Blog: Wieder Zugausfälle zwischen Kaiserslautern-Lauterecken, Feuer zerstört Haus in Münsterappel

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

9:07 Uhr ++ Wie geplant: Amazon schließt Sortierzentrum bei Zweibrücken ++ Amazon wird sein Sortierzentrum bei Zweibrücken nach dem

Weihnachtsgeschäft wieder schließen. Damit hält der Versand-Riese an seinen ursprünglichen Plänen fest, die Halle im Industriegebiet Steitzhof nur für drei Monate zu nutzen. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort aktuell noch beschäftigt. Da die meisten von ihnen befristet eingestellt wurden, endet ihr Vertrag damit auch nach dem Weihnachtsgeschäft. SWR-Reporterin Helen Roth mit weiteren Details: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.12.2024 um 8:30 Uhr.

8:36 Uhr ++ Ab Mittag: Zugausfälle zwischen Pirmasens-Kaiserslautern ++ Weil Mitarbeiter im Stellwerk der Bahn krank sind, fallen später alle Zug-Direktverbindungen auf der Strecke Pirmasens - Kaiserslautern aus. Betroffen sind laut Bahn alle Regionalbahnen ab 12:41 Uhr. Die Züge von Pirmasens über Zweibrücken und Saarbrücken nach Kaiserslautern fahren - Stand jetzt - aber. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.12.2024 um 8:30 Uhr.

8:01 Uhr ++ Busse statt Züge zwischen Kaiserslautern und Lauterecken ++ Wer heute zwischen Kaiserslautern und Lauterecken mit dem Zug fahren wollte, muss stattdessen den Bus nehmen. Die Züge auf der Strecke fallen heute krankheitsbedingt den ganzen Tag aus. Alternativ gibt es laut Bahn einen Notverkehr mit Bussen. ++UPDATE++Ein #Busnotverkehr ist ab 07:30 mit 4 Bussen für Sie eingerichtet. https://t.co/UklYdPy5Da Und: Ab der Mittagszeiten fallen auch Züge der Direktverbindung zwischen Pirmasens und Kaiserslautern aus. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.12.2024 um 7:30 Uhr.

7:44 Uhr ++ Neue Rettungswagen für die Südwestpfalz ++ Insgesamt fünf neue Rettungswagen sind ab Januar im gesamten Rettungsbereich Südpfalz unterwegs und sollen den Notfall-Dienst stärken. Vor allem der Kreis Südwestpfalz soll von der besseren Versorgung profitieren, betont Landrätin Susanne Ganster (CDU). Neben den neuen Fahrzeugen kündigt der Kreis Südwestpfalz auch eine neue Rettungswache in Heltersberg an. Die Suche nach einem geeigneten Gründstück läuft bereits. Landrätin Ganster geht von einem Baubeginn im Jahr 2026 aus. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.12.2024 um 7:30 Uhr.

7:15 Uhr ++ Wetter: Bewölkt mit Sonne oder etwas Regen ++ Der Nikolaustag bringt uns Wolken, hin und wieder Sonnenschein, sonst regnet es nur vereinzelt heute. Das bei Temperaturen zwischen sechs Grad am Donnersberg und acht Grad im Raum Zweibrücken. Stellenweise kann es ziemlich windig sein. Am Samstag immer mal wieder Regen und windig.

Am Sonntag nasskalt. Hier und da Regen, in den höheren Lagen Schnee. Heute wechselhaft mit Wolken und Sonne oder etwas Regen - zum Beispiel in Ramsen im Donnersbergkreis. SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:28 Uhr ++ Wieder keine Züge zwischen Kaiserslautern und Lauterecken ++ Auf der Bahnstrecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken gibt es wieder massive Probleme. Wie die Bahn mitgeteilt hat, fallen heute alle Züge auf der Strecke aus. Als Grund nennt die Bahn den hohen Krankenstand im Stellwerk. Ein Notverkehr mit Bussen sei derzeit in Planung - ab wann die Busse fahren, hat die Bahn noch nicht mitgeteilt. Reisende sollten also unbedingt vor der Fahrt im Internet ihre Verbindungen checken. Erst am Dienstag und Mittwoch waren zwischen Lauterecken und Kaiserslautern Züge aus dem gleichen Grund ausgefallen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.12.2024 um 6:30 Uhr.

