Blog: Großübung der Feuerwehr im Kreis Südwestpfalz, Deutsche Weinkönigin kommt aus der Pfalz

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

11:38 Uhr ++ Mehrere Übungen in der Westpfalz ++ Feuerwehr und Katastrophenschutz des Kreises Kaiserslautern und der amerikanischen Streitkräfte üben am Samstag, wie sie im Katastrophenfall zusammenarbeiten können. Das Ganze passiert auf der Auffahrt zur Airbase zwischen Ramstein und Landstuhl. Deshalb ist die Auffahrt auch gesperrt – eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Feuerwehr Kaiserslautern übtam Samstagvormittag am ehemaligen Ausbesserungswerk, wie Menschen gerettet werden, die in einem Auto eingeklemmt sind. Simuliert wird der Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.9.2024 um 11:30 Uhr.

11:37 Uhr ++ Rentner in Kaiserslautern betrogen ++ Erneut ist ein Rentner in Kaiserslautern Opfer eines Internetbetrugs geworden. Nach Angaben der Polizei erhielt der 76-Jährige auf seinem Handy die Nachricht, er habe eine Erbschaft in Höhe von 450.000 Euro gemacht. Er müsse nur eine Bearbeitungs- und Transaktionsgebühr bezahlen. Der Rentner überwies mehrere tausend Euro – ohne dass die vermeintliche Erbschaft auf seinem Konto einging. Erst seine Bank machte den Mann auf den Betrug aufmerksam. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.9.2024 um 11:30 Uhr.

6:37 Uhr ++ Großübung der Feuerwehr in der Südwestpfalz ++ Nach dem großen Waldbrand zwischen Pirmasens und Rodalben im vergangenen Jahr, findet am Samstag eine große Waldbrand-Übung in Leimen im Kreis Südwestpfalz statt. Das hat der Kreis mitgeteilt. Konkret werden im Wald um Leimen bestimmte Einsatzszenarien nachgestellt, um die Übung so realistisch wie möglich zu machen. Unter anderem fahren die Feuerwehrleute mit Quads durch den Wald, um zu lernen, wie sie sich im Einsatzbereich bewegen müssen. Außerdem fliegen die Einsatzkräfte mit einer Drohne über das Gebiet. Die Bilder kommen dann direkt auf einem Bildschirm in der Kommandozentrale am Feuerwehrhaus in Leimen an. Eventuell soll auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommen, das sei aber noch nicht sicher. Es soll auch eine Personenrettung geübt werden. So wolle man sich für den Fall vorbereiten, wenn zum Beispiel Wehrleute im Einsatz verletzt werden. Rund 150 Einsatzkräfte aus der gesamten Südwestpfalz machen bei der Übung mit. Etwa sechs Hektar Wald hatten bei dem Großbrand im vergangenen Jahr zwischen Pirmasens und Rodalben gebrannt. Mehr als 300 Anwohner mussten damals ihre Häuser verlassen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:35 Uhr ++ Am Haltepunkt Lohnweiler halten wieder Züge ++ An der Haltestelle Lohnweiler im Landkreis Kusel halten ab Samstag wieder Züge. Nach Angaben eines Bahnsprechers sind die Bauarbeiten am Bahnhof abgeschlossen. Zugreisende sollen dort ab jetzt barrierefrei in die Lautertalbahn ein- und austeigen können. Damit hat die Bahn mit Verzögerung nun auch die letzte Station der Strecke zwischen Kaiserslautern und Lauterecken/Grumbach saniert. Auch die Gleise auf der Strecke wurden neu gemacht. Eigentlich hätten die Arbeiten am Bahnhof in Lohnweiler und an den Gleisen schon Ende August fertig sein sollen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 28.9.2024 um 6:30 Uhr.

