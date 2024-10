Blog: Nacht-Fallschirmspringen in Zweibrücken, Grünschnitt-Container in Kaiserslautern, Schlägerei auf A6

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

12:32 Uhr ++ Terassengarten in der Südwestpfalz als Inspiration ++ Wer noch nach Ideen für den eigenen Garten sucht, kann sich Inspiration bei Renate Martin holen. Ihr Terrassengarten in Hauenstein in der Südwestpfalz ist eine kleine Reise um die Welt. Auf sechs Ebenen pflegt sie seit vielen Jahren liebevoll ihre exotischen Pflanzen. Man kann den Garten sogar besuchen. Video herunterladen (138,8 MB | MP4)

11:59 Uhr ++ Eishockey: Zweibrücker Hornets starten in die Saison ++ Das Wochenende wird wieder sportlich. In Zweibrücken wird zum Beispiel ab heute wieder Eishockey gespielt: Im Saison-Auftaktspiel sind die Zweibrücker Hornets in Mannheim bei den Mad Dogs gefragt. Das Spiel beginnt um 19:45 Uhr. Auch Fußball steht wieder an: Heute spielt die U21-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern - auswärts gegen die Sportfreunde Eisbachtal. Das Oberliga -Spiel beginnt um 16 Uhr. Beim FK Pirmasens rollt ebenfalls der Ball. Um 15 Uhr spielen die Oberligisten beim FV Eppelborn. Außerdem spielen die Damen des FCK-Basketballteams morgen um 15:30 Uhr in der Regionalliga gegen Krofdorf-Gleiberg. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.10.2024 um 9:30 Uhr

10:00 Uhr ++ Nacht-Fallschirmspringen in Zweibrücken ++ In Zweibrücken sieht man heute Nacht rote, grüne oder gelbe Lichter am Himmel. Das sind Fallschirmspringer. Nicht von der Bundeswehr in Zweibrücken, sondern etwa 100 Privatleute aus ganz Deutschland und der Schweiz. Sie springen später am Flugplatzgelände in Zweibrücken aus 6.000 Metern Höhe. Ein Passagierflugzeug fliegt zum Vergleich etwa doppelt so hoch. Um 20 Uhr geht es ab in die Luft. Den Sprung in die Dunkelheit dürfen nur erfahrene Fallschirmspringer machen. Damit sie sich im Dunkeln gegenseitig sehen können, wickeln sie sich Lichter um den Körper. Wer selbst Lust auf einen Fallschirmsprung hat, kann das heute tagsüber am Zweibrücker Flugplatzgelände machen - Anfänger können zusammen mit einem Profi 4.000 Meter in die Tiefe springen. Dafür kann man spontan vorbeikommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.10.2024 um 10:30 Uhr

8:46 Uhr ++ FCK will gegen Elversberg punkten ++ In der 2. Fußball-Bundesliga spielt der 1. FC Kaiserslautern heute bei der SV Elversberg. Die Saarländer konnten zuletzt oft überzeugen, der FCK hingegen hatte zuletzt Probleme. Er hat die letzten vier Spiele nicht gewinnen können. FCK Trainer Markus Anfang weiß, dass es auch heute bei Elversberg nicht einfach wird. Trotzdem das Ziel für heute: punkten! FCK will bei der SV Elversberg endlich zurück in die Erfolgsspur

8:01 Uhr ++ Internationale Jiu-Jitsu Meisterschaften in Otterbach ++ Otterbach im Kreis Kaiserslautern ist heute Austragungsort der internationalen Jiu-Jitsu Meisterschaften. Dort werden ungefähr 250 Wettkämpfer aus mehreren Ländern erwartet. Organisiert wird das Ganze vom Zen-Bogyo Do e.V. Demnach wird bei den Meisterschaften an zwei Tagen gekämpft - in der Turnhalle der Grundschule Otterbach. Sportlerinnen und Sportler aller Alterskategorien - von Kindern bis zu Senioren - starten in den verschiedenen Wettkampfkategorien. Los geht es heute um 9 Uhr mit der Eröffnungsfeier. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.10.2024 um 7:30 Uhr.