6:10 Uhr ++ Trinkwasser in Teilen von Homburg wieder ohne Keime ++ In einigen Stadtteilen von Homburg können die Bewohner nun wieder bedenkenlos das Trinkwasser nutzen. Das Gesundheitsamt hat das Abkochgebot für Leitungswasser in acht Bereichen wieder aufgehoben. Hier gilt das Abkochgebot für Trinkwasser in Homburg nicht mehr Das Gesundheitsamt hat das Abkochgebot für folgende Stadtteile wieder aufgehoben: Altbreitenfeld

Bruchhof

Erbach

Jägersburg

Lappentascher Hof

Reiskirchen

Sanddorf

Websweiler Aber: In anderen Stadtteilen besteht das Abkochgebot weiterhin. Immer noch abkochen müssen die Menschen in diesen Bereichen:

Innenstadt

das Gelände des Uniklinikums

Beeden

Einöd

Ingweiler

Schwarzenacker

Schwarzenbach

Wörschweiler Hintergrund ist, dass in einem Hochbehälter sogenannte coliforme Keime entdeckt worden waren. Wie sich herausstellte, waren Schnecken in den Trinkwasserbehälter gelangt und hatten das Wasser verunreinigt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.12.2024 um 6:30 Uhr.

16:30 Uhr ++ Kreis Südwestpfalz baut Rettungsdienst aus ++ Ab Januar sind im Rettungsdienstbereich Südpfalz fünf neue Rettungswagen unterwegs - zwei davon in der Südwestpfalz. Außerdem soll in Heltersberg eine neue Rettungswache gebaut werden. Alle Infos dazu im Audio von Lars-Henrik Wacker.

15:30 Uhr ++ Kinder- und Jugendhospizdienst stellt in Kaiserslautern seine Arbeit vor ++ Zum Internationalen Ehrenamtstag stellt der Kinder- und Jugendhospizdienst "Rückenwind" aus Kaiserslautern heute seine Arbeit vor. Unter anderem unterstützt der Verein schwerkranke Kinder, Jugendliche und Erwachsene oder auch deren Angehörige. Der Verein kümmert sich derzeit um Familien im Umkreis von etwa 50 Kilometern um Kaiserslautern. Bei dem Infoabend berichten Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter ab 19 Uhr über bewegende Geschichten, die sie täglich erleben. Außerdem wird erklärt, was man selbst mitbringen muss, um sich bei dem Hospizdienst ehrenamtlich zu engagieren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.12.2024 um 15:30 Uhr.

10:42 Uhr ++ Kind bei Autounfall in Kirchheimbolanden verletzt ++ Ein achtjähriges Kind und zwei Erwachsene sind gestern bei einem Unfall bei Kirchheimbolanden verletzt worden. Eine Frau hatte nach Angaben der Polizei auf der Landstraße 386 beim Abbiegen das Auto eines Mannes übersehen. In diesem Auto saß das Kind und wurde - ebenso wie die anderen zwei Beteiligten - leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Reinigung der Fahrbahn und die Bergung dauerte mehrere Stunden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.12.2024 um 10:30 Uhr.

