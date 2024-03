Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

Montag, 18.3.2024

++ Online-Vortrag "Familiengeschichte in der NS-Zeit recherchieren" ++

15:35 Uhr

Wie recherchiere ich meine Familiengeschichte in der NS-Zeit? Wer dieser Frage nachgehen möchte, kann sich morgen Abend um 18 Uhr den Online-Vortrag des Instituts für pfälzische Geschichte und Volkskunde anhören. Das Institut möchte Interessierten Hilfestellung geben, um die eigene Familiengeschichte aufzuarbeiten. In seinem Vortrag gibt der Referent Tipps, an welche Archive man sich wenden und wie man seine Suche beginnen kann. Wer teilnehmen möchte kann sich heute noch online über die Seite des Instituts für pfälzische Geschichte anmelden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2024 um 14:30 Uhr.

++ OB-Kimmel: "Angebot der Meisterschule in Kaiserslautern erhalten" ++

14:17 Uhr

Die Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern, Beate Kimmel (SPD), fordert, dass das Ausbildungsangebot der Meisterschule in seiner bisherigen Form erhalten bleibt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Das Land plant künftig drei Ausbildungen an der Meisterschule zu streichen - die zum Tischer, KFZ- Mechatroniker und zum Informationselektroniker. Die Schlemund ihre Ausbildungen seien wichtig für die Region und die Handwerksbetriebe, zum Beispiel mit Blick auf den Fachkräftemangel, so Oberbürgermeisterin Kimmel. Deshalb werde die Stadt Kaiserslautern alles dafür tun, um die Interessen der Meisterschule und ihres Trägers zu unterstützen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2024 um 13:30 Uhr.

++ AfD-Veranstaltung in Annweiler - ja oder nein? ++

13:39 Uhr

In Kürze entscheidet sich, ob es am kommenden Samstag eine umstrittenen AfD-Veranstaltung in Annweiler geben wird. Die Partei hat nach eigenen Angaben dazu eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingereicht. Das Gericht wird nun die Stadt Annweiler um eine Stellungnahme bitten, um dann eine Entscheidung zu treffen, ob die AfD am kommenden Samstag in den Hohenstaufensaal darf oder nicht. Die Stadt hatte der Partei den Saal verwehrt. Begründet hat sie das damit, dass die Partei nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stünde. Außerdem sei kein gültiger Mietvertrag zustande gekommen, weil die AfD eine Unterschrift vergessen habe. Das Verwaltungsgericht in Neustadt gab der Stadt in dem Punkt Recht, weswegen die AfD vor die höhere Instanz gezogen ist. Die Partei hatte erklärt, an der Veranstaltung in Annweiler, einem Bürgerdialog mit Parteichef Chrupalla festhalten zu wollen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2024 um 12:30 Uhr.

++ Busstreiks gehen weiter ++

11:53 Uhr

Der Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz geht in die zweite Woche. Davon betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi u.a.DB Regio Bus Mitte und die Stadtbusse in Zweibrücken. Auch der Nahverkehr in der Verbangdsgemeinde Baumholder und die Schülerbusse werden bestreikt. Verdi kritisiert die Landesregierung. Sie habe vor vier Jahren Zuschüsse für den öffentlichen Nahverkehr zugesichert. Das sei bisher aber nicht umgesetzt worden.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2024 um 10:30 Uhr.

++ Betriebsversammlung bei Tadano in Zweibrücken ++

11:15 Uhr

Beschäftigte des Kranherstellers Tadano in Zweibrücken kommen heute zu einer Betriebsversammlung zusammen. Darin will der Betriebsrat die Mitarbeiter darüber informieren, wie er dafür kämpfen will, damit das Werk Wallerscheid erhalten bleibt. Tadano hatte im Februar angekündigt, dieses Werk zu schließen und 400 Beschäftigte zu entlassen. Betriebsrat und IG Metall wollen das nicht hinnehmen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2024 um 9:30 Uhr.

++ Diakoniezentrum Pirmasens testet Pflegeroboter ++

10:24 Uhr

Das Diakoniezentrum Pirmasens testet in dieser Woche einen neuartigen Pflegeroboter. Dieser soll Pflegerinnen und Pfleger bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Das hat die Krankenkasse BKK Pfalz mitgeteilt. Robody heißt der ferngesteuerte Roboter. Er ist dem Körper eines Menschen nachgebildet, sieht ein bisschen aus wie ein Astronaut im weißen Anzug und einem großen Helm, in dessen Visier ein Gesicht zu erkennen ist. Es hat große Kulleraugen, bewegt die Lippen, kann die Augenbrauen hochziehen. All das, was ein Mensch auch tut in der Interaktion mit Anderen. Der Roboter kann von überall ferngesteuert werden. Aktuell ist Robody noch in der Entwicklungsphase, soll aber langfristig beispielsweise Senioren beim Waschen oder Anziehen helfen.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2024 um 9:30 Uhr.

++ 37.000 Besucher beim Mandelblütenfest in Gimmeldingen ++

8:26 Uhr

In Neustadt-Gimmeldingen ist am Sonntag das Mandelblütenfest zu Ende gegangen. Mit 17.000 Besuchern kamen am zweiten Wochenende etwas weniger Leute als am ersten. Die Bilanz fällt trotzdem positiv aus. Insgesamt zog das Mandelblütenfest 37.000 Besucher an. Aus Sicht der Ortsvorsteherin Claudia Albrecht von der CDU hat es sich einmal mehr gelohnt, an zwei Wochenenden zu feiern, anstatt wie früher an einem: So sei es deutlich entspannter gewesen. Von chaotischen Zuständen, wie sie insbesondere auf Facebook beschrieben werden, sei man weit entfernt.

++ FCK: Stürmer Ragnar Ache beim Spiel gegen Hannover 96 verletzt - und noch mehr Sport ++

8:20 Uhr

Beim 1. FC Kaiserslautern bangt man zurzeit um Stürmer Ragnar Ache. Er hatte sich am Samstagabend, beim 1 zu 1 gegen Hannover, am Oberschenkel verletzt - wahrscheinlich ist es etwas Muskuläres. Noch hat der FCK nicht gesagt, wie lange der FCK-Angreifer ausfallen wird. Bangen müssen aber auch die Hornets aus Zweibrücken. Die haben gestern Abend (17.3.) ihr erstes Spiel in der Finalserie verloren. Gegen die Eisbären Heilbronn unterlagen die Hornets zuhause mit 3 zu 4. Noch haben die Zweibrücker Eishockey-Spieler aber Chancen auf den Gesamtsieg. Am kommenden Freitag (22.3.) findet in Heilbronn das zweite Duell statt. Das dritte Spiel ist dann zwei Tage später (24.3.) wieder zuhause.

Der FK Pirmasens hat am Wochenende in der Oberliga deutlich mit 4:0 gegen den SV Morlautern gewonnen. Die zweite Mannschaft des FCK verlor bei FC Cosmos Koblenz mit 0:1. Und in der 2. Badminton Bundesliga Süd hatte der SV Fischbach einen Doppelspieltag: Beim BC Remagen gewannen die Fischbacher mit 5 zu 2. In Bischmisheim setzte es dann eine 4 zu 3-Niederlage. Dem VT Zweibrücken gelang in der Handball Oberliga ein Last-Minute-Sieg. Gegen die HSG Kastellaun/Simmern gewannen die Zweibrücker mit 28 zu 27.

Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 18.03.2024 um 7:30 Uhr.