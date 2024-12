Die Eisbahnen rund um Kaiserslautern im Überblick

Eiskunstläufer und alle, die es noch werden wollen: Aufgepasst! Die Schlittschuh-Saison in der Westpfalz hat begonnen. Und die places to be sind keine eingefrorenen Seen.

Sind Ihre Schlittschuhe schon geschliffen? Wenn nicht, dann wird es so langsam Zeit. Obwohl die eisigen Temperaturen noch auf sich warten lassen, haben einige Eisbahnen in der Westpfalz die Saison bereits eingeläutet. Die ICE Arena in Zweibrücken hat ihre Bahn schon seit September präpariert. Immer dienstags und von Donnerstag bis Sonntag können dort Pirouetten geübt werden.



Im Kreis Südwestpfalz ist Pirmasens der Treffpunkt zum Schlittschuhlaufen. Statt eine Bahn aus Eis gibt es dort mitten auf dem Schlossplatz eine aus Kunststoff. Bis zum 22. Dezember können die Schuhe dort geschnürt werden. "Weihnachtszauber in Kirchheimbolanden lockt mit Lasershow Vor den Weihnachtsfeiertagen lädt Kirchheimbolanden zu einem bunten "Weihnachtszauber"-Programm. Neben einer Bahn zum Schlittschuhfahren auf dem Römerplatz können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine Lasershow und eine Bauchtanzaufführung freuen. Der Winterzauber in Kirchheimbolanden findet vom 13. bis zum 29. Dezember statt. Auf Messeplatz in Kaiserslautern wird wieder Eisbahn aufgebaut Wie schon im vergangenen Jahr muss man sich den Spaß am Eislaufen in Kaiserslautern auch in diesem Winter nicht entgehen lassen. Auf dem Messeplatz wird es vom 24. Januar bis zum 9. März eine Bahn geben. Unterschiedliche Eisbahn-Typen Nicht jeder kann perfekt Schlittschuhlaufen oder geht überhaupt dafür zur Eisbahn. Die Kolleginnen und Kollegen von DASDING zeigen verschiedene Eisbahn-Typen: