Mit einer Schlussfeier sind die Olympischen Spiele in Paris zu Ende gegangen. Die Olympische Flagge wurde symbolisch an die Bürgermeisterin von Los Angeles übergeben, wo 2028 die …

6:13 Uhr

Nach dem Hoteleinsturz in Kröv - Gottesdienst und Ursachensuche

Nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel war die Erleichterung groß, nachdem klar war, dass eine niederländische Familie gerettet werden konnte. Vater, Mutter und der zweijährige Sohn waren stundenlang verschüttet. Jetzt am Wochenende dann der Rückschlag: Der verletzte Vater ist ins künstliche Koma versetzt worden. Er befindet sich auf der Intensivstation eines Trierer Krankenhauses. Gestern haben viele Menschen in einem Gottesdienst im Pfarrgarten der Opfer und Angehörigen gedacht. Die Abrissarbeiten an der Hotelruine gehen weiter, auch nach der genauen Ursache des Einsturzes wird gesucht.