Bilanz: Mehr als 150.000 Menschen feiern bei Rhein in Flammen und Sommerfest

Feuerwehr, Polizei und die Koblenz-Touristik GmbH ziehen bisher eine positive Bilanz des Sommerfestes und Rhein in Flammen 2024.

Das Fest, dessen Höhepunkt das Feuerwerk am späten Samstagabend war, habe nicht nur zehntausende Koblenzerinnen und Koblenzer begeistert, sondern auch Gäste aus aller Welt, so die Koblenz-Touristik GmbH als Veranstalterin des Sommerfestes und Rhein in Flammen 2024. Mehr als 25 Minuten lang erstrahlte und glitzerte der Himmel über der Festungsanlage Ehrenbreitstein in allen Farben.

Kleine, kurze Staus bei An- und Abreise

Etwa 150.000 Menschen aller Altersgruppen feierten demnach von Freitag bis Sonntag das Sommerfest mit seinem Feuerwerk. Dies führte laut Polizei zu kleineren Staus bei der An- und Abreise. Diese hätten jedoch zeitnah entzerrt und aufgelöst werden können.

Maximale Anzahl von Besuchern erreichte Grenze

Die Zugänge zum Deutschen Eck in Koblenz mussten aus Sicherheitsgründen geschlossen werden, da die maximal vertretbare Anzahl von Besuchern die Grenze erreicht hatte. Insgesamt hatte die Polizei lediglich kleinere polizeiliche Einsätze.

Tausende Besucher feiern auf dem Sommerfest 2024 in Koblenz. Koblenz-Touristik Presse

Aufgrund des überwiegend friedlichen Verlaufs hätten die Einsatzkräfte der Polizei nach Mitternacht sukzessive ihren Einsatz beenden können, heißt es.

Trotz minimaler Kollision startete Schiffskonvoi pünktlich

Ein Erlebnis: der bunt illuminierte Schiffskonvoi. Dieser begleitete über etwa 17 Kilometer alle Feuerwerke von Spay bis Koblenz flussabwärts.

Auch eine minimale Kollision zweier teilnehmender Schiffe habe den Feierlichkeiten keinen Abbruch tun können, so die Koblenz-Touristik GmbH. Der Konvoi startete pünktlich in seiner choreografierten Aufstellung nahe des Deutschen Ecks.

Die etwa 30 beleuchteten Schiffe mit gut 6.500 Gästen aus aller Welt formierten sich dabei in verschiedenen Manövern auf dem Rhein.

Ruhiger Einsatz auch für Feuerwehr, THW und Sanitäter

Auch für Feuerwehr, Sanitätsdienst, DLRG und THW verlief der Großeinsatz insgesamt äußerst ruhig. Es gab keine besonderen Ereignisse.