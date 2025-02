Blog: Neue Gehege in der Tierauffangstation Maßweiler, Polizei setzt in Kaiserslautern Taser gegen Mann ein

Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Das erfahren Sie hier in unserem Blog.

12:41 Uhr ++ Polizei tasert Mann in Kaiserslautern ++ Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen 24-jährigen Autofahrer in Kaiserslautern kontrolliert. Wegen eines positiven Atemalkoholtests nahm sie ihn mit aufs Revier, wo die Situation dann eskalierte. Auf der Dienststelle sollte dem Mann eine Blutprobe entnommen werden, als er plötzlich aufstand und das Gebäude verlassen wollte. Die Polizisten versuchten, ihn daran zu hindern. Dabei wehrte sich der Mann nach Angaben der Polizei so stark, dass die Beamten gegen ihn einen sogenannten Taser einsetzten. Drei Polizisten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Nach dem Einsatz des Tasers konnte dem Mann dann die Blutprobe entnommen werden. Auf ihn kommen jetzt mehrere Strafverfahren zu.

12:24 Uhr ++ "ZukunftsKick" in Rockenhausen ++ Ein Fußballturnier mit Berufsberatung, das gibt es heute in der Donnersberghalle in Rockenhausen. Beim "ZukunftsKick" sammeln Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren mit ihren Teams nicht nur Punkte auf dem Fußballplatz, sondern auch an verschiedenen Beratungs-Stationen der Agentur für Arbeit. Damit soll jungen Menschen in einer anderen Form Geschmack auf das Berufs- oder Studienleben gemacht werden, sagt Peter Weißler, der Leiter der Arbeitsagentur Kaiserslautern-Pirmasens: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.02.2025 um 11:30 Uhr.

11:17 Uhr ++ Tipps für das Wochenende ++ "The Pulse of the Stone" – das ist eine Tanzaufführung, die heute am Pfalztheater in Kaiserslautern Premiere feiert. Die Tänzer zeigen, wie sich der Mensch wieder danach sehnt, sich auf Natur, Umwelt und Mitmenschen einzulassen. Die Premiere ist heute Abend um 19.30 Uhr am Pfalztheater, es gibt auch noch Karten. In der vergangenen Woche haben wir den 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz gedacht – dazu passend gibt es heute ein Konzert im Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern. Das Gernsheim-Duo spielt Musikstücke von jüdischen Komponisten, die seit dem Holocaust in Vergessenheit geraten sind. Das Konzert beginnt um 20.00 Uhr. Wenn Sie Kinder haben, dann kennen Sie wahrscheinlich die Sängerin "Polly Rakete". Ihre Lieder wie "Pizza geht immer" oder "Klatschnass" begeistern die Kleinen. Sie ist morgen in der Friedenskapelle in Kaiserslautern zu Gast – das Konzert beginnt um 10.30 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.02.2025 um 10:30 Uhr.

10:55 Uhr ++ Fastnacht-Comeback in Eisenberg ++ Die Fastnacht feiert heute Abend in Eisenberg im Donnersbergkreis ein ganz besonderes Comeback. Nach 30 Jahren findet im Evangelischen Gemeindehaus wieder die Eisenberger Prunksitzung statt. Der ehrenamtliche Verein "Bürger für Bürger" hat die Fastnachtssitzung wiederbelebt. Deshalb treten heute Abend sieben Fastnachtsvereine aus der ganzen Umgebung und mehrere Gruppen aus Eisenberg auf. Der austragende Verein verspricht viel Tanz, Musik und politische Beiträge. Los geht es um 19:11 Uhr - Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.02.2025 um 10:30 Uhr.

