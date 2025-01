Schlittschuhspaß auf der Eisbahn Kaiserslautern

Am 24. Januar wird auf dem Messeplatz in Kaiserslautern die Eisbahn mit einer Party eröffnet. Eislaufen ist dann jeden Tag ab mittags möglich.

Aus den Lautsprechern kommt fetzige Musik, die Kufen fliegen über das Eis und die Kleinsten schieben einen Pinguin vor sich her. Das ist Eislaufen! Und das geht in diesem Jahr wieder in Kaiserslautern - und zwar bei jedem Wetter. Denn die Eisbahn auf dem Messeplatz ist überdacht. SWR-Reporterin Anna-Lena Fürst weiß, was sonst so neu ist:

600 Quadratmeter Eisfläche in Kaiserslautern

Die Eisfläche wird 600 Quadratmeter groß. Um die Eisfläche herum wird nach Angaben des Veranstalters ein Winterdorf aufgebaut. Dort wird es Essen und Getränke geben.

Keine zeitliche Begrenzung beim Eislaufen auf dem Messeplatz

Die Eisbahn auf dem Messeplatz in Kaiserslautern ist ab 25. Januar täglich geöffnet. Und zwar jeweils ab 13 Uhr, am Wochenende sogar ab 11 Uhr. Während der Öffnungszeiten ist das Eislaufen ohne zeitliche Begrenzung möglich. Außerdem wird es auch separate Termine zum Eisstockschießen geben. Schlittschuhe kann man entweder ausleihen oder die eigenen mitbringen.

Party zur Eröffnung der Eisbahn in Kaiserslautern

Am 24. Januar wird die Eisbahn eröffnet. Ab 18:30 Uhr wird es Livemusik mit der Band Chairwalk geben. Außerdem wird es, so heißt es vom Veranstalter, auch sogenannte Walking Acts geben. Darunter eine Eisprinzessin und einen Elch. Die Eisbahn auf dem Messeplatz in Kaiserslautern ist bis zum 9. März geöffnet. In der Zeit spielen immer wieder unterschiedliche Bands, Musiker und DJs. Außerdem gibt es eine Kindershow. Das gesamte Programm finden sie hier .