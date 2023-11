Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:39 Uhr Der 20. November historisch betrachtet Was sagt das Geschichtsbuch, was war nochmal an diesem Tag? 1985: Die damals noch kleine Firma "Microsoft" von Bill Gates bringt die erste Version des Betriebssystems "Windows" auf den Markt. Der Durchbruch kommt für Microsoft aber erst mit der Weiterentwicklung "Windows 95". Der Rest ist Geschichte... 1959: Die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet die UN-Kinderrechtskonvention. Es ist die erste große internationale Übereinkunft zu diesem Thema. Völkerrechtlich bindend sind die Kinderrechte erst ab 1989, als 196 UN-Mitgliedstaaten die Konvention ratifizieren. 1945: Der Nürnberger Prozess gegen die wichtigsten Kriegsverbrecher des Zweiten Weltkrieges beginnt. Auf der Anklagebank sitzen führende Vertreter des NS-Regimes, unter ihnen Hermann Göring. Nach fast einem Jahr Verhandlungsdauer werden 12 der 24 Angeklagten zum Tode verurteilt. 1803: Der deutsche Räuber Schinderhannes wird in Mainz zum Tode verurteilt und am nächsten Tag hingerichtet. Er soll mindestens 211 Straftaten begangen haben, vor allem Diebstähle, Erpressungen und Raubüberfälle. Verurteilt wurde er aber auch wegen Mordes und Raubmordes. Video herunterladen (11,2 MB | MP4)

9:14 Uhr Bußgeldverfahren wegen Funklöchern Wer kennt das nicht? Auf dem Land, in Straßen- oder Bahntunneln - kein Balken auf dem Handy, kein Netz, man sitzt im Funkloch. Die Bundesnetzagentur hat jetzt Bußgeldverfahren gegen die Handynetz- Betreiber Telekom, Telefónica-O2 und Vodafone eingeleitet. Die drei Netzbetreiber hätten nicht wie vereinbart bestimmte Funklöcher gestopft. Außerdem hätten sie noch in einigen Bundesstraßen-Tunneln kein gutes Netz, obwohl es vorgeschrieben sei. Das Verfahren, das im September eröffnet wurde, war öffentlich bisher nicht bekannt. Die Firmen können nun Stellungnahmen abgeben.

8:53 Uhr Prozess um Schockanrufe vor dem Landgericht Trier Fiese Masche - vor dem Landgericht Trier steht eine 49 Jahre alte Frau, die geholfen haben soll, mit so genannten Schockanrufen Geld und Wertsachen zu erpressen. Die Frau soll laut Anklageschrift fünf Mal als Abholerin für eine vermutliche ausländische Bande fungiert haben. Dabei nahm sie Schmuck, Goldbarren sowie Bargeld im Wert von insgesamt mehr als 370.000 Euro entgegen. Unbekannte Mittäter hatten zuvor, so die Staatsanwaltschaft, Menschen am Telefon unter Druck gesetzt - mit der Behauptung, ein Familienmitglied säße in Haft und käme nur gegen Kaution frei. Der Angeklagten sei bewusst gewesen, dass es sich bei der Geldübergabe um illegale Geschäfte handelte. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug. Trier Mehr als 370.000 Euro erbeutet Schockanrufe in der Region Trier: Mutmaßliche Geldabholerin vor Gericht Eine Frau soll dabei geholfen haben, ältere Menschen mit Schockanrufen zu erpressen und um ihr Erspartes zu bringen. Seit Montag steht sie dafür vor dem Landgericht Trier.

