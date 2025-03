Im Januar hat der 1. FC Kaiserslautern Torhüter Simon Simoni von Eintracht Frankfurt ausgeliehen. Nach der Verletzung von Julian Krahl steht der 20-Jährige jetzt vor seiner Startelfpremiere.

Die Profieinsätze für Simon Simoni in Deutschland halten sich noch in bescheidenen Grenzen. Für seinen Klub Eintracht Frankfurt kam der 2023 aus Tirana verpflichtete Albaner nur in der zweiten Mannschaft in der Hessenliga und Regionalliga zum Einsatz. Im vergangenen Sommer wurde der 20-Jährige dann an den Drittligisten FC Ingolstadt ausgeliehen, bestritt hier im Oktober ein Ligaspiel - beim 1:1 in Aachen. Zudem stand Simoni beim Erstrundenaus der "Schanzer" im DFB-Pokal zwischen den Pfosten. Pikant dabei: Es war die Partie gegen seinen neuen Klub, den 1. FC Kaiserslautern.

Eine Minute in Liga 2

Für die Roten Teufel kam Simon Simoni bei der 3:5-Niederlage in Paderborn unplanmäßig zu seinem ersten Zweitligaeinsatz - nachdem sich Julian Krahl beim letzten Gegentor verletzt hatte. Mittlerweile steht fest, der Stammkeeper wird mit einer Teilruptur des Innenbandes im Knie für mehrere Wochen ausfallen. Fraglich, ob Krahl überhaupt bis zum Saisonende noch einmal fit wird. Und so dürften aus der einen Minute in Liga 2 in Paderborn demnächst noch viele weitere hinzukommen. Nach der Länderspielpause steht für die Roten Teufel am Samstag, den 29. März, das Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf auf dem Programm (20:30 Uhr, live in der Sportschau-App und der ARD Audiothek)

Großes Torwarttalent

In seiner Heimat Albanien gehört Simon Simoni seit frühester Jugend zu den vielversprechenden Keepern. Seit der U15 kam er in allen nationalen Nachwuchsteams zum Einsatz, mittlerweile gehört er dem Kader der A-Nationalmannschaft an. So hat ihn der brasilianische Coach Sylvinho als einen von vier Torhütern ins Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele am Freitag im Wembley-Stadion gegen England sowie drei Tage später in Tirana gegen Andorra berufen. Für den jungen Keeper mit Sicherheit ein nächster wichtiger Schritt, über den sich FCK-Coach Markus Anfang aber nur bedingt freuen dürfte. Er kann erst Mitte der kommenden Woche, also nur wenige Tage vor der Partie gegen Düsseldorf, seinen Keeper auf dem Trainingsgelände in Kaiserslautern begrüßen.

FCK Torhüter Simon Simoni, hier im Trikot von Eintracht Frankfurt II IMAGO Imago/ Rene Schulz

Auch mit 20 Jahren genug Erfahrung für den Aufstiegskampf?

Viele Fans, und wahrscheinlich nicht nur die, stellen sich jetzt die Frage, ob Simon Simoni schon stark und erfahren genug ist für die letzten, entscheidenden Spiele im Kampf um den Aufstieg. Hier kann der als ehrgeizig, zielstrebig und bodenständig beschriebene 20-Jährige die Antwort nur auf dem Platz geben. Wobei Simon Simoni nicht der erste Keeper wäre, der beim 1. FC Kaiserslautern in jungen Jahren den Durchbruch schafft.

Der FCK hat Simoni, der noch bis Sommer 2027 bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht, übrigens für 18 Monate ausgeliehen. Dem Vernehmen nach - über Vertragsinhalte gibt es in Kaiserslautern wie immer keine offiziellen Auskünfte - soll eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro vereinbart worden sein. Eintracht Frankfurt wiederum soll eine Rückkaufoption über drei Millionen Euro besitzen.