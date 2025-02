Vor FCK-Spiel gegen Münster: Erneuter Kreuzbandriss bei Hendrick Zuck

per Mail teilen

Schlechte Nachrichten für Kaiserslautern: Mittelfeldspieler Hendrick Zuck erlitt seinen zweiten Kreuzbandriss. Vor dem Spiel gegen Münster zeigt Trainer Anfang aber Selbstvertrauen.

Pech für Hendrick Zuck: Der Linksverteidiger des 1. FC Kaiserslautern erlitt im Reha-Training erneut einen Kreuzbandriss. Der 34-Jährige hatte sich vor einem Jahr zum ersten Mal das Kreuzband gerissen. "Es ist eine schwierige Situation, die er jetzt hat. Wir unterstützen ihn da, wo wir ihn unterstützen können. Wie es am Ende weitergeht, muss man schauen", bekundete FCK-Coach Markus Anfang sein Bedauern.

Sportlich geht es für die Pfälzer am Sonntag gegen Preußen Münster. Der Respekt vor dem Gegner ist beim 1. FC Kaiserslautern groß, das eigene Selbstvertrauen aber auch. "Münster hat in dieser Saison gegen Mannschaften, die oben stehen, regelmäßig Punkte geholt. Man kann sie zwar beherrschen, aber nie hundertprozentig unter Kontrolle haben", sagte Anfang vor der Zweitligapartie am Sonntag (13:30 Uhr).

Nach zuletzt zwei Erfolgen und der guten Ausgangssituation als Tabellenvierter gehen die Pfälzer aber mit breiter Brust ins Spiel. "Wir wollen den Gegner vor Aufgaben stellen. Ich weiß aber, dass das auch ein Geduldsspiel werden kann", sagte Anfang.

Mehrere Fragezeichen im Kader

Gegen Münster muss Anfang auf den von Eintracht Frankfurt gekommenen Almamy Toure verzichten, der sich weiter im Aufbautraining befindet. Auch Jan Gyamerah wird fehlen. Er war gegen Fürth mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Jan Elvedis Einsatz ist wegen Krankheit noch fraglich.

Nach dem Kreuzbandriss von Zuck ist unklar, ob die Pfälzer noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen werden. Wenn, dann eher auf der Abgangsseite, ließ der Coach durchblicken. Der Kader umfasst derzeit mehr als 30 Spieler. "Auf der Zugangsseite haben wir die Stellen besetzt, die wir besetzen wollten. Alles andere ist abhängig davon, ob uns bis Montag noch Spieler verlassen. Jeder weiß, wie seine Situation ist. Es lässt sich im Training aber keiner hängen, das ist total lobenswert", sagte Anfang.