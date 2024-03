Erfolgreiches Sportprogramm für Jugendliche in Pirmasens

per Mail teilen

Seit Januar können Jugendliche ein kostenloses Fitness-Training in Pirmasens besuchen. Ihr Ziel: Ein paar Kilo weniger und ein gesünderer Lebensstil.

Die Idee hinter dem Sportangebot ist es, Bewegung und gesunde Ernährung vor allem in den Alltag übergewichtiger Kinder zu integrieren. Das soziale Netzwerk "Der Pakt für Pirmasens" zahlt für das Training und die gesunden Snacks. Man will Jugendliche zu einem gesunden Lebensstil motivieren und aufklären.

Jugendliche aus Pirmasens trainieren im Fitnessstudio

Seit Anfang des Jahres treffen sich fünf Jugendliche einmal wöchentlich mit ihrem Trainer Alessandro Carletto im Fitnessstudio. Sit-ups, Kniebeugen und Liegestütz – geschwitzt wird vor allem bei Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, manchmal aber auch an den Geräten. "Wir wollen die Kinder wirklich richtig auspowern im Training", erklärt Trainer Alessandro. Nach jedem Training bekommen die Kinder deshalb auch gesunde Snacks zu essen.

Trainer Alessandro Carletto erklärt dem 13-jährigen Etienne, wie man richtig mit den Geräten im Fitnessstudio in Pirmasens trainiert. SWR

Aufklärung für sozial schwächere Kinder in Pirmasens

Mit dem Angebot will das Netzwerk "Der Pakt für Pirmasens" vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien erreichen. Das Sportprogramm soll über eine gesunde Lebensweise aufklären. Die Jugendlichen lernen, wie wichtig gesunde Ernährung und Sport sind, betont der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU). Für ihn ist das Projekt bisher ein voller Erfolg. "Wir erleben, dass die Kinder alles, was sie hier lernen, mit nach Hause nehmen und auch mit den Eltern besprechen und es dann in die Tat umsetzen. Sie interessieren sich jetzt auch mehr für körperliche Bewegung und Sport."

Jugendliche in Pirmasens feiern schon erste Erfolge

Nach drei Monaten sind auch schon erste Erfolge bei den Jugendlichen sichtbar, freut sich Trainer Alessandro. Der 13-jährige Etienne erklärt stolz: "Ich habe seit dem Training zwei Kilo abgenommen. Mein Ziel ist es, noch ein paar mehr abzunehmen." Seit drei Monaten ist auch er einmal die Woche beim Sport dabei. Sein Trainingskollege Max kommt seinem Ziel auch Schritt für Schritt näher. "Ich habe mir das Ziel gesteckt, zehn Kilo abzunehmen. Jetzt habe ich auch schon zwei Kilo abgenommen in diesem Monat."

Max, Etienne und Elena trainieren seit drei Monaten fleißig und sind stolz auf ihre bisherigen Erfolge. SWR

Sportangebot soll in Pirmasens weiter finanziert werden

Weil das Projekt so gut angenommen wurde und die Jugendlichen voll motiviert sind, soll das wöchentliche Training für Jugendliche weiter angeboten werden. "Der Pakt für Pirmasens" möchte zukünftig mehr Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien dabei unterstützen, einen gesünderen Lebensstil im Alltag zu integrieren. Denn Aufklärung sei besonders hier sehr wichtig und notwendig.