Mehr Solaranlagen auf dem Acker: Ausbau in RLP soll schneller werden

per Mail teilen

Um den Ausbau der Solarenergie in Rheinland-Pfalz stärker voranzutreiben, soll das Solargesetz geändert werden. Der Landtag berät heute über die Pläne der Ampelregierung.

Es hakt beim Ausbau von Solarenergie in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen beiden Jahren wurde das Ziel der Landesregierung verfehlt, die Solarenergie um jährlich 500 Megawatt auszubauen. Mit Änderungen am Solargesetz wollen die Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP nun dafür sorgen, dass der Ausbau von Photovoltaik (PV) schneller vorankommt. Die Grünen gehen davon aus, dass die gesteckten Ziele damit künftig zu schaffen und sogar zu übertreffen sind.

Wie unterscheiden sich Solaranlage, Photovoltaikanlage und Solarthermie? Solaranlage:

Das ist der Überbegriff für alle technischen Systeme zur Nutzung von Sonnenenergie. Photovoltaikanlage:

Diese Anlagen werden gemeinhin als Solaranlagen bezeichnet. Sie bestehen aus Solarpanelen - etwa auf Hausdächern oder Freiflächen - und wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um. Solarthermieanlage:

Die Solartherme sammelt die Sonnenwärme über Kollektoren auf dem Dach oder ähnlichen Flächen im Außenbereich. Kaltes Wasser wird durch die Solartherme geleitet und von der Sonne erhitzt. Das erwärmte Wasser kann im Haushalt für den Warmwasserverbrauch oder das Heizungssystem genutzt werden.

Wenn es gut laufe, könne es mit Hilfe des gesamten vorgesehenen Solarpakets "zu einem Zubau von bis zu 650 Megawatt pro Jahr kommen", sagte die Fraktionsvorsitzende Pia Schellhammer am Montag in Mainz. Bereits Ende März hatte die Ampel-Koalition beschlossen, das Landessolargesetz dementsprechend zu ändern. Über die Novelle wird an diesem Donnerstag im Landtag erstmals beraten.

Wie sehen die Ziele der Ampel für den Solar-Ausbau aus?

Die Gesetzes-Novelle sieht vor, dass auf mehr Dächern und Freiflächen neue Solaranlagen entstehen sollen. Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden. So wollen SPD, Grüne und FDP ihr Ziel erreichen, neben der Windkraft auch die Solarenergie jedes Jahr um jeweils 500 Megawatt auszubauen.

Bislang kommt der Ausbau aber deutlich langsamer voran als geplant. Im vergangenen Jahr lag er bei der Windkraft bei 66 Megawatt und im Solarbereich bei 322. Bis 2030 soll der gesamten Energieverbrauch in Rheinland-Pfalz aus Erneuerbaren Energien gedeckt werden.

Mehr Solaranlagen auf dem Acker

Den größten Fortschritt versprechen sich SPD, Grüne und FDP von mehr Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. Dabei geht es um Ackerland, Wiesen und andere Flächen, die etwa eher geringere landwirtschaftliche Erträge bringen. Von solchen Flächen sollen künftig mehr mit PV-Anlagen bebaut werden dürfen.

Das jährliche Ausschreibungsvolumen für solche Flächen liegt derzeit bei 200 Megawatt. Die Ampel-Fraktionen wollen das Volumen nun auf 400 Megawatt verdoppeln. Man gehe davon aus, dass auch ein verdoppeltes Ausschreibungsvolumen für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen ausgeschöpft werde, so Schellhammer.

Mit dem geänderter Gesetz sollen Land und die Kommunen verpflichtet werden, auf neuen und umfassend sanierten Dächern Solaranlagen zu installieren. "Die öffentliche Hand machen wir so zum Vorbild einer sauberen und günstigen Energiegewinnung", sagte der Grünen-Energieexperte Fabian Ehmann. Auch auf denkmalgeschützen Gebäuden soll es künftig möglich sein, Solaranlagen zu installieren.

"PV-ready" für Eigenheime

Eine Solarpflicht für neue Privathäuser ist nicht vorgesehen. Die Ampel-Fraktionen sehen darin unter anderem wegen der hohen Baukosten eine zu starke Belastung für Hausbauer. Auch Handwerker und Bauteile zu bekommen, sei aktuell schwierig. Wer ein neues Eigenheim baut soll aber künftig verpflichtet werden, Vorrichtungen für eine Photovoltaik-Anlage einzubauen - etwa Kabel oder Leerrohre. Die Ampel nennt das Prinzip "PV-ready". Damit soll eine spätere Solar-Nachrüstung einfacher und günstiger werden.

CDU-Opposition für Solar auf alle neuen Dächern

Die CDU hatte noch weitreichendere Änderungen am Solargesetz vorgeschlagen, um den Ausbau zu beschleunigen. Aus Sicht der CDU-Fraktion sollten in Rheinland-Pfalz alle Dächer neuer Gebäude mit mehr als 100 Quadratmetern Nutzfläche künftig mit Solaranlagen bestückt werden müssen: "Die Solaranlage auf dem Dach sollte das Normale sein, das Dach ohne Solaranlage die Ausnahme“, so der CDU-Abgeordnete Gerd Schreiner.

Nach den Beratungen in dieser Woche geht der rheinland-pfälzische Landtag in die Sommerpause. Das heißt, die zweite Beratung über die Änderungen am Solargesetz wird es frühestens Ende September im Parlament geben. Damit kann die Gesetzes-Novelle nicht vor Herbst in Kraft treten.