7:12 Uhr ++ Stadtbildpflege Kaiserslautern stellt Container für Grünschnitt auf ++ In Kaiserslautern stellt die Stadtbildpflege an den Wochenenden im Oktober im Stadtgebiet Container für Grünschnitt auf. Denn jetzt im Herbst machen viele Menschen ihre Gärten langsam winterfest. Wenn Hecken, Beete oder Rasen geschnitten werden, entsteht einiges an Grünabfall. Dabei will die Lauterer Stadtbildpflege unterstützen. In den Containern können kompostierbare Gartenabfälle entsorgt werden - unter anderem Laub und Rasenschnitt. Wo genau die Grünschnitt-Container in Kaiserslautern aufgestellt werden, steht auf der Internetseite der Stadtbildpflege. An diesem Wochenende stehen zum Beispiel Container im Bereich Betzenberg und Volkspark. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.10.2024 um 6:30 Uhr

6:39 Uhr ++ Gute Saison: Draisinen im Kreis Kusel fahren bis Ende Oktober ++ Die Draisinensaison im Kreis Kusel läuft in diesem Jahr besser als erwartet, so die Betreiber. Bis Ende Oktober können Interessierte noch mit den Draisienen fahren. Der regenarme Sommer - der soll vor allem dafür gesorgt haben, dass an den meisten Tagen alle Fahrzeuge verliehen waren. Das hat die Verwaltung in Kusel gesagt, die für die Draisinen zuständig ist. 4.000 Fahrzeuge wollte sie bis Ende Oktober vermietet haben. Und das wurde bereits jetzt erreicht. Allerdings gab es in diesem Jahr eine Neuerung. Es konnten pro Tag weniger Fahrzeuge als in den vergangenen Jahren ausgeliehen werden. Denn die Verwaltung in Kusel hat in diesem Jahr einen Teil ihrer Strecke an eine Nachbargemeinde abgegeben. Jetzt stehen die Herbstferien an und in denen kann nochmal fleißig Draisine gefahren werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 5.10.2024 um 6:30 Uhr

16:14 Uhr ++ Kirchheimbolanden kein "Erholungsort" mehr ++ Die Stadt Kirchheimbolanden wird kein "staatlich anerkannter Erholungsort“ mehr sein. Das hat der Stadtrat in dieser Woche entschieden. Ende des Jahres wird die Stadt ihren Titel somit freiwillig abgeben. Dadurch will sie Geld sparen. Denn: Wenn der Titel offiziell von der zuständigen Behörde aberkannt wird, kostet das Geld. Der Titel "Erholungsort“ setzt voraus, dass Gäste im Schnitt mindestens zweieineinhalb Tage im Ort bleiben. In Kirchheimbolanden bleiben Besucherinnen und Besucher jedoch etwas weniger als zwei Tage. Kirchheimbolanden durfte sich 56 Jahre lang Erholungsort nennen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.10.2024 um 15:30 Uhr.

Schadet die Mall der Stadt Kaiserslautern? Mit dieser Frage hat sich der SWR in seinem neuen Youtube-Format "360 Grad" beschäftigt. In der Politik, bei der Polizei und auch in der Gesellschaft wird immer wieder über das Einkaufszentrum mitten in der Innenstadt diskutiert. Für manche Lautrer wäre die Stadt ohne Mall tot. Andere hingegen fühlen sich längst unwohl. Was auch Menschen, die in der Mall Kaiserslautern arbeiten, zu dem Thema sagen, sehen sie ab heute auf YouTube unter "SWR Aktuell 360 Grad".

13:32 Uhr ++ Weniger Menschen beim autofreien Eistal in diesem Jahr ++ Beim autofreien Eistal sind dieses Jahr weniger Besucherinnen und Besucher im Donnersbergkreis und im Kreis Bad Dürkheim unterwegs gewesen. Grund dafür war laut Verbandsgemeinde Eisenberg das schlechte Wetter. Ein Sprecher schätzt, dass es dieses Jahr etwa 10.000 Menschen gewesen sind. Im vergangenen Jahr seien es gut 2.000 mehr gewesen. Laut Polizei ist alles ruhig verlaufen. Für das autofreie Eistal ist jedes Jahr die Strecke von Obrigheim bis nach Ramsen für Autos gesperrt. Fahrradfahrer, Fußgänger oder Inline-Skater können dann über den Tag die Straße nutzen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.10.2024 um 12:30 Uhr.

Die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach tritt zum Jahresende aus dem Verband Pfalz-Touristik aus. Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) nennt als Grund unter anderem den gestiegenen Mitgliedsbeitrag. Dieser sei in diesem Jahr von von 4.000 auf über 7.000 Euro gestiegen und sollte für nächstes Jahr noch einmal deutlich steigen. Bei der Pfalz-Touristik können sich Städte und Gemeinden anschließen und einen Beitrag zahlen, damit der Verband für sie Werbung macht. Wie hoch der Betrag ausfällt, hängt von verschiedenen Faktoren wie den Einwohner-, Betten- und Übernachtungszahlen ab. Der Bürgermeister der VG Ramstein-Miesenbach sieht darin ein Problem. Es gebe zwar viele Hotels und somit viele Betten in der Region, allerdings sei das nur teilweise auf den Tourismus zurückzuführen. Die Stationierung der US-Streitkräfte würde die Zahlen verzerren. Diese spielen in der neuen Berechnung des Mitgliedsbeitrags aber eine wichtige Rolle. Zudem kritisiert der Bürgermeister, dass für den Betrag keine Gegenleistung erfolgt sei, also zum Beispiel über keine Veranstaltungen in der Region berichtet wurde. In Zukunft will sich die Stadt selbst vermarkten. Zuerst hatte die Rheinpfalz über dieses Thema berichtet. Übrigens: Nicht nur Ramstein-Miesenbach will 2025 aus der Pfalz-Touristik aussteigen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.10.2024 um 10:30 Uhr.

