Pfalzgalerie Kaiserslautern feiert 150-Jähriges und setzt auf frischen Wind

Warum machen Menschen eigentlich Kunst? Und wie wirkt sie auf die Gesellschaft? Fragen, die sich die Pfalzgalerie Kaiserslautern zum 150-jährigen Jubiläum stellt.

Die Ebene 0 der Pfalzgalerie wird ab dem 20. Januar zur Baustelle. Dort sollen alte Wände erneuert werden, die einen frischen Putz nötig haben. Das hat der Museumsleiter Steffen Egle beim Jahrespressegespräch mitgeteilt. Denn die Wände stammen noch aus der Nachkriegszeit.

Die Museumsleitung der Pfalzgalerie Kaiserslautern hat bei einem Jahrespressegespräch die Pläne für das Jahr 2025 vorgestellt. SWR

Außerdem soll im Rahmen der Baumaßnahmen ein Veranstaltungsraum reaktiviert werden, der perspektivisch auch angemietet werden kann. Bisher war der als Lager genutzt worden. Von Januar bis Mitte Mai bleibt das Museum für die Sanierungsarbeiten geschlossen. Eine Wiedereröffnungsfeier am 10. Mai soll das 150-jährige Museumsjubiläum einläuten. Bis September kann das gesamte Museum kostenlos besucht werden.

Sammlung in Pfalzgalerie Kaiserslautern soll neu präsentiert werden

Das Museum will einen neuen Blick auf die Kunst werfen. In den diesjährigen Ausstellungen sollen auch Fragen nach der gesellschaftlichen Bedeutung sowie der Wirkung von Kunst in den Fokus rücken. Ein Rolle wird dabei auch die Interaktion mit den Besucherinnen und Besuchern spielen.

Ausstellung beschäftigt sich mit Herkunft von Kunstwerken

Gleich am Eröffnungswochenende beginnt die neue Ausstellung "Zeitsprung - Gekauft. Getauscht. Geraubt?". Dort werden unter anderem Ergebnisse einer Provenienzforscherin vorgestellt. Sie hat zu der Herkunft einiger Gemälde recherchiert und herausgefunden, dass einige ausgestellte Werke in der Zeit des Nationalsozialismus von den eigentlichen Besitzern gestohlen wurden.

Dieses Gemälde von Max Pechstein gehörte laut der Provenienzforschein Laura Vollmers vor dem 2. Weltkrieg einem jüdischen Mann, der aus Angst vor Verfolgung in den 1930er Jahren nach London geflohen war und einige Werke mitgenommen hatte. In den Jahren danach vererbte er das Gemälde seiner Tochter. Irgendwann wurde es aus dem Privatbesitz verkauft. SWR

Gemeinsame Events von Pfalzgalerie und Kulturvereinen

Der 150-jährige Museumsgeburtstag wird nicht nur mit Kunst, sondern auch mit Tanzveranstaltungen gefeiert. In dem Veranstaltungskalender wird es auch Partys mit elektronischer Musik - sogenannte Raves - geben. Organisiert werden die gemeinsam mit den subkulturellen Vereinen der Stadt. Auf Events wie "Keramik-Workshops" oder "Yoga im Museum" will die Museumsleitung auch in diesem Jahr nicht verzichten.