15:55 Uhr ++ Besuch von Joe Biden in Ramstein bestätigt ++ Jetzt steht es fest - der amerikanische Präsident Joe Biden wird am 12. Oktober auf die US-Airbase Ramstein kommen. Das hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit nun bestätigt. Dabei wird er am Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe teilnehmen. Die kommt üblicherweise in Ramstein zusammen. Es werden mehr als 50 Staaten erwartet. Zusammen wollen sie die Unterstützung der Ukraine koordinieren. Ob auch der ukrainische Präsident Selenskyi nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.9.2024 um 15:30 Uhr.

15:17 Uhr ++ Polizei nimmt Drogendealer in Eisenberg fest ++ Zwei Männer sind in Eisenberg im Donnersbergkreis bei einer Drogenübergabe aufgeflogen. Einer der Männer hatte sogar eine Schusswaffe bei sich. picture alliance/dpa | Jens Büttner Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.9.2024 um 14:30 Uhr.

13:07 Uhr ++ Weniger Arbeitslose im September in der Pfalz ++ In der Pfalz hatten im September mehr Menschen einen Job als noch im August. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens liegt die Zahl der Arbeitslosen in der Westpfalz gerade bei knapp 18.300. Im Bezirk der Arbeitsagentur Ludwigshafen sind es 2.000 Arbeitslose weniger. Der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens begründet den Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt in der Westpfalz damit, dass viele junge Menschen im September in ihre Ausbildungen gestartet sind. Die Arbeitslosenquote lag in diesem Monat bei 6,5 Prozent. In der Stadt Pirmasens waren prozentuell gesehen die meisten Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum September vergangenen Jahres ist die Arbeitslosenzahl in der Westpfalz gestiegen - nämlich um 1.100. Im Raum Ludwigshafen haben diesen Monat fast 500 Menschen einen Job gefunden. Die Arbeitslosenquote liegt dort bei 7,0 Prozent.



Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.9.2024 um 12:30 Uhr.

12:08 Uhr ++ FCK-Profi Erik Wekesser warnt vor "ekligen" Regensburgern ++ Der FCK tritt in der 2. Bundesliga am Samstag bei Schlusslicht Jahn Regensburg an. Für Erik Wekesser kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Wekesser kennt sich gut aus in Regensburg. Der 27-Jährige stand von 2019 bis 2022 selbst bei den Bayern unter Vertrag und absolvierte 89 Zweitliga-Partien für den Jahn. Ein besonderes Spiel sei es für ihn aber nicht, sagte Wekesser im Gespräch mit SWR Sport, aber: "Natürlich freue ich mich auf alte Weggefährten, hoffentlich mit einem guten Abschluss für uns." Mehr dazu lesen Sie hier: Kaiserslautern Vor Duell mit Ex-Klub FCK-Profi Erik Wekesser warnt vor "ekligen" Regensburgern Der FCK tritt in der 2. Bundesliga bei Schlusslicht Jahn Regensburg an. Für Erik Wekesser kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. 15:00 Uhr Hitparade SWR1 Rheinland-Pfalz

11:07 Uhr ++ Kirchheimbolanden: Westpfalz-Klinikum wird erweitert ++ In Kirchheimbolanden startet heute eines der wichtigsten Bauprojekte der vergangenen Jahre: die Erweiterung des Westpfalz-Klinikums. Nach jahrelanger Planung steht der Spatenstich für den Erweiterungsbau am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden an. Das hat das Klinikum mitgeteilt. Außerdem überreicht das Land dem Klinikum einen Förderbescheid. Das Geld soll investiert werden, um die Abteilung Altersmedizin vom Standort Rockenhausen nach Kirchheimbolanden zu verlagern. Damit die Abteilung in Kibo angesiedelt werden kann, wurden dafür das alte Radiologie-Gebäude abgerissen und Bäume gerodet. Neben der Altersmedizin soll auch die Abteilung "Innere Medizin" nach Kirchheimbolanden umziehen. Bis Ende 2026 soll der Umzug abgeschlossen sein.



Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.9.2024 um 10:30 Uhr.

