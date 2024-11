Es wird abwechslungsreich am Wochenende in Heilbronn-Franken. Trotz kühler Temperaturen geht's auch ins Freie - mit funkelnden Lichtern, handgemachten Unikaten und einem Geburtstag.

Vier Monate "Winterleuchten" beginnt an diesem Wochenende in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), das Science Center experimenta in Heilbronn feiert Geburtstag und in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) suchen Unikate ihre Liebhaber.

Als Azubi-Projekt ist das "Winterleuchten" während der Coronazeit gestartet und inzwischen fester Bestandteil des Bad Mergentheimer Winterprogramms. Seit dem 8. November werden Teile des Kurparks täglich ab Sonnenuntergang bis Mitternacht und frühmorgens zwischen 6 und 8 Uhr beleuchtet. So sollen beispielsweise Bäume, Gebäude und Brücken durch bunte Strahler in Szene gesetzt werden.

Der Selfie Point im Kurpark

Erstmalig in diesem Jahr wird es auch einen "Selfie Point" geben. Überdimensional große Engelsflügel werden im Kurpark aufgestellt, die dann fürs engelsgleiche Erinnerungsfoto sorgen. Alle fünf Wochen wird umgestaltet und es gibt neue künstlerische Elemente, zum Beispiel Sterne oder Glitzerkugeln. Zu viel wollte Kurdirektor Sven Dell im Vorfeld nicht verraten, "das ist so ein bisschen wie Weihnachtspäckchen schon vor dem 24. [Dezember] zu öffnen", sagte er dem SWR-Studio Heilbronn.

Happy Birthday: Freier Eintritt im Science Center

Geburtstagskuchen und freien Eintritt gibt es am Samstag anlässlich des 15. Geburtstags im Science Center experimenta in Heilbronn. Der Tag der offenen Tür und damit die Geburtstagsfeierlichkeiten beginnen um 10 Uhr und endet um 18 Uhr.

Einzigartiges im Wasserschloss

"Unikat sucht Liebhaber" heißt es am Samstag und Sonntag beim Kunsthandwerkmarkt in Crailsheim im Wasserschloss Erkenbrechtshausen. Etwa 30 ausgewählte Ausstellerinnen und Aussteller haben Accessoires wie Handtaschen, Textilien oder Dekorationsartikel dabei.