haben, wenn das neue Schuljahr beginnt. Beispielsweise hat die Turnhalle der Grundschule Wittelsbach in Pirmasens ein neues Dach bekommen – das alte Dach war undicht. Rund 80.000 Euro wurden in die Sanierung investiert.

Pirmasens setzt auf Modernisierung der Schulen in den Ferien

Die Bauarbeiten seien vielerorts sehr wichtig, betont Bürgermeister Michael Maas (CDU). „Wir nutzen die unterrichtsfreie Zeit für Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten intensiv, um ein attraktives, modernes und den aktuellen Anforderungen entsprechendes Lernumfeld für Kinder und Jugendlichen zu schaffen“, sagt Maas. Ziel sei es, während der Ferien möglichst viele Maßnahmen abzuwickeln, um die Nerven von Erziehern, Lehrkräften, und Schülern zu schonen.

In den Sommerferien wurden in einigen Schulen in der Region auch Baumaßnahmen fortgeführt, an denen schon länger gearbeitet wird.

Wo überall in den Ferien gebaut wurde, lesen sie hier:

An diesen Schulen in Pirmasens wurde gearbeitet Hugo-Ball-Gymnasium: Dachsanierung, Erneuerung Fenster und Beleuchtung, Kosten: rund 1,5 Millionen Euro

Leibniz-Gymnasiums: Einbau neuer Fenster, Verbesserungen Brandschutz, Erneuerung Elektroleitungen, Umbau Fachräume, Kosten: rund 2,7 Millionen Euro

Käthe-Dassler-Realschule: Erneuerung Fenster und Eingangstüren, Kosten: rund 400 000 Euro

Grundschule Wittelsbach: Sanierung Turnhalle-Dach, Kosten: rund 90 000 Euro

Grundschule Horeb: Schaffung einer Mensa, Kosten: rund 420 000 Euro

Grundschule Robert-Schuman: Sanierung WC-Anlage und Überdachung Haupteingang, Kosten: rund 160 000 Euro Die Projekte sind teilweise auch längerfristige Maßnahmen.

An diesen Schulen in Kaiserslautern wurde gearbeitet Schulzentrum Süd: Austausch Fettabscheider, Bodenbelagsarbeiten in der Realschule, provisorischer zweiter Rettungsweg im Fachklassentrakt, Umbau Sekretariat, Demontage und Montage eines Nachtspeichers nach Fußbodenerneuerung, Kosten: 155.000 Euro

Schulzentrum Nord: Sanierung im EG Ostflügel Sekretariat; Schadstoffsanierung, Trockenbau-, Bodenbelag-, Malerarbeiten, Sanitär und Elektronik, im OG Zentralbau Fachbereich Friseure, Schadstoffsanierung, Trockenbau-, Bodenbelag-, Malerarbeiten, Sanitär und Elektronik, Kosten: 70.000 Euro

Lina Pfaff Realschule: Beseitigung von DEKRA Mängeln, Erneuerung der Stockwerksverteiler, Kosten: etwa 100.000 Euro

Röhmschule: Strukturierte elektrische Verkabelung Kosten: etwa 30.000 Euro

Betzenbergschule: Elektrik-Verkabelung, Anbindung inklusive LED Beleuchtung zwei neuer Klassenräume, Kosten: etwa 20.000 Euro

Bännjerrückschule: Erneuerung Außenbeleuchtung Schulhof, Kosten: 15.000 Euro

An diesen Schulen in Zweibrücken wurde gearbeitet Grundschule Albert-Schweitzer: Notreparaturen, Sicherungsmaßnahmen an den Decken

Hofenfels-Gymnasiums: Neuer Sonnenschutz, Verschattung an notwendigen Fenstern

Grundschule Sechsmorgen: Neue Fenster

Berufsbildenden Schule: Reparatur und Instandsetzung verschiedener Jalousien

Grundschule Rimschweiler: Neuer Boden für die Turnhalle

Canadaschule: Kleinere Umbaumaßnahmen zur Herstellung von zwei Unterrichtsräumen, einem Nebenraum und einem Pflegebad, sowie Beschaffung weiterer Container zur Unterbringung neuer Schüler für das kommende Schuljahr Insgesamt wurden dafür 1.268.000 Euro investiert. Die Projekte sind teilweise auch längerfristige Maßnahmen.

