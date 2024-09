Der Uni-Sport an der RPTU in Kaiserslautern ist sehr beliebt, heißt es von der Universität. Wir haben mal geschaut, wieso das so ist und welche Angebote es gibt.

Erst im Juni wurde ein 17 Meter hoher Kletterturm auf dem Campus der Universität eröffnet. Dort finden auch einige Wettkämpfe statt. In den letzten drei Monaten wurde der Turm gut genutzt, sagt Julia Müller, Geschäftsführerin des Sportzentrums der RPTU. In Zukunft soll es dort auch Kletterkurse und einen Material-Verleih geben. Derzeit müssen Kletterer noch ihre eigene Ausrüstung mitbringen.

Julia Müller arbeitet seit 2019 beim Uni-Sport. SWR

Neben dem Kletterturm gibt es seit diesem Jahr auch einen sogenannten Pumptrack. Das ist eine künstlich angelegte Mountainbike-Strecke. Mit Inlineskates oder Tretrollern könne man aber auch über die Strecke fahren, sagt Müller. Neu ist außerdem eine Miniramp - also eine kleine Skateboard-Rampe.

Mountainbiking im Pfälzerwald

Wer lieber in der Natur Mountainbike fahren will, der kann sich den Gruppen des Uni-Sports anschließen. Auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden fahren die Gruppen dann von der Universität aus in den Wald. Anfänger können zum Beispiel am Anfang des Semesters bei einer einstündigen Ausfahrt herausfinden, ob der Sport überhaupt etwas für sie ist. Bei den Fortgeschrittenen gehören dann auf dem Hinterrad fahren oder Stufen bergauf fahren zum Programm. Generell gibt es einen kostenlosen Mountainbike-Verleih auf dem Campus, damit kann man auch mal alleine losziehen.

Tauchen in Kaiserslautern

Mit Maske, Flossen und Gasflasche im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern abtauchen - das bietet der Uni-Sport im Hallenbad in Form von Tauchkursen an. Durch Übungen und Spiele unter Wasser kann so die eigene Kondition und Koordination trainiert werden. Wer will, kann sogar einen international anerkannten Tauchschein erwerben. Voraussetzung für den Kurs sind Schwimmkenntnisse.

Stand-up-Paddling auf dem Gelterswoog in Kaiserslauern

Über Wasser bleibt man mit dem Stand-up-Paddle-Board. Am Gelterswoog in Kaiserslautern kann man sich Board, Paddel und Schwimmweste für eine Stunde ausleihen. Das Angebot gibt es von Mai bis Ende September bei gutem Wetter immer mittwochs. Wenn man will, kann man auch vorher einen Kurs dafür belegen. Ansonsten reicht eine kurze Einweisung davor.

Ich finde, dass der Uni-Sport einen wichtigen Beitrag zum Studium beitragen kann, weil die körperliche Aktivität und das gemeinsame Sporttreiben einen sehr großen Einfluss auf die Gesundheit hat.

Das Angebot des Uni-Sports ist groß

Insgesamt gibt es mehr als 80 Sportkurse. Davon seien auch die Tanzkurse sehr beliebt, sagt Julia Müller. Neben den Kursen veranstaltet der Uni-Sport auch viele Events oder Fahrten. Zum Beispiel wird bei der Beachbar des Uni-Sports immer dienstags gegrillt. Außerdem gibt es unter anderem eine Fahrt nach Rügen, dort können die Teilnehmenden dann Segeln oder Surfen lernen.

Für Studierende der Universität Kaiserslautern gibt es ein kostenloses Grundabo. Für alle Erweiterungen des Abonnements zahlt man jeweils 20 Euro pro Semester. Angestellte der Universität, Schüler, Studierende anderer Hochschulen und Rentner zahlen für das Grundabo sieben Euro. Gäste können auch alles nutzen und zahlen zwölf Euro. "Was uns auszeichnet, ist, dass wir unser Angebot auch für Außenstehende anbieten", sagt Julia Müller vom Uni-Sport.

Die Gesundheit steht im Mittelpunkt

Das Sportzentrum ist auch ein Zentrum für Gesundheit und Wohlbefinden. Dort steht vor allem die mentale und soziale Gesundheit im Fokus. "Ich finde, dass der Uni-Sport einen wichtigen Beitrag zum Studium beitragen kann, weil die körperliche Aktivität und das gemeinsame Sporttreiben einen sehr großen Einfluss auf die Gesundheit hat", sagt Julia Müller. Das Zentrum bietet verschiedene Aktionen an, um mit anderen in Kontakt zu kommen oder auch über Probleme zu reden. In dem Fahrrad-Café des Sportzentrums wird zum Beispiel nur Kaffee in Kannen verkauft, damit man ihn nicht unterwegs, sondern mit anderen zusammen trinkt.