Eltern sollen Baby in Speyer misshandelt haben - Prozess geht zu Ende

Nach fast sechs Monaten geht ein Prozess gegen ein Elternpaar aus Speyer zu Ende: Der Vater soll das Kind misshandelt, die Mutter zunächst keine Hilfe geholt haben. Der Junge lebt heute in einer Pflegefamilie.

Der kleine Junge soll im Juli 2020 schwer misshandelt worden sein: Der 39 Jahre alte Vater soll seinen Sohn, der damals sechs Monate alt war, mehrfach in den Bauch geboxt und geschlagen haben. Als das damals sechs Monate alte Baby daraufhin nicht mehr zu schreien aufhörte, schlug der Speyerer dessen Kopf gegen einen schweren Gegenstand, so der Vorwurf. Das Kind erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Am Montag will die Rechtsanwältin noch einen Beweisantrag stellen. Danach werden voraussichtlich die Plädoyers gehalten. Auch das Urteil könnte gesprochen werden.

Mutter aus Speyer soll Baby nicht geholfen haben

Die 33-jährige Mutter ist wegen Tatverwirklichung durch Unterlassen, sprich unterlassene Hilfeleistung, mitangeklagt, weil sie ihrem Baby zunächst nicht geholfen haben soll. Und das, obwohl der Säugling nach den Misshandlungen laut Staatsanwalt offensichtlich nicht mehr richtig atmen konnte, seine Haut sich bereits blau verfärbte und er sich ständig erbrach. Die Angeklagte habe erst einen Notarzt gerufen, nachdem eine befreundete Krankenschwester dazu geraten hatte. Das Baby war so schwer verletzt, dass es damals nur durch eine Not-Operation gerettet werden konnte.

Die 33-jährige Mutter aus Speyer ist mitangeklagt SWR

Der Vater hat die schweren Misshandlungsvorwürfe bestritten: Er ließ über seine Rechtsanwältin vor Gericht erklären, er habe seinen Sohn nicht geschlagen, noch habe er mitbekommen, dass andere dem Säugling etwas angetan hätten.

Hat die Mutter etwas mit der Misshandlung zu tun?

Für die Rechtsanwältin des Mannes steht die Mutter im Fokus des Falles: Die Anwältin fordert vom Gericht, Sprachnachrichten vom Smartphone der Mutter als Beweismittel vor Gericht abzuspielen, die deren großes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit zeigten. Darüber will das Gericht am Montag entscheiden.

Das Jugendamt tritt in dem Fall als Nebenkläger auf. Dessen Anwalt sagte dem SWR, er vermute, dass die Mutter am sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom leide. Eine Krankheit, bei der die Mütter in den meisten Fällen ihre eigenen Kinder krankmachen oder verletzen, um Arztbesuche zu rechtfertigen und sich selbst als fürsorgende Mutter zu inszenieren. Bisher hat die Mutter alle Vorwürfe von sich gewiesen. Allerdings lehnte sie ein von der Anwältin des Angeklagten gefordertes psychologisches Gutachten ab.

Beide Eltern weisen Misshandlungsvorwürfe zurück

Die Mutter hatte vor Gericht erklärt, weder sie noch der Kindsvater hätten etwas mit den schweren Verletzungen des Jungen zu tun. Das Kind habe von Geburt an gesundheitliche Probleme gehabt. So habe es sich nach dem Stillen regelmäßig erbrochen. Gerade deshalb sei sie regelmäßig mit dem Kind in ihrer Kinderarztpraxis gewesen.

Auch stationären Krankenhausaufenthalten hätte sie stets zugestimmt sowie der Betreuung durch eine Familienhebamme und durch das Jugendamt. Den Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung weise sie deshalb zurück. Den Kindsvater beschrieb sie als ruhigen, hilfsbereiten und zuvorkommenden Menschen. Weder sie noch ihr Mann hätten dem Baby jemals Gewalt angetan.