8:47 Uhr Deutschland und die Welt In Jena findet heute und morgen der 16. Digital-Gipfel der Bundesregierung statt. Dabei soll unter anderem darüber diskutiert werden, ob und wie Künstliche Intelligenz die Verwaltung effizienter, schneller und bürgerfreundlicher machen kann. Am späten Vormittag will die unter Druck geratene Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, eine persönliche Erklärung abgeben. Gegen sie waren Vorwürfe erhoben worden, sie habe angeblich schon vor vielen Jahren vom Verdacht eines sexuell übergriffigen Verhaltens bei einem damaligen Kirchenmitarbeiter gewusst. Die Staats- und Regierungschefs zahlreicher afrikanischer Staaten kommen am Montag zum Afrika-Gipfel nach Berlin. Hauptthemen der Konferenz "CompactwithAfrica" sind die Stärkung privater Investitionen auf dem Kontinent und die Zusammenarbeit bei nachhaltiger Energieversorgung. Sie geht auf eine Initiative Deutschlands während des G20-Vorsitzes 2017 zurück.

8:19 Uhr Bahnstrecke wird nach Erdrutsch gesperrt Manchmal liegt es nicht am Personalmangel.... die Bahnstrecke zwischen Staudernheim und Bad Kreuznach wird ab heute bis zum Freitag tagsüber gesperrt. Nach einem Erdrutsch muss dort der Hang gesichert werden. Die Sperre beginnt heute nach dem Berufsverkehr um 8:45 Uhr. Das teilte das Bahnunternehmen Vlexx mit, das die Strecke bedient. Es komme zu erheblichen Einschränkungen, so Vlexx. Der Regionalexpress zwischen Frankfurt/Mainz und Saarbrücken wird umgeleitet, ansonsten gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Staudernheim Nach Erdrutsch bei Bad Kreuznach Bahnstrecke bei Staudernheim bis Freitag tagsüber gesperrt Nach dem Hangrutsch vergangene Woche zwischen Norheim und Staudernheim im Kreis Bad Kreuznach wird die Bahnstrecke jetzt wieder gesperrt. Grund sind Sicherungsarbeiten. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

7:41 Uhr Stromausfall in der Südpfalz Ok, wer betroffen ist, wird das jetzt eher nicht lesen, höchstens mobil: In der Südpfalz ist in einigen Gemeinden der Strom ausgefallen. Bei der Polizei gingen um kurz vor halb sechs heute morgen erste Anrufe ein. Auf der Internetseite der Pfalzwerke heißt es, dass Teile der Stadt Wörth, Kandel, Jockgrim und Hatzenbühl betroffen sind. Wie viele Haushalte im Dunkeln sitzen, ist noch unklar. Die Störung soll im Laufe des Morgens behoben sein. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 23. November 2023 um 7:30 Uhr.

7:20 Uhr Prozess um misshandeltes Baby vor dem Ende Zwar bin ich selbst nicht Mutter, bei solchen Berichten läuft es mir aber jedesmal kalt den Rücken herunter. In Speyer könnte heute nach fast einem halben Jahr der Prozess gegen ein Elternpaar beendet werden - Vater und Mutter sollen ihren sechs Monate alten Säugling schwer misshandelt beziehungsweise keine Hilfe geholt haben. Die Kollegen im Studio Ludwigshafen haben die ganze traurige Geschichte. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP Studio Ludwigshafen am 23. November 2023 um 7.30 Uhr.

7:17 Uhr Die aktuelle Verkehrslage: Bevor ihr ins Auto/aufs Motorrad/in den Bus steigt, könnt ihr hier mal schauen, wie die Verkehrslage auf eurer Strecke ist 👇: Aktuelle Verkehrsmeldungen

7:03 Uhr Erfolgreiche Übung: Polizei evakuiert Stadion von Mainz 05 Ja, die ganz Cleveren werden schon bemerkt haben, dass am Wochenende wegen der Länderspielpause gar keine Bundesliga war, aber: Die MEWA-Arena in Mainz war trotzdem Schauplatz eines spannenden Einsatzes. Bei einer Großübung der Polizei wurde trainiert, wie das Stadion im Notfall ohne Panik geräumt werden kann. Wir haben die Bilder dazu: Video herunterladen (56,7 MB | MP4)

