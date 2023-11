Knapp drei Monate lang mussten sie woanders ausharren. Ende dieser Woche könnten die Bewohner eines Hochhauses in Landstuhl in ihre Wohnungen zurückkehren. Mitte August hatte es dort gebrannt.

25 Wohnungen sind seit dem Feuer nicht mehr bewohnbar, das Gebäude ist noch gesperrt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hochhauses im Landstuhler Stadtteil Aztel sind in Ferienwohnungen, Hotels oder bei Freunden und Verwandten untergekommen - bis heute. Und das zerrt an den Nerven, berichtet eine Bewohner dem SWR. Lange war ungewiss, ob sie nach dem Brand überhaupt noch einmal in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Kreis Kaiserslautern muss für Bewohner-Rückkehr grünes Licht geben

Jetzt scheint es aber möglich, dass Ende dieser Woche die Bewohner zurückkehren können. Der Eigentümer des Hochhauses muss vorher aber noch einiges erledigen. Beispielsweise müssen noch Arbeiten an der Fassade erledigt werden. Die zuständige Kreisverwaltung in Kaiserslautern teilte mit, dass der Eigentümer noch Gutachten und verschiedene Unterlagen vorlegen musste. Das habe er auch getan. Zurzeit prüfe man diese.

Die Bewohner selbst sind nicht so optimistisch. Bewohnerin Nicole Vester sagte, in den vergangenen Monaten seien Verantwortungen hin- und hergeschoben worden. "Ich kann nicht glauben, dass wir bald wieder in unsere Wohnung können", sagte sie. Die Ungewissheit sei in den vergangenen Wochen das Schlimmste gewesen.

Asbest ausgetreten bei Brand in Landstuhl

Bei dem Brand im August war giftiger Asbest freigesetzt und durch Löschschaum im Gebäude verteilt worden. Sollte das Gebäude nun sicher und alle Auflagen erfüllt sein, könnte die Kreisverwaltung Ende der Woche grünes Licht geben.