8:25 Uhr ++ Musik-Flashmob heute in Kusel ++ Wer Lust auf Musik hat, sollte am Nachmittag nach Kusel. Da gibt es laut Kreisverwaltung einen spontanen Musik-Flashmob, bei dem jeder mitmachen kann. Organisiert wird dieser von der diesjährigen Musikantenland-Preisträgerin. Los geht es mit dem Flashmob um kurz nach 16 Uhr auf dem Parkplatz am Musikantenkreisel in Kusel. Danach zieht die Gruppe zu Musik gemeinsam los - unter anderem durch die Fußgängerzone. Wer ein Instrument hat, kann das mitbringen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.10.2024 um 6:30 Uhr.

8:21 Uhr ++ Aktion "Gelbes Band" startet in Pirmasens ++ In Pirmasens kann man Obst und Nüsse kostenlos pflücken. Dort findet ab sofort wieder die Aktion "Gelbes Band“ statt. Damit will die Stadt verhindern, dass Obst auf Wiesen und Gärten schlecht wird. Interessierte dürfen die Früchte von Bäumen mit gelber Markierung einfach abernten. Wer sich mit seinem Obstbaum auch an der Aktion beteiligen will, kann sich an die Umweltberatung in Pirmasens wenden. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 4.10.2024 um 6:30 Uhr.

9:48 Uhr ++ Raubüberfall im Wasgau in Schönenberg-Kübelberg ++ In Schönenberg-Kübelberg im Kreis Kusel hat es am Mittwochabend einen Raubüberfall in einem Wasgau-Markt gegeben. Nach Angaben der Polizei sollen zwei Männer dabei einen vierstelligen Betrag aus der Kasse ergaunert haben. Um an das Geld zu kommen, sollen die Räuber dabei zwei Menschen mit Pfefferspray verletzt haben. Während des Überfalls hat eine dritte Person laut Polizei in einem Fluchtwagen vor dem Geschäft auf die Männer gewartet. Anschließend sollen sie mit der Beute geflohen sein. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Wer Hinweise zu dem Vorfall hat, soll sich bei der Polizei melden.

17:10 Uhr ++ Nach Fund einer Frauenleiche in KL: Tatverdächtiger in U-Haft ++ Anfang September wurde in einer Wohnung in Kaiserslautern die Leiche einer 20 Jahre alten Frau gefunden - sie wurde möglicherweise getötet. Jetzt sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mitgeteilt. Nachdem die Leiche der Frau gefunden wurde, war der Verdächtige schon mal vorübergehend festgenommen worden. Unter Auflagen wurde er wieder freigelassen. Weil die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben jetzt weitere Ermittlungsergebnisse hat, wurde der Haftbefehl wieder in Kraft gesetzt. Einzelheiten gibt es nicht, der Tatverdächtige schweigt bisher. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.10.2024 um 17:30 Uhr.

16:32 Uhr ++ Polizei sucht Opfer von Gewalttat in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern sucht die Polizei einen Mann und eine Frau, die am Montag in der Innenstadt von einem 39-Jährigen angegriffen wurden. Er soll in der Nähe der Fußgängerzone erst den Mann umgeschubst haben, der mit einem Rollator unterwegs war. Danach soll er die Frau an den Haaren auf den Boden gezogen haben. Ein Zeuge ist dazwischengegangen und hat die Polizei gerufen. Als die kam, waren der Mann und die Frau, die angegriffen wurden, schon weg – sie sollen sich jetzt bei der Polizei melden. Bei dem mutmaßlichen Angreifer wurde ein Alkoholtest gemacht, der ergab über 3 Promille. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.10.2024 um 16:30 Uhr.