10:40 Uhr ++ Polizeipräsidium Westpfalz handelte im Fall Leitheiser rechtwidrig ++ Das Verwaltungsgericht Neustadt hat im Fall des pensionierten Polizisten Uwe Leitheiser entschieden, dass das Polizeipräsidium Westpfalz ihn teilweise zu Unrecht vom Dienst suspendiert hat. Im Frühjahr 2022 wurde Leitheiser verdächtigt, mit illegalen Waffen gehandelt zu haben. Laut einem Polizeispitzel habe er eine Waffe bei einem Pizzabäcker aus dem Landkreis Kaiserslautern gekauft. Daraufhin wurden Leitheisers Haus und Büro durchsucht - eine illegale Waffe wurde aber nicht gefunden. Auch sagte der Pizzabäcker aus, dass Leitheiser keine Waffe bei ihm gekauft haben soll. Obwohl sich der Verdacht damit Ende Mai 2022 nicht bestätigt hatte, durfte der Polizist bis Anfang Juli nicht zurück in den Dienst. Und genau das war laut Gericht rechtswidrig. Die zuvor durchgeführten Durchsuchungen bei dem Beamten sah das Gericht jedoch als rechtmäßig an. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.12.2024 um 10:30 Uhr.

10:37 Uhr ++ Jugendliche im Donnersbergkreis von Armut betroffen ++ Auch im reichen Deutschland gibt es Kinder und Jugendliche, deren Eltern sich nicht mal die einfachsten Dinge leisten können: Neue Anziehsachen oder Schuhe zum Beispiel. Wie eine Initiative im Donnersbergkreis diesen Jugendlichen Hilft, können Sie hier lesen. Kirchheimbolanden SWR Jugendschwerpunkt Wie Jugendliche im Donnersbergkreis von Armut betroffen sind Jugendliche, die armutsgefährdet sind. Das ist auch in Deutschland Realität. Im Donnersbergkreis wollen Ehrenamtliche helfen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.12.2024 um 7:30 Uhr.

9:22 Uhr ++ Wieder Lichterfahrten in der Westpfalz ++ In der Westpfalz sind gerade wieder bunt leuchtende Traktoren unterwegs und sorgen für Weihnachtsstimmung. Auftakt war vergangenes Wochenende zwischen Eisenberg und Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis. Weitere Lichterfahrten folgen an diesem Wochenende in Gehrweiler und Rockenhausen und nächste Woche dann in Pirmasens und Zweibrücken. Wann die genau sind, weiß SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.12.2024 um 8:30 Uhr.

8:53 Uhr ++ Wertstoffhöfe in der Südwestpfalz schließen früher ++ Wer in der Südwestpfalz wohnt und heute Sperrmüll oder Grünabfall auf einem Wertstoffhof abgeben will, sollte das vor 15 Uhr machen. Die Recyclinghöfe in Dahn, Contwig, Donsieders, Hauenstein, Heltersberg, Waldfischbach-Burgalben und Wallhalben schließen nämlich heute etwas früher. Grund dafür ist eine dienstliche Veranstaltung, teilt die Kreisverwaltung Südwestpfalz mit. Morgen haben die Höfe dann wieder ganz normal geöffnet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.12.2024 um 8:30 Uhr.

8:17 Uhr ++ Brand in Wäscherei Landstuhl - Bericht von vor Ort ++ Unsere SWR-Reporterin Viktoria Machleidt ist beim Wäscherei-Feuer in Landstuhl vor Ort. Sie hat unter anderem mit Anwohnern gesprochen, die am frühen Morgen von einem Knall geweckt wurden.

7:32 Uhr ++ Pirmasens: Auseinandersetzung zwischen Schüler und Lehrer ++ An einem Gymnasium in Pirmasens ist es gestern offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Achtklässler und einem Lehrer gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde dabei der Schüler auch leicht verletzt. Was genau passiert ist, ermittelt gerade die Pirmasenser Polizei. Der Fall wird auch in den Sozialen Medien diskutiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.12.2024 um 6:30 Uhr.

15:45 Uhr ++ Kunstaktion der Zukunftsregion Westpfalz ++ Die Zukunftsregion Westpfalz veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Kunstwettbewerb für Schülerinnen und Schüler. Der "Digital Arts Contest" fand im vergangenen Jahr zum ersten Mal statt und soll die Kinder und Jugendlichen dazu motivieren, mit digitalen Tools kreativ zu werden. In diesem Jahr lautet das Motto: "Berufe von morgen". Das hat den Nebeneffekt, dass sich die Schüler zusätzlich mit ihren Berufswünschen auseinandersetzen. Der Wettbewerb richtet sich an die Klassenstufen 5 bis 12 aller Schulformen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 15:30 Uhr.

