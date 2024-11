Es wird winterlich und abwechslungsreich am Wochenende in Heilbronn-Franken. In Bad Mergentheim ist die Eisbahn-Saison gestartet, in Heilbronn wird bei der "Live-Nacht" gefeiert.

Die "Live-Nacht" in Heilbronn will ein jüngeres Publikum ansprechen, während in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) auf Kufen durch den Schlosshof geschlittert werden kann. In Schwäbisch Hall und Heilbronn geht es um den wohltätigen Zweck und warme Winterkleidung.

"Live-Nacht" in Heilbronn am Samstag

Bei der "Live-Nacht" in Heilbronn erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstag neben Rock- und Popmusik auch Latin, Schlager, Soul und Funk sowie House und Techno, aber auch Samba und Salsa. Erstmals sind bei dieser "Live-Nacht" auch vier DJ's mit dabei – damit möchten die Veranstalter vor allem jüngere Partygäste ansprechen und mit dem Trend der Zeit gehen, das Programm entsprechend ausweiten.

Einmal bezahlt, kommen Gäste mit dem Eintrittsbändchen in alle teilnehmenden Lokale rein. 13 Lokalitäten sind dieses Mal mit dabei - alle fußläufig erreichbar. Die Bands spielen von 21 bis 01 Uhr, in den Late-Night-Locations geht es bis 3 Uhr.

Outdoor-Eislaufbahn als Highlight mitten in der Innenstadt

Auf Kufen übers Eis gleiten können Schlittschuhläuferinnen und Schlittschuhläufer ab sofort im äußeren Schlosshof in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Die 300 Quadratmeter große Echt-Eisbahn sorgt noch bis zum 6. Januar für jede Menge Winterspaß im Hof des Residenzschlosses. Während einer Verschnaufpause sorgen urige Holzhütten, die ringsherum aufgebaut sind, für ein gemütliches Wohlfühlambiente.

Aktionen für den guten Zweck in Heilbronn und Schwäbisch Hall

In Heilbronn und Schwäbisch Hall finden Aktionstage zum Sammeln warmer Winterkleidung für Obdachlose und Bedürftige statt. "Warmer Wintermantel" nennt sich der Aktionstag am Samstag in Schwäbisch Hall – organisiert und durchgeführt von der Erlacher Höhe Hohenlohe-Franken. In Heilbronn werden der FC Union sowie die Barber Angels aktiv. Bei dem Charity Event "ein Verein zeigt Herz" wurden im vergangenen Jahr rund 500 warme Essen an obdachlose Menschen ausgegeben. In diesem Jahr wolle man diese Zahl noch mal deutlich steigern.

Die Barber Angels schneiden außerdem kostenlos Haare und es können Geld- sowie Sachspenden für die bevorstehenden Wintermonate abgeben werden – am Samstag von 11 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz des Second Hand Kaufhauses der Aufbaugilde in Heilbronn.

In Schwäbisch Hall gingen schon am Freitag gespendete Jacken, Mäntel, Kopfbedeckungen, Handschuhe und Schals im Tagestreff Schuppachburg ein. Am Samstag, nach Sichtung und Sortierung, wird dann im Haus der Vereine alles kostenlos an Menschen, die sich keine Winterkleidung leisten können, verteilt.