7:51 Uhr ++ Wieder mehr Züge zwischen KL und Lauterecken ++ Auf der Lautertalstrecke gilt wieder der normale Fahrplan - auf diese Nachricht haben Bahnfahrer seit kurz vor Weihnachten gewartet. Denn seitdem fuhren auf der Strecke die Züge nur bis mittags - und danach Busse, die länger gebraucht haben. Grund: Im zuständigen Stellwerk in Neustadt gab es einen Personalmangel, der ist jetzt behoben. Und noch eine gute Nachricht hat der Zweckverband: Ab Montag gibt es deutlich mehr Züge, die durchgehend ohne Umsteigen zwischen Kaiserslautern und Mainz fahren. Eigentlich sollten die schon vor einem Jahr kommen - wegen Personalmangels gab es aber nur zwei tägliche Züge. Künftig sind es neun durchgehende Züge. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.02.2025 um 7:30 Uhr.

6:46 Uhr ++ Demo gegen Rechts im Donnersbergkreis ++ AfD-Bundestagsabgeordneter Tino Chrupalla besucht am Sonntag eine Partei-Veranstaltung in Biedesheim im Donnersbergkreis. Zu diesem Anlass hat der Arbeitskreis "Aktiv gegen Rechts" zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Die Kundgebung steht unter dem Motto "Für Demokratie und Menschenrechte" und soll am Parkplatz am Glockenturm in der Dorfmitte stattfinden. Los geht es um 10:30 Uhr. Laut Arbeitskreis haben Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Parteien bereits zugesagt, dabei zu sein. Die Veranstaltung der AfD beginnt um 11 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Biedesheim. Es ist der zweite Besuch von Chrupalla im Donnersbergkreis. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 01.02.2025 um 6:30 Uhr.

18:45 Uhr ++ Gemeindezentrum in Bruchmühlbach-Miesau wird verkauft ++ Das Gemeindezentrum der evangelischen Kirche in Bruchmühlbach-Miesau wird verkauft – dazu gibt es am Samstag, 10 Uhr, eine Info-Veranstaltung. Dabei wird das beauftragte Immobilienunternehmen über den weiteren Ablauf informieren. Das Gebäude wird im Bieterverfahren verkauft, der Kaufpreis liegt nach Angaben der Gemeinde bei mindestens 200.000 Euro. Gehen mehrere Angebote ein, entscheidet das Presbyterium, wer den Zuschlag bekommt. Das Gemeindezentrum in Bruchmühlbach-Miesau ist sanierungsbedürftig, das war der Kirchengemeinde aber zu teuer.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 14:30 Uhr.

17:40 Uhr ++ Central-Kino in Kaiserslautern schließt bis auf Weiteres ++ Für das Central-Kino in Kaiserslautern wird nach einem Nachfolger und Betreiber gesucht. SWR An diesem Wochenende schließt das Central-Kino in Kaiserslautern - bis auf Weiteres. Nach Angaben des Inhabers wird jetzt nach einem Nachfolger und Betreiber für das Lichtspielhaus gesucht. Im Oktober 2024 war der langjährige Theaterleiter in Ruhestand gegangen. Bisher hat der Besitzer des Central-Kinos in Kaiserslautern aber keinen Nachfolger gefunden, sagte er der Rheinpfalz . Vor gut 30 Jahren hatte der Investor Hans Sachs das Gebäude aus dem Jahr 1914 renovieren und umbauen lassen. Seitdem gab’s im Central-Kino mitten in Kaiserslautern in fünf Kinosälen Filme von A bis Z. Weitere Details hierzu gibt es von SWR-Reporterin Verena Lörsch: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 17:30 Uhr.

17:25 Uhr ++ Stadt Zweibrücken bekommt Fördergeld für Kreisstraße ++ Das Land unterstützt die Stadt Zweibrücken mit rund einer Million Euro für den Ausbau der Kreisstraße 7. Die Straße verläuft zwischen dem Stadtteil Mörsbach und verbindet die Landesgrenze zum Saarland mit dem Landkreis Südwestpfalz. Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) teilte mit, dass gut ausgebaute und sichere Straßen für die Innenstädte und auch die Region wichtig seien. Insgesamt soll die Kreisstraße auf einer Strecke von 1,3 Kilometern ausgebaut werden, während der Bauarbeiten soll außerdem der Böschungsbereich dort mit saniert werden.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 16:30 Uhr.

