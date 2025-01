Überfall auf einen Taxifahrer in Kaiserslautern

Am frühen Montagmorgen wurde am Stiftsplatz in Kaiserslautern ein Taxifahrer von einer Frau und einem Mann überfallen. Das Duo erbeutete mehrere hundert Euro.

Wie die Polizei mitteilt, stiegen gegen 4:20 Uhr eine Frau und ein Mann in das Taxi ein. Die Frau habe dem 55-jährigen Fahrer einen Gegenstand an den Hals gehalten und ihn bedroht. Der Taxifahrer habe dann wiederum dem Mann seinen Geldbeutel gegeben. Laut Polizei waren darin mehrere hundert Euro. "Danach machte sich das Duo unerkannt aus dem Staub", berichten die Beamten. Der Taxifahrer wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nach dem Überfall nun wegen Raubes und sucht Zeugen. Der Mann und die Frau waren dunkel gekleidet. Polizei in Kaiserslautern sucht Zeugen Wer am Montagmorgen gegen 4:20 Uhr am Stiftsplatz in Kaiserslautern etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich an die Kripo wenden, Telefon 0631 36913312.