FCK gegen Ulm: Ein besonderes Spiel für Leon Robinson

Der 1. FC Kaiserslautern startet gegen den SSV Ulm in die Rückrunde der 2. Liga. Das Hinspiel, das der FCK spät für sich entschied, war für den Lauterer Leon Robinson eine ganz besondere Partie.

FCK-Spieler Leon Robinson erinnert sich gut an das letzte Spiel gegen den SSV Ulm, denn er hatte damals seinen erster Einsatz für den 1. FC Kaiserslautern: "Ich weiß noch, wie ich da stand, mit ein bisschen Tränen in den Augen, und meine ganze Karriere ist an mir vorbei gezogen. Und dann habe ich so realisiert: Ey, jetzt spielst du zweite Bundesliga. Das ist unbeschreiblich."

Am ersten Spieltag der Saison trafen die Pfälzer auf die Spatzen und lagen bis zur 77. Minuten 0:1 im Rückstand. Nach einer unglückliche Abwehraktion von SSV-Kapitän Jo Reichert verwandelte Boris Tomiak einen Elfmeter, und nur sechs Minuten später traf Aaron Opoku zum 2:1. "Beim Stand von 1:1 sollte eigentlich Felix Clement eingewechselt werden, doch dann schossen wir das 2:1 und alles wurde über den Haufen geworfen und mein Trikot hochgehalten", erinnert sich Robinson, der vor zwei Jahren noch in der Verbandsliga beim TSV Gau-Odernheim spielte.

Robinson erwartet kämpferische Ulmer

Am kommenden Samstag (13 Uhr / live im Audiostream der Sportschau) trifft der FCK wieder auf die Ulmer. Robinson hält viel vom Gegner: "Ich erwarte eine Mannschaft, die um jeden Ball kämpfen wird, die sich da zerreißen wird." Dagegenhalten sei deswegen für ihn das Wichtigste. "Wir dürfen nicht denken: Wir sind qualitativ von den Einzelspielern her ein bisschen besser. Wenn wir das als Mannschaft nicht auf den Platz bringen und nicht genauso dagegenhalten, dann wird es schon schwer für uns."

Jannis Heuer blickt etwas gelassener auf die Begegnung. "Am Ende wird uns ein Spiel wie jedes andere erwarten. Wichtig ist, dass wir unsere Grundtugenden auf den Platz bringen: Einstellung, Wille, Leidenschaft. Wenn wir das schaffen, bin ich guter Dinge, dass wir da mit drei Punkten aus dem Spiel gehen können."