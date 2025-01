Blog: Führerscheinstellen in der Westpfalz sind überlastet, FCK startet gegen Ulm in die Rückrunde

Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Hier in unserem Blog erfahren Sie es.

10:30 Uhr ++ Veranstaltungstipps für die Westpfalz ++ An diesem Wochenende bieten einige Pfälzerwald-Vereine wieder Wanderungen an – das Wetter spielt ja auch mit. Zum Beispiel trifft sich morgen ab zehn Uhr eine Wandergruppe an der Grundschule in Rieschweiler-Mühlbach in der Südwestpfalz. Oder um 11 Uhr morgen am Sportheim in Morlautern. Wem es aber zu kalt dafür ist – auch drinnen findet an diesem Wochenende einiges statt. Mein Kollege Jan Jaworski hat mal zwei Highlights rausgesucht:

8:30 Uhr ++ Führerscheinstellen in der Westpfalz überlastet ++ Die Führerscheinstellen in der Westpfalz haben aktuell Mühe, die vielen Anträge auf Führerschein-Umtausch zu bearbeiten. Grund ist eine jetzt ablaufende Frist, bis zu der man seinen alten Führerschein gegen einen neuen EU-Führerschein umtauschen kann. SWR-Reporterin Verena Lörsch hat im Audio die Einzelheiten.

6:30 Uhr ++ Das Wetter am Wochenende in der Westpfalz ++ Der Morgen ist frostig und neblig mit der Gefahr von Reifglätte. Tagsüber halten sich zunächst Hochnebelfelder. Später kommt öfter die Sonne hervor - zuerst auf den Höhen, später auch örtlich in den Niederungen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen ein und drei Grad. In der Nacht breiten sich die Nebelfelder wieder aus. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen minus ein bis minus fünf Grad. Am Sonntag örtlich zäher Nebel, sonst sonnig bei ähnlichen Temperaturen.

6:30 Uhr ++ Sport am Wochenende in der Westpfalz ++ Das Sport-Wochenende steht nicht nur im Zeichen des 1. FC Kaiserlautern. Denn auch morgen ist in den Hallen der Westpfalz viel los. Morgen ist zum Beispiel Basketball in der Barbarossahalle in Kaiserslautern angesagt. Erst spielt die Damen-Mannschaft des 1. FCK gegen Marburg in der Regionalliga. Danach wollen die Herren in der Oberliga gegen Trier viele Körbe werfen. Ebenfalls morgen sind die Tischtennis-Spieler der TSG Kaiserslautern in der 3. Bundesliga am Zug. Sie empfangen daheim den TTC Wohlbach. Und gekegelt wird auch - und zwar beim ESV Pirmasens. Dort empfängt die Frauen-Mannschaft in der 1. Kegel-Bundesliga den FSV Erlangen-Bruck. Und in der Sporthalle der Schillerschule findet morgen der LandesKonfiCup statt - ein Fußballturnier der Evangelischen Jugend Pfalz. Acht gemischte Teams treten dort an. Der Sieger qualifiziert sich für den BundesKonfiCup Ende Mai in Köln. Gestern Abend hat auch TuS Dansenberg in der Handball Regionalliga Südwest gespielt. Bei der Zweiten Mannschaft der HG Saarlouis gab es ein 30:30.

6:30 Uhr ++ Gefängnis für sexuellen Missbrauch von Kindern in der Südwestpfalz ++ Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern hat das Amtsgericht Pirmasens einen Mann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Drei Jahre soll der Mann nach Angaben einer Gerichtssprecherin ins Gefängnis. Laut Angaklage hatte der Mann über Jahre hinweg im Kreis Südwestpfalz zwei Mädchen in 13 Fällen sexuell missbraucht – damals waren die Kinder zwischen sieben und neun Jahre alt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

14:03 Uhr ++ Dynamikum in Pirmasens weiter geschlossen ++ Nach einem Bauschaden ist das Mitmachmuseum Dynamikum in Pirmasens weiter geschlossen. Wann es wieder öffnen wird, ist im Moment noch nicht klar. Das Dynamikum ist seit November geschlossen, weil sich in einem Teil der Ausstellung eine Akustikdecke gelöst hatte. Wie die Museumsleitung auf SWR-Anfrage mitgeteilt hat, haben jetzt die Arbeiten begonnen, um das Ganze zu reparieren bzw. dauerhaft abzusichern. Vorher hatten ein Gutachter und ein Architekt den Schaden untersucht.