16:43 Uhr ++ Batteriezellfabrik in Kaiserslautern weiterhin auf Eis ++ Ob die milliardenschwere ACC-Batteriezellfabrik für E-Autos in Kaiserslautern gebaut wird oder nicht, das ist momentan noch unklar. Das Großprojekt liegt nach wie vor auf Eis. Bei der Wirtschaftsförderung in Kaiserslautern hofft man aber trotzdem, dass die Batteriefabrik noch umgesetzt wird. Der Geschäftsführer Philip Pongratz sagt, dass die Fabrik für Kaiserslautern ein großer Gewinn wäre. Vor allem in den jetzigen wirtschaftlich schwierigeren Zeiten. Die Kaiserslauterer Oberbürgermeister Beate Kimmel (SPD) ist zuversichtlich, dass die Batteriezellfabrik von ACC in Kaiserslautern realisiert wird. Auch das Unternehmen habe ihr in Gesprächen signalisiert, dass es immer noch an dem Standort interessiert sei. Laut Kimmel soll im Herbst dieses Jahres besprochen werden, wie es mit dem Großprojekt weitergeht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 15:30 Uhr.

16:05 Uhr ++ Mann in Kaiserslautern an eigener Haustüre angegriffen ++ Ein Mann aus Kaiserslautern hat am Donnerstagnachmittag zu Hause eine schmerzliche Überraschung erlebt. Laut Polizei hatte er gegen 16 Uhr die Wohnungstüre geöffnet, woraufhin er unmittelbar mehrere Faustschläge ins Gesicht bekam. Der 47-Jährige erstattete daraufhin gleich Anzeige bei der Polizei gegen einen ihm flüchtig bekannten Mann. Der Täter machte sich nach den Fausthieben sofort aus dem Staub. Das Opfer blieb mit gebrochener Nase zurück. Gründe für die Attacke sind noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 14:30 Uhr.

15:18 Uhr ++ Mehr Arbeitslose in der Westpfalz ++ In der Westpfalz gibt es deutlich mehr Arbeitslose als noch vor einem Jahr. Insgesamt sind aktuell etwa 19.500 Menschen in der Region arbeitslos gemeldet. Im Januar 2025 sind damit in der Westpfalz gut 1.600 mehr Menschen ohne Arbeit als noch vor einem Jahr. Das sind 9 Prozent mehr Arbeitslose insgesamt in der Region. Neben der Winterpause in einigen Berufsbranchen mache sich auch die schwache Konjunktur bemerkbar, so die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens. Sie spricht aber insgesamt dennoch von einer stabilen Lage. Die Unternehmen seien trotz Wirtschaftsschwäche und Unsicherheiten auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden. Aktuell sind rund 4.500 Stellen in der Westpfalz unbesetzt. Die meisten Jobs gebe es unter anderem in den Branchen Gesundheits- und Sozialwesen, "Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen" und im Baugewerbe.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 14:30 Uhr.

14:11 Uhr ++ Wieder Taxifahrer bei Kaiserslautern angegriffen ++ Zum zweiten Mal in dieser Woche hat es bei Kaiserslautern einen Angriff auf einen Taxifahrer gegeben. Die Polizei ermittelt in diesem Fall gegen einen 23-jährigen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. Er soll am Donnerstagabend nach seiner Taxifahrt in die Verbandsgemeinde Weilerbach nicht gezahlt haben und einfach aus dem Auto abgehauen sein. Der Fahrer folgte dem jungen Mann und sprach ihn an. Der Zechpreller trat dem Taxifahrer dann laut Polizei erst in den Bauch, verschwand in einem Haus. Kurz später kam er aber mit einem metallischen Schlaggegenstand wieder raus und bedrohte den 45-jährigen Taxifahrer. Der flüchtete sich in sein Auto und alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen laufen. Am Montag hatten ein Mann und eine Frau in Kaiserslautern einen Taxifahrer überfallen. Kaiserslautern Mann und Frau erbeuten mehrere hundert Euro Duo überfällt einen Taxifahrer in Kaiserslautern Am frühen Montagmorgen wurde am Stiftsplatz in Kaiserslautern ein Taxifahrer von einer Frau und einem Mann überfallen. Das Duo erbeutete mehrere hundert Euro. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 9:30 Uhr.

