FCK-Torjäger Ragnar Ache meldet sich zurück: "Mir geht es überragend"

Angreifer Ragnar Ache ist im Trainingslager des 1. FC Kaiserslautern auf Malta nach seiner Verletzung voll belastbar. Für die Rückrunde wünscht er sich noch viele eigene Tore, aber nicht nur das.

Viel Wind und in den letzten Tagen auch mal Regen: Das Wetter ist jedoch der einzige Wermutstropfen, den es für Ragnar Ache im Trainingslager gibt. "Mir geht es überragend, sehr gut nach der Verletzung. Das war natürlich schade, aber jetzt will ich nach vorne gucken und positiv sein", sagte Ache im Interview mit SWR Sport.

Ache will zum Rückrundenstart voll da sein

Ache hatte sich im November in der Partie beim FC Schalke 04 an der Wade verletzt und war in den letzten drei Begegnungen des Jahres 2024 gegen den KSC, Darmstadt 98 und den 1. FC Köln ausgefallen.

Jetzt meldet sich der 26-Jährige voller Vorfreude auf das Comeback zurück. Dürfen sich die FCK-Fans zum Rückrundenstart am 18. Januar gegen den SSV Ulm auf einen 100 Prozent fitten Ragnar Ache freuen? "Das ist mein Ziel, ja", sagte der Angreifer.

FCK: Ache mit der Hinrunde zufrieden

Ohne eingreifen zu können, musste Ache zusehen, wie der FCK die letzten beiden Begegnungen vor der Winterpause verlor. Und dennoch herrscht nach der Vorrunde Optimismus. "Wir sind schon sehr zufrieden. Die ersten paar Spiele haben wir gut gemacht. Dann hatten wir eine Phase, wo es weniger gut war. Aber wir sind gut zurückgekommen und wir haben viele Punkte geholt", sagte Ache. "Leider haben wir die letzten beiden Spiele weggegeben. Aber das passiert im Fußball. Und jetzt heißt es einfach, wieder anzugreifen."

Mit neun Toren bei 13 Einsätzen hatte Ache großen Anteil an der erfolgreichen Hinrunde des Teams von Trainer Markus Anfang. Für die zweite Saisonhälfte nimmt er sich persönlich viel vor. "Ich will noch mehr Tore schießen und so der Mannschaft helfen", sagte Ache, der aber nicht nur selbst einnetzen will: "Mehr Assists wären auch schön, bisher habe ich nur einen."

Ache sieht den FCK in vielerlei Hinsicht verbessert

Dass die Pfälzer statt im Abstiegskampf wie im letzten Jahr nun in der erweiterten Spitzengruppe der Liga mitmischen, schreibt Ache dem Umbruch im vergangenen Sommer zu. "Man merkt, dass die neuen Spieler Qualität mitgebracht haben. Der Trainer auch, wir haben jetzt eine andere Spielweise. Ich würde sagen, es haben sich im Vergleich zur letzten Saison schon viele Sachen geändert", sagte Ache.

Der FCK überwintert auf Rang neun, hat bei zwei Punkten Rückstand aber Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen. Wo geht es in der Rückrunde hin für die Roten Teufel? "Das ist schwer zu sagen. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt. Ich hoffe, dass die Rückrunde genauso gut wird. Und dann gucken wir am Ende des Tages, wo wir sind", so der Stürmer.

Bis Ende der Woche sind die Roten Teufel noch im Trainingslager auf Malta. Am Mittwoch gibt es ein Testspiel gegen den slowenischen Klub Bravo Ljubljana.