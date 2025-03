Im SWR1 Studio drehe ich richtig auf bei…

90ern zum Tanzen, Herzschmerzballaden und Singer-Songwritern aller Art.

Meine beste Konzerterinnerung…

Da waren zu viele schöne Konzerte in meinem Leben, um nur eines nennen zu können. Die schönsten Konzerte waren meist unter freiem Himmel oder in ganz kleinen Clubs. Am häufigsten habe ich, glaube ich, Clueso live gesehen, also kommt er unter die Top5 und unvergessen bleibt die Abriss-Tanzparty von Parov Stelar bei den SWR1 Jazzopen.

An Baden-Württemberg liebe ich…

Die vielen kleinen schönen Städtchen, Spätzle, Maultaschen und den Bodensee.

Wenn ich nur noch einen Film schauen könnte…

Wäre das ein sehr trauriges Leben ;) Aber die Serie, die ich seit Jugend immer wieder sehen kann und liebe ist: “Gilmore Girls”.

Wenn ich nicht Moderatorin geworden wäre…

Hätte ich vielleicht versucht zu verwirklichen, was ich als Kind schon in die Freundebücher bei “Traumberuf” geschrieben habe: Schriftstellerin, Tänzerin oder was mit Medizin.

Ich stehe auf den Musik Klub 90s…

Da viele schöne Jugenderinnerungen drin stecken. Und den Musik Klub Deutschland, weil es einfach sehr viele tolle Singer-Songwriter bei uns im Land gibt. Und in Österreich und der Schweiz.

Ich liebe es Guten Morgen Baden-Württemberg zu moderieren, weil...

Frühstück meine Lieblingsmahlzeit ist! Egal ob mal nur Kaffee im Thermobecher und 'ne Butterbrezel dazu, oder das volle Programm mit Müsli, Rührei, Orangensaft und Latte Macchiato... und das Gefühl, an den unterschiedlichsten Frühstückstischen - von Friedrichshafen bis Freiburg - mit dabei sitzen zu dürfen, finde ich einfach schön :)