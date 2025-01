Gelungener Rückrundenauftakt für den 1. FC Kaiserslautern: Gegen den SSV Ulm 1846 Fußball feierten die Pfälzer am 18. Spieltag der 2. Liga einen knappen Heimsieg. Sie dürfen den Blick nun vorerst nach oben richten.

Der 1. FC Kaiserslautern hat sein Heimspiel zum Rückrundenauftakt gegen den SSV Ulm 1846 Fußball gewonnen und sich zumindest vorübergehend auf Rang drei der 2. Liga geschoben. Wie schon im Hinspiel drehten die Pfälzer dabei einen frühen 0:1-Rückstand und setzten sich letztlich mit 2:1 durch. Philipp Strompf hatte die Schwaben früh in Führung geschossen (4. Minute). Dann trafen Marlon Ritter (23.) und Filip Kaloc (37.) für den FCK in einer ereignisreichen Partie noch vor der Pause zum insgesamt verdienten Sieg.

FCK-Trainer Markus Anfang : "Bis zum Schluss gnadenlos durchverteidigt"

"Ulm war unheimlich schwer zu bespielen", analysierte FCK-Trainer Markus Anfang gegenüber SWR Sport das enge Match. "Das haben die Jungs nach dem frühen Gegentor gut gemacht, sich Chancen herausgespielt und die Partie gedreht. Die erste Halbzeit war gut, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann bis zum Schluss gnadenlos durchverteidigt."

Auf Ulmer Seite haderte Coach Thomas Wörle mit der knappen Niederlage. "Maximal bitteres Ergebnis für uns, zumal wir 1:0 geführt haben. Wir hatten Riesenchancen, aber uns hat die Abgezocktheit gefehlt", so der SSV-Trainer. "Meine Mannschaft hat sich bis zur letzten Minute gewehrt. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, wir waren bis zuletzt auf Augenhöhe.

Philipp Strompf schockt den FCK früh

Der 1. FC Kaiserslautern, bei dem Torjäger Ragnar Ache nach seiner noch im alten Jahr erlittenen Wadenverletzung zunächst auf der Bank Platz nahm, begann schwungvoll und hatte bereits kurz nach Anpfiff durch Ritter eine gute Chance. Den ersten Treffer erzielten aber die Gäste. Im Anschluss an einen Eckball erzielte Strompf per Kopf aus dem Gewühl die Gästeführung (4.).

Marlon Ritter gleicht für Kaiserslautern aus

Der FCK antwortete mit wütenden Angriffen, Ulm blieb aufgrund der konfusen Pfälzer Defensive aber ebenfalls gefährlich. Dennoch durften die Hausherren als nächstes jubeln. Im Anschluss an einen Ballgewinn schalteten die Roten Teufeln schnell um. Daniel Hanslik bediente Ritter per Chip, der Offensivspieler nahm den Ball bei höchster Geschwindigkeit stark mit und netzte aus zehn Metern zum verdienten 1:1-Ausgleich ein (23.).

Traumtor von Filip Kaloc

Auch in der Folge spielten beide Teams munter nach vorne. Ulms Angreifer Semir Telalovic scheiterte allerdings an FCK-Keeper Julian Krahl (25.), für die Pfälzer verzog Daisuke Yokota aus gut zehn Metern (30.). Besser machte es wenige Minuten später Kaloc. Nach einer verunglückten Ulmer Kopfballabwehr durch Andreas Ludwig zog der Tscheche aus knapp 18 Metern volley ab - und traf unhaltbar ins rechte Eck (37.). Ein echtes Traumtor zum 2:1 für die Roten Teufel - und gleichzeitig der Halbzeitstand. Ulms Torhüter Christian Ortag war ohne Abwehrchance.

In der zweiten Hälfte spielten beide Teams zunächst weiterhin nach vorne. Kaloc mit einem Fernschuss (50.) sowie Maurice Krattenmacher auf Ulmer Seite (54.) hatten die nächsten guten Gelegenheiten. Danach verflachte die Partie allerdings ein wenig. Kaiserslautern zog sich etwas zurück und lauerte auf Konter, Ulm fehlten meist die Mittel, um die kompakte Defensive der Hausherren zu durchbrechen.

Julian Krahl rettet dem FCK die Führung

In der 81. Minute hatten die Spatzen dann die große Chance zum Ausgleich. Der Ex-Kaiserslauterer Lucas Röser steckte stark auf Aaron Keller durch. Der Schweizer war auf halblinks frei durch, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins-Duell an FCK-Schlussmann Krahl. In der Schlussphase warf Ulm dann alles nach vorne, doch die Roten Teufel verteidigten den knappen Vorsprung mit vollem Einsatz bis zum Schlusspfiff, so dass es letztlich beim 2:1 für die Gastgeber blieb.

Kaiserslautern zumindest vorübergehend Dritter

Durch den Heimerfolg gegen die Spatzen hat der FCK seine "Mini-Negativserie" nach zwei Niederlagen kurz vor Weihnachten beendet. Die Pfälzer liegen mit nun 29 Zählern aus 18 Spielen zumindest vorübergehend auf Rang drei. Ulm hingegen hat als aktuell Tabellen-16. nur 14 Zähler auf dem Konto und muss den Blick weiter nach unten richten. Für die Roten Teufel geht es am Freitag (24.01., 18:30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth weiter, während die Spatzen am Sonntag (26.01., 13:30 Uhr) Jahn Regensburg zum Kellerduell empfangen.