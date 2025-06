per Mail teilen

Die historische Villa im Neufferpark in Pirmasens hat ein neues Dach. Ein Kunstverein will hier ein Atelier und Ausstellungsräume einrichten.

Kräftig hat der Zimmermann sein Sektglas vom Balkon der alten Villa im Pirmasenser Neufferpark geworfen. Am Boden zerbrochen ist das Glas trotzdem nicht. Ob das ein gutes Zeichen für die weitere Sanierung der historischen Villa ist? Denn eigentlich sollten die Arbeiten am Gebäude bereits weiter vorangeschritten sein.

"Meilenstein" bei Sanierung der Gartenvilla in Pirmasens erreicht

Gute Stimmung herrschte beim Richtfest dennoch. Denn das Ziel, noch in diesem Jahr ein fertiges Dach zu haben, wird wohl erreicht. "Das ist ein Meilenstein", sagt Frederic Krämer, der Vorsitzende des Vereins "Kunst & Kultur Pirmasens". In fünf Jahren sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Das hat sich der Verein vorgenommen, der das Gebäude auch nutzen möchte. In der Gartenvilla sollen Ausstellungsflächen und ein Atelier entstehen.

Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) bedankte sich bei dem Richtfest für die Unterstützer der Stiftungen. Der Stadt hatten die finanziellen Mittel zur Sanierung der Villa gefehlt; Käufer wurden nicht gefunden. Nun soll der Verein zukünftig keine Miete für die Villa zahlen müssen, jedoch die Betriebskosten. Die Kosten der Sanierung übernehmen die Daniel-Theysohn-Stiftung , die Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung und die Stadt Pirmasens.

Sanierungsstand im Neufferpark präsentiert

Zwick betonte deshalb auch, wie schön es sei, dass der Verein immer wieder die Möglichkeit biete, sich über den Stand der Sanierung vor Ort zu informieren. In den vergangenen Sanierungsmonaten wurde das Haus entkernt, der Schimmel entfernt und der Dachstuhl errichtet. Noch in diesem Jahr soll das Dach gedeckt werden.

Pirmasens findet Lösung für Gartenvilla im Neufferpark

Villa im Neufferpark soll wie in den 1920ern aussehen

"Als nächstes wollen wir die Elektrik und die Heizung im Haus angehen", sagt Krämer. "Damit sich das Haus selbst erhalten kann und man sich im Haus aufhalten kann." Bereits jetzt hängt im größten Saal der Villa ein Kronleuchter. Eine Spende von einer Frau aus Pirmasens. Er ist aus den 1920er Jahren. Die Villa soll wieder in den Zustand aus dieser Zeit versetzt werden. Auch ein Flügel von damals soll dann einziehen.

Leben soll in der Neufferpark-Villa einziehen

Ist das Dach gedeckt, möchte der Verein auch schon die erste Veranstaltung ausrichten: Ein Kunstkaufhaus mit Studierenden aus Landau. Dabei sollen Bilder direkt von der Wand gekauft werden können. Sobald das Haus sich selbst erhalten kann, soll der Charakter des Rohbaus bereits als Ort für weitere Kunstveranstaltungen genutzt werden.