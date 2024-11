Blog: Pirmasens: Identität des Toten von der Parkbank steht fest, Zu wenig Plätze in Frauenhäusern im Raum Kaiserslautern, Lkw brennt in der Südwestpfalz aus

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:12 Uhr ++ In Contwig hat Scheune gebrannt ++ In Contwig im Kreis Südwestpfalz hat gestern Abend eine Scheune gebrannt. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Zeugin das Feuer in der Nähe eines Radwegs entdeckt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Scheune komplett niederbrannte. Was den Brand verursacht hat, ist unklar. Erst in der Nacht davor hatte die Feuerwehr in Contwig - ebenfalls in der Nähe des Radwegs - einen brennenden Lastwagen löschen müssen. In beiden Fällen hat die Kripo die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Wer etwas Verdächtiges gesehen hat, kann sich bei der Polizei Pirmasens melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.11.2024 um 16:30 Uhr.

16:03 Uhr ++ A63 bei Winnweiler ab heute Abend gesperrt ++ Autofahrer müssen ab heute Abend mit Verkehrsbehinderungen auf der A63 zwischen Kaiserslautern und Mainz rechnen. Dort wird nämlich in Richtung Mainz zwischen den Abfahrten Sembach und Winnweiler gearbeitet. Nach Angaben der Autobahn GmbH ist in dem Bereich die Fahrbahn stellenweise kaputt und das soll jetzt ausgebessert werden. Deshalb wird die A63 in diesem Abschnitt voll gesperrt. Aber immer nur nachts. Und zwar in den kommenden zwei Nächten von 19.30 Uhr bis 04.30 Uhr in der Früh. Autofahrer können die Baustelle in dieser Zeit ab Sembach über die Landesstraße Richtung Winnweiler umfahren. Und bei Winnweiler dann wieder auf die A63 auffahren. Tagsüber kann die A63 zwischen Sembach und Winnweiler Richtung Mainz ganz normal befahren werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.11.2024 um 15:30 Uhr.

14:51 Uhr ++ Bundeswehr übt in der Westpfalz ++ In der Region gibt es in den kommenden Tagen gleich mehrere Übungen der Bundeswehr. Hunderte Soldaten sind laut Bundeswehr dabei. Einige von ihnen trainieren ab heute zum Beispiel rund um Kusel und Kaiserslautern und auch in der Südwestpfalz - sie sind da mit mehreren Fahrzeugen unterwegs. Autofahrer sollen sich hin und wieder auf Behinderungen einstellen. Die größte Übung startet kommende Woche Dienstag auf dem Flugplatz in Zweibrücken. Dort trainieren 250 Soldaten unter anderem mit einem Flugzeug. Die Bundeswehr bittet vor allem Jäger und Waldarbeiter vorsichtiger zu sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.11.2024 um 14:30 Uhr.

13:38 Uhr ++ Identität des Toten aus Pirmasens ist geklärt ++ Bei der Leiche, die am Morgen in Pirmasens gefunden wurde, handelt es sich um einen 63-jährigen Pirmasenser. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Ein Fußgänger hat den leblosen Mann heute Morgen auf einer Parkbank entdeckt. Wie der Mann ums Leben gekommen ist, soll bei einer Obduktion geklärt werden. Die Ermittlungen laufen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.11.2024 um 13:30 Uhr.

11:09 Uhr ++ Bei Fischbach in der Südwestpfalz wird Hangrutsch beseitigt ++ Autofahrer in der Südwestpfalz müssen heute mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund: An der Landesstraße zwischen Fischbach und Salzwoog wird ein Hangrutsch beseitigt. Der Hang war auf rund 15 Metern Länge abgerutscht und hatte auch Teile der Fahrbahn mitgerissen. In den nächsten zwei Wochen wird die Erde abtransportiert, dann wird der Hang abgesichert. Deshalb ist die Fahrbahn der Landstraße zwischen Fischbach und Salzwoog halbseitig gesperrt. Die Fahrbahn selbst wird im kommenden Jahr erneuert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.11.2024 um 10:30 Uhr.