9:38 Uhr ++ Höhfröschen: Erste Batterien werden nach Brand abtransportiert ++ Im August hatten in einer Lagerhalle in Höhfröschen im Kreis Südwestpfalz Batterien gebrannt - jetzt werden sie abtransportiert. Nach Angaben der Kreisverwaltung werden zuerst die Lithium-Ionen-Batterien weggebracht, die bei dem Brand nicht beschädigt wurden. Das werde mehrere Tage dauern. Die Batterien, die abgebrannt sind, müssen immer noch in Containern gekühlt werden - sie können erst in einigen Wochen abtransportiert werden. Bei dem Brand in Höhfröschen war ein Millionenschaden entstanden.



Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.9.2024 um 9:30 Uhr.

8:42 Uhr ++ Versuchter Mord: Prozessauftakt in Zweibrücken ++ Versuchter Mord - wegen dieses Vorwurfs muss sich ab heute ein Mann vor dem Landgericht Zweibrücken verantworten. Ende März dieses Jahres soll sich der 20-jährige Angeklagte über seinen Mitbewohner geärgert haben. Als dieser sich in der Wohnung im Zweibrücker Stadtteil Ernstweiler eine Mahlzeit kochte und dem mutmaßlichen Täter den Rücken zukehrte, soll der Angeklagte ihm unvermittelt zweimal in beide Oberschenkel gestochen haben. Ein Stich verletzte dabei die Arterie. Als das Opfer versuchte zu flüchten, soll der mutmaßliche Täter noch mindestens zweimal zugestochen haben. Das Opfer konnte sich bei einer Nachbarin in Sicherheit bringen. Für den Prozess hat das Landgericht Zweibrücken Termine bis mindestens Ende Oktober festgelegt.



Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.9.2024 um 8:30 Uhr.

7:31 Uhr ++ Wieder Zugausfälle im Westen der Pfalz ++ In der Westpfalz gibt es heute wieder einige Probleme und Ausfälle im Bahnverkehr. Betroffen ist laut Bahn die S1 zwischen Homburg und Kaiserslautern. Auf der Linie fallen einzelne Verbindungen aus, weil sich Bahnmitarbeiter kurzfristig krank gemeldet haben. Auch zwischen Kusel und Kaiserslautern und Kaiserslautern und Lauterecken fallen aus diesem Grund einzelne Züge aus. Zwischen Lauterecken und Kaiserslautern wird der Bahnverkehr am Nachmittag zwischen 14:30 und 16:30 sogar komplett eingestellt. Als Ersatz fahren Busse. Bahnreisende sollten unbedingt vor Fahrtantritt ihre Verbindungen im Internet checken.



Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.9.2024 um 7:30 Uhr.

7:04 Uhr ++ Kreisverwaltungen Kaiserslautern und Südwestpfalz geschlossen ++ Wer heute etwas bei den Kreisverwaltungen Kaiserslautern und Südwestpfalz erledigen will, steht vor verschlossenen Türen. Bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern sind alle Dienststellen heute geschlossen - auch in Landstuhl. Grund ist nach Angaben der Verwaltung eine interne Veranstaltung. Im Kreis Südwestpfalz steht heute der Betriebsausflug für die Beschäftigten der Verwaltung an. Deshalb sind auch die Recyclinghöfe und die Außenstellen des Jobcenters in Pirmasens, Dahn und Zweibrücken zu.



Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.9.2024 um 6:30 Uhr.

