Simone Daiker ist Redakteurin im SWR Studio Kaiserslautern und setzt für Web, App und Hörfunk vor allem Themen aus Kaiserslautern und der Region um.

Seit Sommer 2024 ist Simone Daiker als Multimedia-Redakteurin Teil des SWR Studios Kaiserslautern. Vor allem produziert sie Nachrichtenbeiträge und Meldungen für die Regionalnachrichten von SWR4. Außerdem ist sie in der Westpfalz unterwegs, führt Interviews oder macht Umfragen, beispielsweise für die Hörfunkprogrammen von SWR1 und SWR4.

Simone Daiker. SWR

Meine Heimat

Weil der Ort, aus dem ich komme, so unbekannt ist, antworte ich auf die Frage: "Woher kommst du?“ meist mit: "Aus der Nähe von Kaiserslautern.“ Was mein Gegenüber nicht weiß, Nähe bedeutet in Wirklichkeit 30 Kilometer davon entfernt. Dennoch ist Kaiserslautern und die gesamte Westpfalz auch ein Stückchen Heimat für mich. Viele meiner Freunde und Bekannten wohnen hier und ich fahre gerne mal nach Kaiserslautern, um in der Stadt zu shoppen oder um abends ein paar Bars in der Altstadt abzuklappern.

Mein Antrieb

Mich treiben die Menschen aus meiner Heimat, aus meinem Umfeld an, die teilweise die gleichen Probleme und Anliegen haben wie ich selbst und denen ich mit meiner Arbeit eine Stimme geben kann.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Ich könnte kein bestimmtes Thema nennen, dem ich mich täglich widme. Genau das liebe ich aber auch an diesem Beruf, man macht jeden Tag etwas anderes und lernt ständig etwas Neues dazu.

Als Autorin hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Da ich als Journalistin mehr oder weniger erst am Anfang stehe, kann ich zwar noch nicht von Treffen mit großen Berühmtheiten berichten. Ich habe aber viele Menschen treffen dürfen, die bedeutend für unsere Region sind und sich mit interessanten Themen auseinandersetzen. Menschen wie ein sechsjähriges Mädchen, das auf der "The Voice Kids“ Bühne nicht weiterkam, aber ihren großen Idolen gegenübertreten durfte, oder wie der Betreiber des Union Kinos in Kaiserslautern, der mir die besondere Geschichte des ältesten Kinos in Rheinland-Pfalz erzählte.