SUV-Fahrer kracht in Rathsweiler in Hauswand

Ein paar Sekunden eingenickt und plötzlich ist der SUV eines 63-Jährigen in eine Hauswand gefahren. Sein Auto hat einen Totalschaden, der Mann wurde leicht verletzt.

Am Wochenende ist ein Mann mit seinem SUV gegen eine Hauswand in Rathsweiler im Kreis Kusel gefahren. Laut Polizei war der 63-Jährige am frühen Samstagmorgen auf der Hauptstraße unterwegs. Der Autofahrer war nach eigenen Angaben kurz eingenickt und deshalb in die Hauswand gekracht.

Totalschaden am Auto, Fahrer leicht verletzt

Am Haus entstand laut Polizei kein unerheblicher Schaden, der SUV ist - Stand jetzt - nicht mehr zu reparieren. Er musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde beim Aufprall verletzt und wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 18.000 Euro.