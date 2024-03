Julian Niehues wechselt vom FCK nach Heidenheim

per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim hat Julian Niehues vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler unterzeichnete einen ab Sommer gültigen Vertrag bis 2027.

Von der Pfalz an die Brenz: Julian Niehues verlässt den FCK und verstärkt in der neuen Saison den Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim. Das teilten die Heidenheimer am Donnerstag mit.

"Er zeichnet sich vor allem durch seine körperliche Präsenz aus - sowohl im Spiel mit als auch gegen den Ball. Gepaart mit seinem Willen, sich ständig weiterentwickeln zu wollen, ist er ein Spielertyp, der perfekt zu uns passt", sagte Robert Strauß, Bereichsleiter Sport beim FCH.

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen findet Abgang "sehr schade"

Niehues spielte bis 2021 bei der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, ehe er zum pfälzischen Fußball-Zweitligisten wechselte und sich dort als Stammspieler etablierte. In Kaiserslautern endet sein Arbeitspapier am 30. Juni.

"Der Abgang von Julian ist aus unserer Sicht natürlich extrem schade. Er hat uns persönlich über diesen Schritt informiert. Wir hätten sehr gerne mit ihm weitergearbeitet, aber leider hat er sich für ein anderes Angebot entschieden", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.