14:49 Uhr ++ Wieder direkte Zugverbindung Kaiserslautern-Mainz ++ Pendlerinnen und Pendler können sich freuen: Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird im neuen Jahr wieder ein Regionalexpress zwischen Mainz und Kaiserslautern fahren. Er soll ab dem 3. Februar wieder zwischen den beiden Städten fahren. Insgesamt will die Deutsche Bahn sieben Direktzüge auf die Schiene bringen. Damit sollen die Reisenden nicht nur Zeit sparen, sie sollen auch nicht mehr umsteigen müssen. Außerdem plant die Bahn, alle Züge zu modernisieren. Unter anderem sollen es bequemere Sitze und mehr Platz für Gepäck geben. Durch kostenloses W-Lan will die Bahn den Reisenden auch ein bequemes Arbeiten ermöglichen. Der Regionalexpress zwischen den beiden Städten wurde vor gut einem Jahr gestrichen, weil die Bahn zu wenig Personal hatte. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 14:30 Uhr.

14:11 Uhr ++ Heute Abend: Busse statt Züge zwischen KL und Neustadt ++ Bahnfahrer zwischen Neustadt und Kaiserslautern müssen heute Abend deutlich mehr Zeit einplanen. Wegen routinemäßigen Wartungsarbeiten an den Gleisen, fahren zwischen 20.45 Uhr und 23.45 Uhr keine Züge auf der Strecke. Als Ersatz fahren laut Bahn Busse. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 14:30 Uhr.

12:56 Uhr ++ Uni Kaiserslautern und Max-Planck-Gesellschaft forschen zu KI ++ Welche Auswirkungen hat Künstliche Intelligenz (KI) auf die Gesellschaft? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Uni in Kaiserslautern zusammen mit der Max-Planck-Gesellschaft. Schon jetzt ist es möglich, eine Künstliche Intelligenz bei Bewerbungsverfahren einzusetzen oder auch beim Erstellen von Social-Media-Beiträgen. Und auch beim Beurteilen von Rechtsfällen in der Justiz kann KI unterstützen. Unklar ist laut Uni Kaiserslautern aber, wie sozialverantwortlich diese Methoden in der Gesellschaft überhaupt sind. Und genau das wollen die Uni und die Max-Planck-Gesellschaft jetzt herausfinden. Langfristiges Ziel ist es, dass aus Kaiserslautern heraus internationale Forschungsprogramme zu diesem Thema entstehen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 12:30 Uhr.

11:45 Uhr ++ Sportanlagen in der Südwestpfalz bekommen Geld vom Land ++ Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt Sportanlagen in der Südwestpfalz mit mehr als 400.000 Euro. Das Geld kommt aus einem Programm, um Sportstätten im Land zu sanieren. In Pirmasens soll zum Beispiel eine neue Anlage für Radfahrer bzw. für Mountainbiker entstehen. Der Turnverein in Contwig will von dem Geld die Sporthalle sanieren. Einzelheiten hat SWR-Reporter Luca Schulz: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 10:30 Uhr.

10:59 Uhr ++ Kaiserslautern bekommt Notstromaggregate ++ Die Stadt Kaiserslautern will nach eigenen Angaben besser auf Katstrophen vorbereitet sein. Deshalb bekommt die Feuerwehr jetzt acht neue Stromaggregate auf Anhängern. Der Grund laut der Stadtverwaltung: Risiken und Extremwetterereignisse, aber auch Cyberangriffe, würden Behörden und Organisationen immer mehr bedrohen. Im Falle eines Falles können die Aggregate die Feuerwehren mit Strom versorgen, um so die Einsatzfähigkeit sicherzustellen. Mit den Geräten können aber auch Notunterkünfte oder Tankstellen mit Energie versorgt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 04.12.2024 um 9:30 Uhr.