11:53 Uhr ++ Welche Schwerpunkte setzt das Städtische Krankenhaus Pirmasens? ++ Zwei Jahre ist die Fusion der Krankenhäuser in Pirmasens und Rodalben nun her - und beide Häuser wachsen nach Angaben des Pirmasenser Oberbürgermeisters Zwick (CDU) weiter zusammen. Größtes Vorhaben ist, dass das Krankenhaus in Pirmasens erweitert wird, weil es nur noch einen Standort geben soll. Das kostet rund 130 Millionen Euro. Außerdem muss das Krankenhaus klären, auf welche Schwerpunkte es künftig setzen will - so will es die Krankenhausreform des Bundes. Zwick sieht das Krankenhaus in Pirmasens aber dafür gut aufgestellt. Pirmasens Krankenhausreform Städtisches Krankenhaus in Pirmasens setzt medizinische Schwerpunkte Im Zuge der Krankenhausreform muss das Städtische Krankenhaus in Pirmasens medizinische Schwerpunkte setzen. Deswegen bewirbt es sich für sogenannte Leistungsgruppen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

11:05 Uhr ++ Kleidungsgeschäft schließt in Hallplatz-Galerie Zweibrücken ++ Die Hallplatz-Galerie in Zweibrücken wird bald einen weiteren Leerstand verkraften müssen. Ein Kleidungsgeschäft hat das Mietverhältnis laut Centereigentümer gekündigt. Andererseits öffnet Mitte des Jahres auf einer Ladenfläche, auf der aktuell noch einige Baumaßnahmen erledigt werden, eine Tedi Filiale. Der neue Mietvertrag wurde bereits vor Monaten unterschrieben. Für die anderen leerstehenden Flächen werden noch immer Interessenten gesucht. Nach Angaben des Centervermieters könnten das sowohl Einzelhändler als auch Gastronomen sein. Einige Gespräche wurden diesbezüglich auch schon geführt, bisher sei man aus unterschiedlichen Gründen aber noch nicht zusammengekommen. Hinzu kommt, dass es in der Hallplatz-Galerie demnächst größere Reparaturarbeiten an der Rolltreppe geben wird. Für die Fitnessstudiobesucher im ersten Stockwerk heißt es dann erst einmal: Treppen laufen.

9:25 Uhr ++ KL: Eltern können Kinder im Kita-Portal anmelden ++ Wer in Kaiserslautern lebt und Kinder im Kita-Alter hat, kann diese noch bis Ende Januar im Kita-Portal der Stadt anmelden. Dort werden nach Angaben der Stadt für das Kita-Jahr 2025/26 die Plätze zentral vergeben. Das Jugendreferat empfiehlt Eltern, in dem Online-Portal unter anderem ihre Wunsch-Kitas einzutragen. Die Zusagen für Kita-Plätze werden dann Anfang März verschickt.

7:17 Uhr ++ Demokratievermittlung über Computerspiel Fortnite ++ Wie kann man jungen Menschen demokratische Werte vermitteln? Mit dieser Frage hat sich ein Projektteam der Hochschule Kaiserslautern im Studiengang Virtual Design beschäftigt. Sie haben das bekannte Online-Spiel "Fortnite" umgestaltet und dem Spiel den Namen "Reload Democracy" gegeben. In dieser Computerwelt können sich die Gamer Vorträge zum politischen Diskurs anhören oder mit Klima-Aktivisten in den Austausch gehen. Das Spiel "Reload Democracy" ist noch in der Testphase, könnte aber bald schon für jeden zugänglich sein, sagt einer der Entwickler Hauke Wiemer:

6:27 Uhr ++ Ein Jahr nach den Bauernprotesten in der Westpfalz ++ Ein Jahr nach den Bauernprotesten in der Westpfalz sieht der Bauern- und Winzerverbandes die Zukunft der Landwirtschaft weiter in Gefahr. Die geforderten Steuervergünstigungen haben die Landwirte erhalten, doch sonst habe sich nicht viel getan. So fehlten in der Westpfalz Infrastruktur und Vermarktungswege, besonders in der Viehhaltung. Das sagte der Vizepräsident des Bauern- und Winzerverbandes Nord- und Westpfalz auf Anfrage des SWR. Rheinland-Palz Agrarminister hatten weniger Bürokratie versprochen Bauern klagen weiter über zu viel Bürokratie Vor gut einem Jahr sind die Landwirte auf die Straßen gegangen - unter anderem für Bürokratieabbau Eine landesweite SWR-Recherche zeigt: Es hat sich offenbar nichts geändert. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:15 Uhr ++ Das Wetter für die Westpfalz ++ In einigen Teilen der Pfalz bleibt es heute länger neblig-trüb, in anderen scheint dagegen häufiger die Sonne. Dazu erreichen die Temperaturen Werte zwischen 1 und 3 Grad. Der Blick aufs Wochenende: Es bleibt teilweise trüb, teilweise sonnig - dort, wo die Sonne scheint, wird es auch recht mild.

