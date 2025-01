Verstärkung für die Offensive: Nächster Neuzugang für den 1. FC Kaiserslautern ist fix

Der 1. FC Kaiserslautern hat einen weiteren Spieler verpflichtet: Faride Alidou wechselt von Eintracht Frankfurt zu den Roten Teufeln.

Der offensive Flügelspieler wurde beim Hamburger SV ausgebildet. Im Sommer 2022 wechselte er zu Eintracht Frankfurt, konnte sich bei den Hessen aber nicht durchsetzen. Auf Leihbasis spielte er deshalb in der Saison 2023/2024 zunächst für den 1. FC Köln und in dieser Spielzeit für Hellas Verona. Nun also schlägt der 23-Jährige auf dem Kaiserslauterer Betzenberg auf.

Faride Alidou: "Der FCK ist ein großer Verein"

"Als sich für mich die Möglichkeit ergeben hat, zurück nach Deutschland und zum 1. FC Kaiserslautern zu wechseln, musste ich nicht lange überlegen", sagte Alidou zu seinem Winter-Wechsel. "Der FCK ist ein großer Verein mit einer beeindruckenden Tradition und tollen Fans."

Thomas Hengen: "Eine wertvolle Verstärkung"

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen freut sich über den Neuzugang. "Faride hat in seiner bisherigen Laufbahn unter Beweis gestellt, dass er auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar ist. Zudem ist er ein dribbelstarker und schneller Spieler. Mit diesen Eigenschaften kann er eine wertvolle Verstärkung für unseren Kader sein", so Hengen. "Wir sind froh, dass ein Spieler seiner Qualität so kurzfristig im aktuellen Transferfenster verfügbar war und wir ihn von einem Schritt zum FCK überzeugen konnten. Auch vor dem Hinblick, dass uns im Sommer auf den Flügeln personelle Veränderungen erwarten. So können wir schon frühzeitig für Planungssicherheit sorgen."

Erst am Mittwoch (22.01.) hatten die Roten Teufel mit Grant-Leon Ranos von Borussia Mönchengladbach einen Angreifer auf Leihbasis verpflichtet.