14:14 Uhr ++ Frau fällt bei Urlaubsplanung auf Betrüger rein ++ Eine Frau aus Kaiserslautern ist bei ihrer Urlaubsplanung auf Betrüger reingefallen. Laut Polizei hat die Frau einem vermeintlichen Hotel in Griechenland eine E-Mail geschrieben, weil sie ein Angebot für einen Urlaub wollte. Und das hat offensichtlich gepasst, denn die Frau hat dem vermeintlichen Hotel in Griechenland 3.600 Euro überwiesen - auf ein Konto in Italien. Es hat sich dann herausgestellt, dass die Frau tatsächlich gar nicht mit dem Hotel Kontakt hatte, sondern mit Betrügern. Sie hat Anzeige erstattet, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.10.2024 um 13:30 Uhr.

12:48 Uhr ++ Abgabestelle in Kaiserslautern gegen Lebensmittelverschwendung ++ Um in Kaiserslautern etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun, gibt es nach Angaben der Stadt ein neues Angebot im Gebäude der Stadtbibliothek. In Deutschland landen elf Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr in Deutschland im Müll, obwohl sie eigentlich noch gegessen werden könnten. In der Stadtbibliothek gibt es jetzt einen sogenannten "Fair-Teiler" - der besteht aus einem Kühlschrank und einem Vorratsschrank. Wer Lebensmittel übrig hat, die noch gut sind, kann sie dort reinlegen oder man kann sich auch kostenlos etwas mitnehmen. Seit Anfang des Jahres arbeitet die Stadt Kaiserslautern mit der Initiative Foodsharing zusammen und ist auch Foodsharing-Stadt. Einen "Fair-Teiler" gab es bisher auch im "Fairness-Kaufhaus in Kaiserslautern. Nach zehn Jahren endet aber die Kooperation mit der Initative Foodsharing. Laut dem Kaufhaus kann man aber weiterhin dort Lebensmittel abgeben. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.10.2024 um 12:30 Uhr.

12:43 Uhr ++ 11. Auflage der "Pirmasenser Kneipenkultour" ++ Heute Abend laden die Kneipen in Pirmasens zu einer musikalischen Rundtour ein. Besucher können mit einem Bändchen den ganzen Abend über Live-Musik hören. Es gibt in Pirmasens über die ganze Stadt verteilt 16 Liveacts und DJs in 16 Kneipen. Das Ganze startet um 19:30 Uhr und geht bis 2 Uhr nachts. Um von einer Kneipe zur anderen zu kommen, sind vier Shuttlebusse in der Stadt unterwegs, die kostenlos genutzt werden können. Auf dem Programm in den verschiedenen Locations stehen unter anderem eine Mallorca-Party im Foyer des FKP-Stadions, außerdem gibt es noch richtig handgemachte Musik im Irish Pub. Tickets gibt es im Internet, in allen teilnehmenden Kneipen und auch in der Geschäftsstelle des FK Pirmasens. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.10.2024 um 12:30 Uhr.

11:58 Uhr ++ In Kaiserslautern kann wieder Brennholz bestellt werden ++ Bürger in Kaiserslautern können ab sofort wieder bei der Stadt Brennholz bestellen. Die muss dann wissen, wie viel Holz benötigt wird und welche Baumart man haben möchte. Allerdings kann es je nach Bestellung bis April kommenden Jahres dauern, bis das gewünschte Brennholz verfügbar ist. Wer Brennholz bei der Stadt Kaiserslautern kaufen möchte, braucht dafür aber einen Sägeschein, um es vor Ort selbst zu sägen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.10.2024 um 11:30 Uhr.

10:37 Uhr ++ Diskussion über Fritz-Walter-Stadion im Stadtrat Kaiserslautern verschoben ++ Der Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion zwischen dem FCK und der Stadt Kaiserslautern läuft bald aus. Eigentlich wollte der Stadtrat schon am kommenden Montag über den neuen Vertrag diskutieren. Das klappt jetzt aber doch nicht. Das Thema soll erst in einem Monat auf die Agenda. Eine Million Euro hatte der Stadtrat Kaiserslautern in der vergangenen Sitzung für Sanierungen dem Fritz-Walter-Stadion bewilligt. Im Gegenzug forderte der Rat einen genauen Bericht darüber, was am Stadion zu tun ist. Dieser Bericht wurde nun verschoben. Der Grund: Die zuständigen Ingenieure können nicht, wie der Chef der Stadiongesellschaft sagt. Sie sollen den Mitgliedern des Stadtrats nun im November qualifizierte Antworten über den Zustand des Stadions liefern. Außerdem hätte der Rat in der kommenden Sitzung über den neuen Pachtvertrag des 1. FC Kaiserslautern für das Stadions entscheiden sollen. Der Vertrag wurde von der Stadiongesellschaft und dem FCK in den vergangenen Monaten ausgehandelt. Auch das wurde in die Sitzung im November geschoben. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 2.10.2024 um 6:30 Uhr.