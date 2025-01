per Mail teilen

Auf etwa 35 Hektar, direkt neben der A63 bei Bischheim im Donnersbergkreis, sollte ein weiterer Solarpark in der Westpfalz entstehen. Die Pläne dafür sind da. Das "Go" vom Netzbetreiber fehlt.

Seit vier Jahren plant die Ortsgemeinde Bischheim im Donnersbergkreis zusammen mit dem Energieversorger EnBW den Bau eines Solarparks an der Autobahn. Mit der gewonnenen Solarenergie könnten bei vollem Betrieb bis zu 15.000 Haushalte versorgt werden, erklärt ein EnBW-Pressesprecher. Für den Stromtransport wäre der Solarpark, der Ende nächsten Jahres entstehen sollte, auf das Stromnetz des Energieunternehmens Pfalzwerke Netz AG angewiesen.

Nach Angaben des Bischheimer Bürgermeisters, Michael Brack, werden die Pfalzwerke den Strom aber nicht in ihr Netz einspeisen können. Das hat das Unternehmen den Projektverantwortlichen in den vergangenen Wochen mitgeteilt. Die Entscheidung wird in Bischheim kritisiert.

Laut Brack habe es von Seiten der Pfalzwerke immer wieder mündliche Zusagen gegeben, dass eine Einspeisung in das Netz kein Problem sein sollte. Daher frustriere ihn die Mitteilung: "Es ist ein generelles, bundesweites Problem . Wir wollen erneuerbare Energien, kriegen sie aber nicht an den Mann gebracht." Warum die Pfalzwerke den Strom nicht in ihr Netz einspeisen könnten, hat das Unternehmen dem SWR gegenüber noch nicht mitgeteilt.

Eines EnBW-Sprechers zufolge könnten die Pfalzwerke den Strom nicht einspeisen, weil das Hochspannung-Netz des Betreibers vor Ort zum Start des Projektes 2026 ausgelastet wäre.

Pläne für Solarpark Bischheim sind noch nicht vom Tisch

Wie EnBW mitgeteilt hat, werden weiterhin Gespräche mit der Pfalzwerke Netz AG geführt, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen, damit der Solarpark in Bischheim doch noch realisiert werden kann.