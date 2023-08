Sekundenschlaf löst schweren Lkw-Unfall aus

per Mail teilen

Auf der A6 bei Wattenheim ist am Montagnachmittag ein Sattelzug umgekippt. Die Autobahn war für eine Stunde in Richtung Mannheim voll gesperrt.

Nach Angeben der Polizei Kaiserslautern war der mit 16 Tonnen Waschpulver beladener Sattelzug auf der A6 im Kreis Bad Dürkheim von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Grund dafür sei wohl ein Sekundenschlaf des 39-jährigen Fahrers gewesen.

Laut Polizei hatte der Mann Glück und zog sich nur Schürfwunden zu. Am Sattelzug und der Ladung sei ein Sachschaden von rund 120.000 Euro entstanden. Durch den Aufprall sei der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen - etwa 700 Liter Diesel liefen nach Polizeiangaben ins Erdreich.

Ein mit 16 Tonnen Waschpulver beladener Sattelzug ist auf der A6 bei Wattenheim umgekippt. Polizeidirektion Kaiserslautern

A6 in Richtung Mannheim war gesperrt

Um den Sattelzug zu bergen, sind mehrere große Abschlepp-Lkw angerückt. Die Autobahn war in Richtung Mannheim für eine Stunde voll gesperrt, danach wurde der Verkehr auf der linken Spur noch bis in den späten Abend am Unfallort vorbeigeführt.