11:15 Uhr ++ Illegales Autorennen bei Kaiserslautern - Polizei sucht Zeugen ++ Die Polizei hat am Donnerstag auf der A6 bei Waldmohr ein illegales Autorennen beendet. Bei den beiden Fahrern handelte es sich um Franzosen. Mehrere Autofahrer hatten sich bei der Polizei gemeldet, weil die Autos im Bereich Kaiserslautern mit geringem Sicherheitsabstand über die A63 gerast sind. Auf der A6 bei Waldmohr wurden die beiden Autos dann entdeckt. Gegen die Fahrer wird jetzt ermittelt - warum, weiß SWR-Reporter Jürgen Rademacher. Die Polizei sucht jetzt nach eigenen Angaben Geschädigte, die durch die "Verkehrsrowdys und ihre rücksichtslose Fahrweise bedrängt oder sogar gefährdet wurden".

10:07 Uhr ++ Klärwerk Dahn: 200.000 Euro vom Land für Modernisierung ++ Das Klärwerk Dahn in der Südwestpfalz soll mit Geld vom Land modernisiert werden. Das Klimaschutzministerium unterstützt die Anlage nach eigenen Angaben mit rund 200.000 Euro und einem zinsfreien Kredit. Kläranlagen sind in den Kommunen oft die größten Energieverbraucher. Durch eine modernere Schalttechnik zum Beispiel spare das Klärwerk schon jetzt viel Strom ein. Mit dem Geld vom Land soll noch eine Photovoltaik-Anlage dazu kommen. Außerdem wurden in dem Klärwerk Filter installiert, die dafür sorgen sollen, dass mehr Phosphor aus dem Abwasser gefiltert wird. Laut dem Ministerium kostet die gesamte Modernisierung der Kläranlage Dahn mehr als drei Millionen Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 9:30 Uhr.

9:18 Uhr ++ Hubschrauber "erntet" kranke Bäume in Pirmasens ++ Mehr als 200 Bäume, die krank oder nicht mehr standsicher sind, müssen in Pirmasens gefällt werden - unter anderem im Bereich des Waldfriedhofs. Dabei ist auch ein spezieller Hubschrauber im Einsatz. Video herunterladen (47,1 MB | MP4) Spezialtechnik: Hubschrauber hilft in Pirmasens, kranke Bäume zu fällen

8:38 Uhr ++ Tierquälerei in Pferdemetzgerei Kaiserslautern? Urteil erwartet ++ Vor dem Landgericht Kaiserslautern soll heute das Urteil im Prozess um Tierquälerei bei der Pferdemetzgerei Härting fallen. Vier Männer waren im Sommer bereits verurteilt worden, hatten aber Berufung gegen das Urteil eingelegt. Sie sollen Schweine, Rinder und Pferde vor dem Schlachten nicht richtig betäubt haben. Die Verteidigung fordert Freispruch für die Männer, die Staatsanwaltschaft weiterhin Haftstrafen. SWR-Reporterin Maren Kaps begleitet den Prozess: Worum es in dem Berufungsprozess in den vergangenen Tagen ging, können Sie hier nachlesen: Kaiserslautern Urteil im Berufungsverfahren am Landgericht Tierquälerei in Pferdemetzgerei in Kaiserslautern: Freispruch für Chef Im Berufungsprozess gegen Mitarbeiter der Metzgerei Härting ist am Freitag ein Urteil gesprochen worden. Für den Chef gab es einen Freispruch, für Mitarbeiter dagegen nicht. 10:00 Uhr SWR4 am Freitag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 8:30 Uhr.

