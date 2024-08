Rhein in Flammen 2024: Was, wann, wo?

Im Sommer ist es für viele das Highlight: Rhein in Flammen am kommenden Wochenende zwischen Koblenz und Spay. Jetzt mit neuem Veranstalter, aber viel Altbekanntem.

Von Freitag bis Sonntag gibt es jede Menge Programm an Land: In Koblenz, Lahnstein, Spay, Rhens und Braubach werden Feste gefeiert. Der Höhepunkt ist wie immer der Schiffskonvoi mit 29 festlich geschmückten Schiffen und dem anschließenden Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein am Samstagabend.

Rhens feiert am Samstag sein Sommerfest, Braubach bietet von Freitag bis Samstag Programm. Spay, Lahnstein und Koblenz feiern sogar drei Tage. Alle Infos zu den verschiedenen Partys und Attraktionen gibt es auf der Internetseite von Rhein in Flammen.

Neuer Veranstalter, altes Konzept bei Rhein in Flammen 2024

Im Hintergrund ist seit der letzten Ausgabe von Rhein in Flammen zwischen Koblenz und Spay viel passiert. So hat die Rheinland-Pfalz Tourismus-GmbH ihre Rolle als Veranstalter abgegeben. Stattdessen wurde eine Veranstaltergesellschaft gegründet, bestehend aus allen Anrainer-Kommunen. Diese befindet sich allerdings noch im Gründungsprozess, deswegen übernimmt in diesem Jahr einmalig die Koblenz Touristik GmbH die Gesamtplanung von Landprogramm, Schiffskonvoi und Höhenfeuerwerk.

Im ersten Jahr dieses Wechsels sei es vor allem darum gegangen, dass die Gäste davon so wenig wie möglich mitbekommen und das geboten bekommen, was sie gewöhnt sind, heißt es vom Chef der Koblenz Touristik, Claus Hoffmann. In den nächsten Jahren soll die neue Veranstaltergesellschaft die Traditionsveranstaltung dann Schritt für Schritt modernisieren. So gebe es zum Beispiel bereits erste Gespräche, eine Drohnenshow in das Feuerwerk zu integrieren.

Sommerfest mit acht Event-Flächen und unterschiedlichen Musik-Acts

Eine Änderung aus dem letzten Jahr wird dieses Jahr in Koblenz fortgesetzt: Beim Sommerfest sind die Betreiber der insgesamt acht Event-Flächen an Rhein, Mosel und in der Innenstadt selbst für das Programm verantwortlich. Unter anderem auch für die Bands, die auf den verschiedenen Bühnen auftreten. Die Veranstalter versprechen sich davon mehr Abwechslung bei den Musik-Acts. Dieser Plan sei im letzten Jahr aufgegangen, sei gut angenommen worden und werde deswegen in diesem Jahr wiederholt, so ein Sprecher.

Schiffskonvoi und Höhenfeuerwerk

Bei den Hauptattraktionen von Rhein in Flammen hatte es 2023 einige Probleme gegeben. Wegen des extremen Niedrigwassers war lange Zeit nicht klar gewesen, ob der Schiffskonvoi überhaupt starten kann. Erst in letzter Sekunde gab es eine abgespeckte Version: Die Schiffe konnten an Rhein in Flammen teilnehmen, mussten aber ankern und durften keinen Konvoi bilden.

Auch beim Feuerwerk geriet die Rheinland-Pfalz Tourismus-GmbH in die Kritik. Eine längere Dürre-Periode hatte für sehr trockene Böden und eine hohe Waldbrandgefahr gesorgt. Von verschiedenen Seiten gab es deswegen Bedenken, ob ein großes Höhenfeuerwerk nicht zu gefährlich sei.

Dieses Jahr steht nach Ansicht der Koblenz Touristik GmbH aber einem reibungslosen Ablauf nichts im Wege. Der Rhein führe weder zu viel noch zu wenig Wasser, weswegen alle 29 Schiffe am Konvoi teilnehmen könnten, so ein Sprecher. Auch das Höhenfeuerwerk könne wie geplant gegen 23 Uhr am Samstagabend in Koblenz stattfinden, da keine erhöhte Waldbrandgefahr bestehe.

An- und Abreise bei Rhein in Flammen

Problematisch wird allerdings auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach wieder die An- und Abreise. Insgesamt werden rund 140.000 Gäste allein in Koblenz erwartet – und ein Großteil davon verlässt normalerweise relativ unmittelbar nach dem Feuerwerk am Samstagabend die Veranstaltung. Das führt regelmäßig zu chaotischen Szenen und langen Staus. Die Veranstalter raten deswegen dazu, wenn es irgendwie geht, mit Bus und Bahn anzureisen. Die Koblenzer Verkehrsbetriebe (koveb) fahren nach eigenen Angaben mit einem Sonderfahrplan und vielen Extrafahrten vor allem in den Abendstunden.

Ansonsten wurden für den Samstag kostenlose Park & Ride Angebote geschaffen. Parkplätze stehen in den Koblenzer Stadtteilen Metternich, Moselweiß, dem Rauental, auf dem Oberwerth an der CGM Arena sowie auf der Karthause zur Verfügung. Anwohner in der Innenstadt müssen sich wie gewohnt auf geänderte Verkehrsführungen gefasst machen.