10:44 Uhr ++ Spaß in Mundart: Montagsdepri auf Pfälzisch ++ Schon wieder Montag. Wir Pfälzer reagieren darauf sehr empfindlich:

9:21 Uhr ++ Gewalt innerhalb der Familie: Kaiserslautern negativer Spitzenreiter ++ Gewalt innerhalb der eigenen Familie kommt in Kaiserslautern so häufig vor, wie in kaum einer anderen Stadt in Rheinland-Pfalz. Das zeigen Zahlen der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr, die im Vorfeld des heutigen Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen veröffentlicht wurden. Etwa 540 Fälle von häuslicher Gewalt zählt die Polizei in Kaiserslautern. Gemessen an der Einwohnerzahl erreicht Lautern nach Ludwigshafen Platz 2 in Rheinland-Pfalz. Auch Pirmasens zählt laut der Polizei zu den Orten, an denen häufig Gewalt innerhalb der Familie vorkommt. Vergleichsweise selten ist Häusliche Gewalt im Kreis Südwestpfalz. Landesweit zählt die Polizei knapp 13.000 Fälle. Dazu kommen Femizide - das bedeutet: 18 mal hat ein Täter versucht, eine Frau oder ein Mädchen zu töten, und in zehn Fällen ist eine Frau getötet worden. Laut dem Bundeskriminalamt steigt die Gewalt gegen Frauen in ganz Deutschland. Zu den Fällen körperlicher und sexualisierter Gewalt komme der stark ansteigende Bereich digitaler Gewalt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.11.2024 um 7:30 Uhr.

8:31 Uhr ++ Zwick für Zwick: Holger Zwick wird neuer VG-Bürgermeister im Dahner Felsenland ++ Holger Zwick (parteilos) wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland in der Südwestpfalz. Er wurde gestern mit rund 53 Prozent der Stimmen gewählt. Damit konnte sich der Stadtbürgermeister von Dahn gegen Amtsinhaber Michael Zwick (CDU) durchsetzen. In der Gemeinde Fischbach bei Dahn wurde gestern auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Der bisherige Bürgermeister ist dort zurückgetreten, kandidiert hat bei der Wahl der bisherige Erste Beigeordnete - David Leidner. Er hat gestern knapp 96 Prozent der Stimmen bekommen. Holger Zwick ist Stadtbürgermeister von Dahn - und bald auch Verbandsbürgermeister im Dahner Felsenland. Holger Zwick Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.11.2024 um 8:30 Uhr.

7:45 Uhr ++ Aufatmen in Teilen der VG Baumholder: Wasser nicht mehr belastet ++ In der Verbandsgemeinde Baumholder im Kreis Birkenfeld ist das Abkochgebot für Trinkwasser in weiteren Orten aufgehoben worden. Wie die Verbandsgemeinde informierte, muss das Leitungswasser jetzt nur noch in vier Gemeinden abgekocht werden - in Berglangenbach, Fohren- Linden, Heimbach und Mettweiler. Sonst drohen Magen- oder Darmerkrankungen. Noch vor einer Woche gab es fast im gesamten Landkreis Birkenfeld ein Abkochgebot. Hintergrund sind Keime im Trinkwasser, wie die ins Wasser gelangt sind, ist weiter unklar. Nicht jede Gemeinde in der Region kann aufatmen. In Niederwörresbach muss das wieder vor dem Trinken wieder abgekocht werden: Kreis Birkenfeld Keime im Leitungswasser Kreis Birkenfeld: Wasser in Niederwörresbach wieder abkochen In Niederwörresbach bei Idar-Oberstein muss das Trinkwasser wieder abgekocht werden. Außerdem gibt es in vier Gemeinden der Verbandsgemeinde Baumholder eine Keimbelastung. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.11.2024 um 7:30 Uhr.