16:53 Uhr ++ Razzien in Kaiserslautern wegen organisierter Schwarzarbeit ++ Mehr als 60 Geschäfts- und Privaträume sind heute unter anderem in Kaiserslautern und Mainz wegen des Verdachts der organisierten Schwarzarbeit durchsucht worden. Das hat das Hauptzollamt Koblenz mitgeteilt. Durchsucht wurden demnach verschiedene Reinigungs- und Gastronomieunternehmen. Die meisten Durchsuchungen fanden laut Hauptzollamt im Raum Kaiserslautern statt. Die Verdächtigen sollen über mehrere Jahre Arbeiter aus dem Ausland illegal eingeschleust und "schwarz" arbeiten gelassen haben. Zwei Männer wurden festgenommen - gegen sie wurden Haftbefehle erlassen. Der Fall liegt jetzt beim Amtsgericht Kaiserslautern. Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, Steuern hinterzogen und Urkunden gefälscht zu haben. Mehr als 400 Einsatzkräfte von Zoll, Steuerfahndung, Bundespolizei und Staatsanwaltschaft waren an den Durchsuchungen beteiligt. Rheinland-Pfalz Zwei Männer bei Durchsuchungen festgenommen Festnahmen bei Großrazzia gegen Schleuser und Schwarzarbeit in RLP In Mainz und im Raum Kaiserslauten sind am Donnerstag mehr als 60 Geschäfts- und Privaträume bei einer Razzia durchsucht worden. Das Ziel der Ermittler: Schleuser und Schwarzarbeiter. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.9.2024 um 15:30 Uhr.

15:54 Uhr ++ Drei Menschen bei Brand in Kaiserslautern verletzt ++ Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern wurden gestern Abend drei Menschen leicht verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass eine Couch im Treppenhaus in Brand geraten ist. In dem Gebäude wohnen 36 Menschen, die sich alle selbst in Sicherheit bringen konnten. Zwei Wohnungen sind aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.9.2024 um 15:30 Uhr.

14:26 Uhr ++ Angleichung der Wassergebühren in der VG Enkenbach-Alsenborn? ++ Die unterschiedlichen Wassergebühren in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn sind heute erneut Thema in der Ratssitzung. Denn im Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinde Hochspeyer zahlen Bewohner für Frischwasser im Schnitt 50 Cent mehr für den Kubikmeter als in der ehemaligen alten Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn. Vor mehr als zehn Jahren war die Verbandsgemeinde Hochspeyer in die Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn aufgenommen worden. Was blieb waren unterschiedliche Gebührenordnungen für Wasser und Abwasser. Und die 50 Cent Unterschied, können sich bei einer dreiköpfigen Familie pro Jahr schnell auf rund 70 Euro summieren. In der letzten Sitzung sollte der Rat der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn eine Angleichung der Gebühren beschließen, lehnte jedoch ab. Begründung: die Kalkulation sei so nicht zufriedenstellend. Daraufhin musste der Werksausschuss erneut beraten. In der heutigen Sitzung sollen die Ratsmitglieder erneut über die Kalkulation der Wassergebühren abstimmen. Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.9.2024 um 13:30 Uhr.

13:11 Uhr ++ Der Radverkehr in Rheinland-Pfalz wird immer bedeutender ++ In Frankenthal treffen sich heute Vertreter des rheinland-pfälzischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums, Tourismusexperten und Firmenvertreter zu einem Radverkehrskongress. Dabei geht es nach Angaben des Ministeriums darum, auf die wachsende Bedeutung des Radverkehrs und des Radtourismus hinzuweisen und sich zu diesen Themen auszutauschen. Im Congressforum Frankenthal geht es auch um die Rolle von Lastenfahrräder beim Transport und um Arbeitsplätze, die durch die Herstellung von Rädern entstehen könnten. Die Veranstaltung ist ein reiner Fachkrongress. Laut Organisatoren gibt es ihn in dieser Form zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz.



Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.9.2024 um 12:30 Uhr.

12:13 Uhr ++ Die Themen der Menschen unter 30 Jahren ++ Der SWR lädt Menschen unter 30 Jahren zu einer Diskussionsveranstaltung am Montag, 28. Oktober, von 17 bis 20 Uhr im Alten Postlager in Mainz ein. Ulla Fiebig (Direktorin des SWR Landessenders Rheinland-Pfalz), Dennis Rink (VRM, Chefredakteur Rheinland-Pfalz) und andere Medienmacherinnen und Medienmacher wollen mit den Besucherinnen und Besuchern darüber sprechen, was sie beschäftigt. Was fehlt in unserer Berichterstattung? Worüber sollten wir anders berichten? Was sollten wir ausbauen? Hier geht es zur Anmeldung.