18:45 Uhr ++ Hund reißt Schafe in der Südwestpfalz ++ Ein Hund hat vor gut einer Woche mehrere Schafe in Rieschweiler-Mühlbach in der Südwestpfalz gerissen. Das haben zuständige Wald-Experten jetzt mitgeteilt. Sie hatten mehrere tote Schafe und auch ein verletztes Schaf untersucht und DNA-Proben genommen. Die haben jetzt ergeben, dass ein Hund sie gerissen hat - auch ein Wolf oder ein Luchs wäre möglich gewesen. Die Polizei ermittelt bereits in dem Fall.

15:55 Uhr ++ Polizei rettet verirrten E-Scooter-Fahrer bei Rodenbach ++ Weil sich ein Mann im Kreis Kaiserslautern mit seinem E-Roller verfahren hat, musste die Polizei ausrücken. Der 26-Jährige hatte gestern Abend den Notruf gewählt: Da stand er bei Rodenbach an einem großen Tor in der Nähe der Autobahn und wusste nicht mehr weiter. Eine Polizeistreife ist dann rausgefahren und musste nicht lange nach dem Mann suchen - denn das Tor war das zur Station der Autobahnpolizei. Der Mann wurde samt E-Scooter in den Streifenwagen gesetzt und nach Kaiserslautern gebracht.

14:49 Uhr ++ Bedrohungslage an Kita in Kriegsfeld ++ Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Bedrohnungslage in einer Kita in Kriegsfeld im Donnersbergkreis. Die Kita-Leitung hat Anzeige gegen einen Mann erstattet - und zwar wegen Beleidigung und Bedrohung. Deshalb sind in der Kita jetzt auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Details hören Sie in unserem Audio.

13:39 Uhr ++ Urteil wegen Verstoß gegen Tierschutzgesetz ++ Das Amtsgericht Pirmasens hat eine Frau verurteilt, weil sie Hunde und Katzen in einem schlechten Zustand gehalten hatte. Die Frau muss 700 Euro Geldstrafe zahlen, das Urteil ist noch nichts rechtskräftig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau neun Hunde und sechs Katzen in ihrer Wohnung gehalten hatte, obwohl sie es nicht durfte. Die Tiere wurden teilweise in Käfigen gehalten und waren unterernährt und dreckig. Die Käfige seien bis zu 20 Zentimeter hoch mit Urin und Kot beschmutzt gewesen.

12:22 Uhr ++ Geld für Geburtshilfeklinik Kaiserslautern ++ Die Geburtshilfe am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern bekommt vom Land rund 136.000 Euro. Das Geld kommt nach Angaben des Landtagsabgeordneten Andreas Rahm (SPD) aus einem bundesweiten Fördertopf, mit dem rund 5,8 Millionen Euro an die rheinland-pfälzischen Geburt

11:08 Uhr ++ Boris Tomiak verlässt den FCK ++ Abwehrspieler Boris Tomiak verlässt den 1. FC Kaiserslautern und wechselt zu Hannover 96. Das hat der FCK mitgeteilt. Tomiak hatte dreieinhalb Jahre auf dem Betzenberg gespielt und galt als eine der Stützen der Mannschaft. Der 1. FC Kaiserslautern hatte ihm einen neuen Vertrag angeboten, Tomiak hatte aber abgelehnt. Jetzt in der Winterpause war die letzte Gelegenheit, für ihn noch eine Ablösesumme zu bekommen. Um welche Summe es geht, hat der FCK nicht gesagt. Boris Tomiak verlässt den FCK und heuert bei Hannover 96 an. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.1.2025 um 11:30 Uhr.

10:38 Uhr ++ Pfalzgalerie Kaiserslautern feiert 150. Geburtstag ++ Die Pfalzgalerie in Kaiserslautern will sich in diesem Jahr neu ausrichten. Anlass dafür ist der 150. Museumsgeburtstag. Im Rahmen des Jubiläums sollen Teile des alten Gebäudes erneuert werden. Ab dem 20. Januar wird vor allem die Ebene 0 der Galerie zur Baustelle. Dort ist geplant, die Wände zu renovieren. Die haben es laut Museumsdirektor nötig, denn sie stammen noch aus der Nachkriegszeit. Außerdem wird auch bei einem Saal Hand angelegt. Der soll von einem Lager- zum Veranstaltungsraum umgestaltet werden. Die Arbeiten werden einige Monate in Anspruch nehmen. Mitte Mai soll das Museum wieder öffnen. Kaiserslautern Was ist Kunst eigentlich? Pfalzgalerie Kaiserslautern feiert 150-Jähriges und setzt auf frischen Wind Warum machen Menschen eigentlich Kunst? Und wie wirkt sie auf die Gesellschaft? Fragen, die sich die Pfalzgalerie Kaiserslautern zum 150-jährigen Jubiläum stellt. Zudem wird umgebaut. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.1.2025 um 10:30 Uhr.

