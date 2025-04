Mehrere Kinder in Pirmasens leicht verletzt

In der Nähe der Fehrbacher Grundschule in Pirmasens sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall neun Kinder leicht verletzt worden.

Die Fahrerin eines Autos wollte in der Nähe der Grundschule in Fehrbach nach rechts abbiegen. Dabei hat sie der Polizei zufolge die Vorfahrt eines Schulbusses missachtet. Beide Fahrzeuge sind daraufhin zusammengestoßen. Dabei seien neun Kinder leicht verletzt worden, eines wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Kinder wurden von ihren Eltern aus Pirmasens abgeholt Zwei weitere Kinder seien von ihren Eltern ebenfalls zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren worden. Die restlichen Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt. Sowohl der Busfahrer als auch die Autofahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Derzeit versucht die Polizei herauszufinden, warum die Autofahrerin den Schulbus übersehen hat. Auch in Breunigweiler Unfall mit Schulbus Auch im Donnersbergkreis hat es am Donnerstagmorgen einen Schulbusunfall gegeben. Der Fahrer touchierte der Polizei zufolge während des Wendens leicht das Dach einer Bushaltestelle. Dadurch sei auf der rechten Fahrzeugseite eine der hinteren Fensterscheiben beschädigt worden. Die Schulkinder im Bus sind bei dem Manöver unverletzt geblieben. Sie wurden von einem Ersatzbus abgeholt.