11:40 Uhr ++ BASF schließt Stillegung weiterer Anlagen nicht aus ++ Der weltgrößte Chemiekonzern BASF schließt nicht aus, dass am Stammwerk Ludwigshafen weitere Anlagen stillgelegt werden könnten. Das teilte das Unternehmen im Rahmen einer Investorenkonferenz mit. Ammoniak, TDI, Adipinsäure - am Stammwerk in Ludwigshafen, das seit Jahren rote Zahlen schreibt, sind bereits Anlagen für Chemikalien aus Kostengründen stillgelegt worden - es könnten noch mehr werden. Von Standortleiterin Katja Scharpwinkel heißt es heute: Es würden derzeit Maßnahmen zur Anpassung von Anlagen geprüft und soweit erforderlich schrittweise umgesetzt. Die Mehrzahl der Anlagen in Ludwigshafen sei in ihren jeweiligen Märkten aber wettbewerbsfähig. Unbestätigten Medienberichten zufolge stehen gut ein Siebtel auf dem Prüfstand. In wie weit davon Arbeitsplätze betroffen sein könnten, dazu gab es keine Angaben. Außerdem hat die BASF angekündigt auch bei seinen Aktionären zu sparen und weniger Dividende auszuschütten.



Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.9.2024 um 11:30 Uhr.

8:42 Uhr ++ Wie Betzi als Ampelmännchen in KL aussehen soll ++ In Kaiserslautern wird an einer Fußgängerampel bald ein Betzi-Ampelmännchen leuchten. Das FCK-Maskottchen soll Mitte Oktober in der Nähe des Polizeipräsidiums den Fußgängern anzeigen, wann sie über die Straße können. Die Idee dazu hatte Marc Herzer – er weiß auch schon, wie das Betzi- Ampelmännchen aussehen soll: Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.9.2024 um 8:30 Uhr.

7:24 Uhr ++ In Kaiserslautern müssen Antragssteller auf Wohngeld warten ++ Wer in Kaiserslautern wohnt und Anspruch auf Wohngeld hat, muss sich noch immer in Geduld üben. Die Bearbeitung der Anträge verzögert sich noch immer. Laut der Stadt kann es weiterhin bis zu sechs Monate dauert, bis Antragssteller Geld bekommen. Grund dafür seien noch immer Personalengpässe. Probleme bei der Wohngeldstelle gab es bereits Anfang des Jahres.



Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.9.2024 um 6:30 Uhr.

7:16 Uhr ++ Deutschlandticket wird teurer – Reaktionen aus der Westpfalz ++ Seit Anfang der Woche steht es fest: Der Preis des Deutschlandtickets steigt im kommenden Jahr von 49 auf 58 Euro an. Darauf haben jetzt auch die Verkehrsverbände in der Westpfalz reagiert. Sie sehen kein großes Problem bei der Preiserhöhung des Deutschlandtickets. So vermuten zum Beispiel die Stadtwerke Kaiserslautern und der Verkehrsbund Rhein-Neckar keinen Nachfragerückgang. Eine Sprecherin der Bahn hält die Preiserhöhung für eine gute Entscheidung. Dadurch hätte die Bahn eine gewisse Planungssicherheit. Der Sozialverband, der für Rheinland-Pfalz und das Saarland zuständig ist, sieht das etwas anders. Er fordert neben einer zuverlässigen Finanzierung des Deutschlandtickets auch ein ergänzendes Sozialticket. Dieses solle maximal 29 Euro kosten, damit sich auch ärmere Haushalte das Deutschlandticket leisten können.



Über dieses Thema berichtet das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.9.2024 um 6:30 Uhr.