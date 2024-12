Mann greift mehrere Menschen im Hauptbahnhof Kaiserslautern an

per Mail teilen

Ein 37-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag im Hauptbahnhof Kaiserslautern gleich mehrere Menschen angegriffen und bedroht. Er hatte auch ein Messer dabei.

Wie die Bundespolizei in Kaiserslautern mitteilte, soll der Mann gegen 1:00 Uhr in der Nacht einen Lokführer geschlagen und mit dem Messer bedroht haben. Danach soll er zwei weitere Bahnmitarbeiter auf Bahnsteig eins des Hauptbahnhofes in Kaiserslautern beleidigt und bedroht haben. Einer konnte sich mit einem Bodenwischer verteidigen, der andere rief die Polizei.

Bundespolizei kann Täter in Unterführung des Hauptbahnhofes stellen

Eine Streife der Bundespolizei war ohnehin im Bahnhof unterwegs und stellte den 37-jährigen Angreifer in der Unterführung. Als dieser die Beamten sah, ging er sofort aggressiv auf einen der Polizisten los. Dieser brachte den Angreifer zu Boden und fesselte ihn. Bei dem Mann fanden die Beamten Drogen.

Er wurde in eine psychiatrische Fachklinik gebracht, weil er nach Angaben der Bundespolizei ein "auffälliges Verhalten" gezeigt habe. Auf ihn wartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Beleidigung und Bedrohung.