9:44 Uhr ++ Wegen Loch: Schwieriger Trainingsstart für SV Steinwenden ++ Ein Trainingsstart unter schwierigen Bedingungen steht der Fußballmannschaft des SV Steinwenden im Kreis Kaiserslautern bevor. Auf dem Sportplatz der Verbandsligamannschaft hat sich nämlich ein metertiefes Loch aufgetan. Deshalb ist das ganze Gelände bis auf weiteres abgesperrt. Der sportliche Leiter in Steinwenden, Lars Theobald, sagt, dass schon Nachbarvereine Hilfe zugesagt haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.1.2025 um 9:30 Uhr.

8:27 Uhr ++ Bürger können Vorschläge für Kulturpreis Kaiserslautern machen ++ Bis Ende März können Bürger aus Kaiserslautern Vorschläge einreichen, wer in diesem Jahr den Kulturpreis der Stadt bekommen soll. Er soll an Personen vergeben werden, die sich privat oder ehrenamtlich für die Kultur in der Stadt engagieren. Laut Ausschreibung geht es um hervorragende Leistungen auf den Gebieten Bildende Kunst, Theater, Tanz, Literatur und Musik. Der Kaiserslauterer Kulturpreis wird in diesem Jahr zum sechsten Mal vergeben, er ist mit 3.000 Euro dotiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.1.2025 um 6:30 Uhr.

7:22 Uhr ++ Storchennest in Theisbergstegen abgebaut ++ Zurzeit kontrollieren die Pfalzwerke in der Westpfalz, ob auf ihren Strommasten Störche genistet haben. Wenn Gefahr für die Stromversorgung besteht, werden die Nester abgebaut. So geschehen gestern in Theisbergstegen im Kreis Kusel - dort war das Nest zu schwer für den Strommast geworden. Allein in Theisbergstegen gibt es sechs solcher Nester auf Strommasten. Ein Sprecher der Storchenfreunde Glantal sagte, die Nester abzubauen sei immer eine schwierige Entscheidung - die Stromversorgung müsse aber gewährleistet bleiben. Theisbergstegen Umgang mit Nestern umstritten Pfalzwerke entfernen Storchennest von Strommast in Theisbergstegen Theisbergstegen ist seit Jahren ein Zuhause für Störche. Werden die Nester auf Strommasten zum Problem, muss die Pfalzwerke Netz AG reagieren. Zum Missfallen mancher Anwohner. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:28 Uhr ++ OLG Zweibrücken lehnt Berufung wegen Leitungswasserschadens ab ++ Das Oberlandesgericht Zweibrücken hat die Berufung einer Frau in einem Rechtsstreit gegen eine Versicherung abgewiesen. Die Frau hatte in ihrem Haus einen Leitungswasserschaden - ihr Ehemann hatte mit der Versicherung einen Vergleich geschlossen, nachdem diese 10.000 Euro zahlen sollte. Die Frau sagt aber, der Schaden liege bei rund 1,6 Millionen Euro und verlangte das Geld von der Versicherung. Das Landgericht Kaiserslautern hatte die Klage abgewiesen, das Oberlandesgericht hat diese Entscheidung jetzt bestätigt. Dagegen kann keine Revision mehr eingelegt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz ++ Der Tag startet mit vielen Wolken in der Pfalz - am Nachmittag kann es zumindest an einigen Orten auch mal auflockern. Dazu erreichen die Temperaturen Werte zwischen 3 und 5 Grad. Sie liegen zurzeit bei 2 Grad in Börrstadt und bei 3 Grad in Dittweiler. Morgen und am Samstag weiter ruhiges Wetter mit Wolken und teilweise Sonnenschein. Erlenbacher Höhe - Sicht auf Morlautern. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 16.1.2025 um 6:30 Uhr.

14:36 Uhr ++ Mädchen in Schopp sexuell belästigt ++ Ein 13-jähriges Mädchen ist im Bahnhof in Schopp im Kreis Kaiserslautern sexuell belästigt worden. Der Polizei sagte sie, ein Mann habe sich ihr gestern morgen von hinten genähert und ihr ans Gesäß gefasst. Anschließend sei er geflüchtet. Nach Angaben des Mädchens hatte der Mann vorher auch schon andere Mädchen belästigt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 14:30 Uhr.