An diesen Schulen im Donnersbergkreis wurde gearbeitet Wilhelm Erb Gymnasium in Winnweiler: Die Umsetzung des 2.Bauabschnittes Kosten: Haushaltsansatz für 2024 3,1 Millionen Euro, Gesamtkosten 8,9 Millionen Euro

Nordpfalzgymnasium in Kirchheimbolanden: Sanierung der Sporthalle, Kosten: Haushaltsansatz für 2024 1,7 Millionen Euro, Gesamtkosten 8,6 Millionen Euro

Integriete Gesamtschule Eisenberg: Sanierung und Umbau, die Arbeiten zum Einbau der Lüftungsanlage wurde abgeschlossen die brandschutztechnische Sanierung wird fortgeführt. Kosten: Haushaltsansatz für 2024 1,6 Millionen Euro, Gesamtkosten 4,8 Millionen Euro

Realschule plus Göllheim: Brandschutztechnische Sanierung wird weitergeführt, Kosten: Haushaltsansatz für 2024 1,2 Millionen Euro, Gesamtkosten 4,3 Millionen Euro

Berufsbildende Schule Donnersbergkreis in Eisenberg: Weiterführung Sanierung Elektroverteilungen, Sanierung Boden Lehrerzimmer, Digital Pakt, Kosten: etwa 546.000 Euro

Schule am Donnersberg „Förderschule“ Rockenhausen: Maßnahmen zur Schaffung zusätzliche Räumlichkeiten, Schimmelsanierung Bewegungsbad, Kosten: 50.800 Euro

Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Kirchheimbolanden: Sanierung Boden Klassenraum, Kosten: 9.500 Euro

Realschule plus mit Fachoberschule in Göllheim: Digital Pakt, Kosten: etwa 212.500 Euro

Berufsbildende Schule Donnersbergkreis mit Standort in Rockenhausen: Digital Pakt Kosten: etwa 237.500 Euro

Integrierte Gesamtschule in Eisenberg am Standort Martin-Luther-Straße: Reparaturarbeiten am Dach im D-Trakt, Kosten: 6.700 Euro Die Projekte sind teilweise auch längerfristige Maßnahmen.

An diesen Schulen im Kreis Kaiserslautern wurde gearbeitet Sickingen-Gymnasium Landstuhl: Gesamtsanierung, Rohbauarbeiten, Rückbauarbeiten Fundamente, Erd- und Verbauarbeiten, Vorbereitungen Ausbaugewerke

Reichswald-Gymnasium, Jakob-Weber-Schule, Hans-Zulliger-Schule: Digitalpakt: Installationsarbeiten Elektro- und informationstechnische Anlagen

Jakob-Weber-Schule Landstuhl: Sanierung Fenster Hauptgebäude: Fensterarbeiten, Elektroarbeiten und Putz- und Dämmarbeiten im Erdgeschoss Die Projekte sind längerfristige Maßnahmen.

An diesen Schulen im Kreis Kusel wurde gearbeitet Gymnasium Lauterecken: Einbau Akustikdecken inklusive Beleuchtung in sechs Klassenzimmern, Kosten: 40.000 Euro

Gymnasium Kusel: Einbau Akustikdecke inklusive Beleuchtung (Flur UG), Trockenbauarbeiten Pausenhalle, Elektroarbeiten, Kosten: 35.000 Euro

BBS Kusel und Realschule plus: Fliesenarbeiten, Kosten: jeweils 6.000 Euro

RS plus Wolfstein: Weiterführung der Maßnahme Austausch/Neuinstallation der Elektro-Unterverteilung, Fertigstellung der Brandmeldeanlage, Kosten: etwa 30.000 Euro