6:49 Uhr Zeuge verhindert dreisten Diebstahl Aus der Abteilung "Kuriose Meldungen" vom Wochenende: In Zweibrücken hat ein Zeuge am Samstag einen Ladendiebstahl verhindert. Laut Polizei hatten vier Personen in einem Supermarkt den Kassierer abgelenkt. Derweil schob ein Komplize einen gefüllten Einkaufswagen voller unbezahlter Ware Richtung Parkplatz. Das fiel einem Zeugen auf, der die Täter ansprach. Die fünfköpfige Gruppe flüchtete mit einem Pkw, das Diebesgut blieb auf dem Parkplatz zurück. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP Studio Kaiserslautern am 20. November 2023 um 6:30 Uhr

6:43 Uhr Beschäftigte an Hochschulen streiken Für bessere Arbeits- und Studienbedingungen gehen heute in Mainz, Trier und Kaiserslautern Uni-Beschäftigte auf die Straße. Sie schließen sich einem bundesweiten Hochschulaktionstag des öffentlichen Dienstes im Tarifstreit mit den Ländern an. Beteiligt sind nach Angaben der Gewerkschaft ver.di nicht nur die Universität, sondern auch Mitarbeiter aus dem Handel und in Kaiserslautern Angestellte des US-Militärs. In den seit Ende Oktober laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Kaiserslautern am 20. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:34 Uhr Polizei stoppt Falschfahrerin auf der A61 bei Bingen Glück gehabt! Auf der A61 zwischen Bingen und Bad Kreuznach war in der vergangenen Nacht eine Falschfahrerin unterwegs. Lkw-Fahrer hatten die Autobahnpolizei alarmiert, die sperrte daraufhin die Strecke. Die Frau stoppte vor der Absperrung und gab laut Polizei an, sie habe selbst gemerkt, dass sie in der falschen Richtung unterwegs sei. Die Lkw-Fahrer bestätigten, dass sie sehr langsam gefahren sei und entgegenkommende Autofahrer per Lichthupe gewarnt hatte. Zwar behielt die Polizei den Führerschein der 74-Jährigen ein. Weil sie niemanden gefährdet hat, gibt es aber keine Strafanzeige, sondern "nur" ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP Studio Mainz am 20. November 2023 um 6.30 Uhr.

6:20 Uhr Tödliches Virus bedroht Kaninchen in der Pfalz "Das geht einem an die Gesundheit", "befallene Kaninchen sind wie im Fieberwahn", "ich war vielleicht ein paar Stunden zu spät" - es sind Aussagen, die betroffen machen, gerade wenn man ein Herz für Tiere hat. In der Pfalz sind etwa 200 Kaninchen gestorben, nachdem sie sich mit dem tödlichen RHD-Virus infiziert hatten. Falls ihr auch ein Kaninchen zu Hause habt oder jemanden kennt, der sich um die Nager kümmert, haben wir bei Instagram alles Wichtige zum RHD-Virus zusammengefasst:

6:03 Uhr 🌧 Das Wetter in RLP - es regnet wieder Der SONN-tag hat seinem Namen gestern mal wirklich alle Ehre gemacht! Zum Start in die neue Woche gibt es hingegen wieder klassisches Novemberwetter. Es bleibt aber zunächst noch recht mild. Video herunterladen (23,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Der Kita-Fachkräfteverband stellt am Vormittag die Ergebnisse einer Umfrage zum Kita-Zukunftsgesetz vor. Mehr als 1.000 Erzieherinnen und Erzieher aus Rheinland-Pfalz haben Fragen dazu beantwortetet, wie sich ihr Kita-Alltag verändert hat, seit das Gesetz in Kraft getreten ist. In Trier sind Proteste wegen des Solo-Konzertes von Till Lindemann angekündigt. Der Rammstein-Sänger stand unter Verdacht, junge Frauen sexuell missbraucht zu haben. Die Ermittlungen gegen den Sänger wurden inzwischen eingestellt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) lädt Vertreterinnen und Vertreter von jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz in die Mainzer Staatskanzlei. Dort findet am Mittag ein Austausch statt, an dem auch weitere Mitglieder der rheinland-pfälzischen Landesregierung teilnehmen.