Ab- und Auffahrt an der A6-Anschlussstelle Kaiserslautern-West gesperrt

An der A6 kommt es am Mittwoch von 8 bis 15 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-West zu Verkehrsbehinderungen. Provisorische Auf- und Abfahrten werden zurückgebaut.

In den vergangenen Monaten hatte die zuständige Autobahn GmbH die regulären Auf- und Abfahrten an der Anschlussstelle erneuert. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. Das bedeutet, dass die provisorischen Zu- und Abfahrten eben wieder abgebaut werden können. Dort sollen dann Schutzplanken aufgestellt werden.

Auf- und Abfahrt an A6 in Kaiserslautern-West voll gesperrt

Für diese Arbeiten sei es nötig, die Abfahrt von der A6 auf die B270 in Fahrtrichtung Siegelbach zu sperren. Außerdem werde die Zufahrt zur A6 in Fahrtrichtung Mannheim von der B270 aus voll gesperrt. Das soll bis etwa 15 Uhr dauern. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die führt in Fahrtrichtung Siegelbach über den Opel-Kreisel. Autofahrer, die aus der anderen Richtung kommen, sollen am Einsiedlerhof auf die A6 auffahren.

A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken am Donnerstag voll gesperrt

Am Donnerstag ist dann die A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken in Höhe der Anschlussstelle Kaiserslautern-West für mehrere Stunden voll gesperrt. Die zuständige Autobahn GmbH arbeitet dort nach eigenen Angaben an Schutzplanken. Bis 15 Uhr ist außerdem die Abfahrt von der A6 auf die B270 in Fahrtrichtung Kaiserslautern gesperrt. Autofahrer können in dieser Zeit auch die gegenüberliegende Auffahrt von der B270 auf die A6 nicht nutzen. Eine Umleitung ist eingerichtet.