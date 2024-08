Die Deutschland-Tour ist das einzige Etappenrennen für Radprofis in Deutschland. Am Sonntag führt die Königsetappe durch die Pfalz - mit Auswirkungen für Autofahrer.

Die Etappe führt über 180 Kilometer von Annweiler bis nach Saarbrücken. Der Start des Hauptfeldes ist am Sonntag um 12.10 Uhr in Annweiler. Von dort aus geht es erst einmal bergauf - bis zu ersten Bergwertung auf der Kalmit, dem mit rund 670 Metern zweihöchsten Berg der Pfalz.

Von dort aus fahren die rund 120 Fahrer durch den Pfälzerwald. Bei Heltersberg im Kreis Südwestpfalz steht eine Sprintwertung auf dem Programm, in Großbundenbach im Kreis Südwestpfalz nochmal eine Bergwertung. Von dort aus geht es durch Zweibrücken weiter ins Saarland. Gegen 16.30 Uhr am Nachmittag wird das Fahrerfeld am Zielort in Saarbrücken erwartet. Dort endet dann auch die Deutschland-Tour und der Gesamtsieger wird geehrt.

20 Teams treten bei Deutschland-Tour an

Die Deutschland-Tour war am Mittwoch mit dem Prolog gestartet und führte dann auch durch Baden-Württemberg. In den insgesamt 20 Teams finden sich einige internationale Top-Stars - unter anderem Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) und Sprint-Star Mads Pedersen (Lidl-Trek). Aus deutscher Sicht steht vor allem Simon Geschke im Mittelpunkt. Der 38-Jährige hat angekündigt, bald seine Karriere zu beenden.

Straßen in der Pfalz wegen Radrennen gesperrt

Während der vierten Etappe der Deutschland-Tour am Sonntag durch die Pfalz müssen auch zahlreiche Straßen gesperrt werden, damit das Rennen ohne Probleme durchgeführt werden kann. Polizei und Verwaltungen haben angekündigt, dass sie die Einschränkungen für Autofahrer so gering wie möglich halten wollen. Soll heißen: Rund 45 Minuten, bevor das Fahrerfeld an die betreffende Straße kommt, wird sie gesperrt. Ist der Troß durch, wird die Straße dann so schnell wie möglich wieder freigegeben.