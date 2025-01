per Mail teilen

Nach zwei Raubüberfällen auf Passanten in Ludwigshafen sucht die Polizei nach Hinweisen und Zeugen. Die unbekannten Täter erbeuteten dabei Schmuck, Geld und ein Handy.

Der erste Raubüberfall war kurz vor Mitternacht an der Haltestelle zum Rathauscenter in Ludwigshafen. Laut Polizei wurde dort ein Passant von einer unbekannten Person angesprochen. Der Täter fragte zunächst nach Geld.

Nachdem der Passant kein Geld herausgab, griff der Täter laut Polizei an den Hals des Passanten und stahl die zwei Ketten, die der Mann trug.

Unbekannter Täter floh mit Schmuck

Der Täter flüchtete dann mit dem Schmuck. Laut Polizei ist er etwa zwanzig Jahre alt, trägt einen schwarzen Vollbart und ist etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß.

Wer die Tat beobachtet hat oder weitere Angaben zum Täter machen kann, kann sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 melden - und zwar unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Die Polizei in Ludwigshafen sucht nach zwei Raubüberfällen am Freitag und Samstag nach Zeugen. SWR Heiko Wirtz-Walter

Zweiter Überfall am Bahnhof Mitte in Ludwigshafen

Auch für einen zweiten Raubüberfall sucht die Polizei Augenzeugen. Der hatte sich bereits am Freitag gegen 23 Uhr ereignet - und zwar am Ludwigshafener Bahnhof Mitte. In den späten Abendstunden nahm das Opfer laut Polizei den Treppenaufgang zu Gleis 1.

Raubüberfall auf der Treppe - Handy und Geldbeutel geraubt

Auf der Treppe kamen vier Täter auf ihn zu und raubten dem Mann gewaltsam sein Handy und seinen Geldbeutel. Die Täter flüchteten anschließend und stiegen in einen Zug ein. Wie viel Geld die vier Tatverdächtigen erbeutet haben, teilte die Polizei nicht mit.

Die Polizei hat keine weiteren Hinweise. Darum bittet sie um Zeugenhinweise (Kontakt siehe oben). Ob die beiden Raubüberfälle am Freitag und Samstag zusammenhängen, ist nach Angaben einer Polizei-Sprecherin noch unklar.

Es werde weiter ermittelt.