Neue Parkregeln bei FCK-Spielen: Weniger Chaos, aber neue Probleme

Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern parken bei FCK-Spielen deutlich weniger Autos auf den Straßen. Das ist ein erstes Fazit der Stadt zu ihren neuen Parkregeln. Allerdings hat sich das Problem verschoben.

Vielen Anwohnern auf dem Betzenberg in Kaiserslautern war der Kragen geplatzt: Zugeparkte Straßen, kaum ein Durchkommen. Auch Rettungswagen sollen Probleme gehabt haben, durch die engen, weil zugeparkten Straßen zu gelangen. Die Stadt Kaiserslautern hatte zur neuen Saison reagiert: Bei den Spielen des 1. FC Kaiserslautern dürfen auf den Straßen auf dem Betzenberg nur noch Anwohner parken, die sich eine entsprechende Ausnahmegenehmigung geholt haben. Die neuen Parkregeln haben offenbar etwas bewirkt.

Weniger Autofahrer parken auf dem Betzenberg

Schon nach dem ersten Heimspiel des FCK gegen Greuther Fürth mit fast 42.000 Zuschauern zeigten sich Anwohner und Stadt zufrieden. "Die Straßen waren minimal zugeparkt", sagte damals eine Anwohnerin nach dem Freitagabend-Spiel. Auch nach dem zweiten FCK-Spiel, am vergangenen Samstagabend beim 3:4 gegen Hertha BSC (knapp 49.000 Zuschauer), haben deutlich weniger Autofahrer auf dem Betzenberg geparkt.

Stadt Kaiserslautern spricht von Verdrängungseffekt

Eine weitere positive Auswirkung: Immer mehr Anwohner nutzen laut Stadt ihre eigenen Garagen und Stellplätze - und parken nicht mehr auf der Straße. Doch mit Blick auf das große Ganze trügt der Schein: Statt auf dem Betzenberg selbst, haben nun viele angereiste Fans ihre Autos in den umliegenden Straßen abgestellt, beispielsweise in der Kohlenhof- und Kurpfalzstraße. Das heißt, das Ordnungsamt in Kaiserslautern hatte trotzdem einiges zu tun.

Mehr Personal und stärkere Kontrollen bei FCK-Spielen

Auch die Verkehrsleitzentrale, bestehend aus Polizei, Stadt und Stadtwerken, sieht keinen erkennbaren Rückgang des Autoverkehrs an den Spieltagen. Zum nächsten Heimspiel, am 21. September bei ausverkauftem Haus gegen den Hamburger SV, will die Stadt mehr Personal einsetzen, um auch die umliegenden Straßen besser zu kontrollieren.

Betzenberg: Noch nicht alle Anwohner haben Genehmigungen

Bis dahin werden bei der Stadt wohl noch viele Anträge für Ausnahmegenehmigungen eingehen. Denn offenbar wussten viele Anwohner bisher noch nichts von den neuen Regeln. Auf dem betroffenen Gebiet am Betzenberg sind laut Stadt fast 1.900 Autos gemeldet, 620 Ausnahmegenehmigungen wurden bisher erteilt - davon 275 direkt am Stadion. Die Stadt kündigte an, die Situation weiter zu beobachten und bei Bedarf anzupassen, um auf diese Weise Anwohner und Fans zu entlasten. Dabei muss sie darauf achten, dass sich die Situation in den umliegenden Gebieten nicht verschärft.