7:15 Uhr ++ Polizistenmord bei Kusel: Wie sich die Ausbildung verändert hat ++ Heute jährt sich der Tod von zwei jungen Polizeibeamten bei Kusel zum dritten Mal. Die beiden waren damals von einem Mann erschossen worden. Bei einer Routinekontrolle hatte der Saarländer das Feuer eröffnet und tötete die beiden Polizisten brutal, um damit Wilderei zu vertuschen. Der Fall erschütterte die rheinland-pfälzische Polizei. Nach der Tat hat die Polizei die Ausbildung angepasst. Kusel Drei Jahre danach Polizistenmorde in Kusel: Das hat sich bei der Ausbildung geändert Nach den Polizistenmorden in Kusel hat die Polizei Rheinland-Pfalz inzwischen ihre Ausbildung angepasst. Die Tat hatte keine direkten Auswirkungen auf die Bewerberzahlen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Polizei gedenkt der getöteten Polizisten bei Kusel ++ Am frühen Morgen des 31. Januar 2022 wurden bei Ulmet im Kreis Kusel zwei Polizisten ermordet. Heute - drei Jahre danach - erinnert das Polizeipräsidium Westpfalz an ihre getöteten Kollegen - Yasmin B. und Alexander K. Polizeipräsident Hans Kästner wird ihre Gräber besuchen und dort Blumen ablegen. Es soll ein Zeichen der Wertschätzung sein und die Erinnerung an die beiden in Ehren halten, so Kästner. "Der Schmerz des Verlustes verbindet, aber ebenso die Dankbarkeit für die Zeit, die man mit den beiden verbringen durfte." Polizeikommissar Alexander K. und Polizeikommissar-Anwärterin Yasmin B. wurden am 31. Januar 2022 bei einer Verkehrskontrolle auf einer Kreisstraße bei Ulmet im Kreis Kusel von einem Wilderer erschossen. In Rheinland-Pfalz sind solche brutalen Angriffe auf Polizisten die absolute Ausnahme. Doch Gewalt gegen Polizisten gibt es immer wieder. Kaiserslautern Drei Jahre nach dem Polizistenmord bei Kusel Gewaltdelikte gegen Polizisten bleiben auf hohem Niveau Heute vor drei Jahren erschütterte der Mord an zwei jungen Polizisten bei Kusel Deutschland. Gewaltdelikte gegen Polizisten sind keine Seltenheit. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:05 Uhr ++ Das Wetter am Freitag: Trocken und kälter ++ Schönen Freitagmorgen! Auf dem Weg ins Wochenende begleiten uns heute einige Wolken, dazu gibt es hier und da Sonnenschein. Sonst bleibt es eher trocken und es wird kälter, als in den vergangenen Tagen - zwischen 2 Grad im Nordpfälzer Bergland und 5 Grad am Glan. Am Wochenende wird es örtlich neblig und auch oft sonnig.

Recht kalt, nachts frostig. Wolken und Sonne über Brücken im Kreis Kusel SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.1.2025 um 6:30 Uhr.

17:50 Uhr ++ Park- und Vekehrskonzept für den Betzenberg ++ Die Stadt Kaiserslautern will die Verkehrssituation am Betzenberg an FCK-Heimspielen weiter verbessern. Eine Expertenkommission hat dafür im Ausschuss für Sport und Sicherheit über das geplante Verkehrsgutachten beraten. Das Gutachten soll Auskunft über die parkenden Autos während der FCK-Heimspiele auf dem Betzenberg geben und auch die Park-and-Ride-Situation analysieren. Hinzu kommt noch eine Mobilitätsumfrage des 1. FC Kaiserslautern unter den anreisenden Fans und zwei Expertenworkshops. Aus diesen gesammelten Daten will die Stadt dann konkrete Maßnahmen beschließen, um den Verkehr bei FCK-Heimspielen besser zu regeln. Den Testlauf mit dem Bewohner-Parkausweis bewertet die Stadt als Schritt in die richtige Richtung. Sie sieht aber trotzdem noch Luft nach oben beim Parken. Zum Beispiel soll der Park-and-Ride-Parkplatz Schweinsdell besser genutzt werden. Und es braucht laut Stadt auch mehr Platz für die anreisenden Busse. Hier werden nun verschiedene Lösungsansätze geprüft.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.1.2025 um 17:30 Uhr.