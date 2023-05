Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH wird sich als Veranstalter von Rhein in Flammen zurückziehen. Das wurde am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Koblenz bekanntgegeben.

Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH will sich nach Angaben von Geschäftsführer Stefan Zindler bereits für das kommende Jahr als Veranstalter von Rhein in Flammen zwischen Spay, Brauchbach und Koblenz zurückziehen. Es gebe aber Gespräche mit regionalen und kommunalen Akteuren, um eine neue Organisationsstruktur aufzustellen.

Am Nachmittag wird neben der künftigen Ausrichtung auch das Konzept für dieses Jahr vorgestellt. Rhein in Flammen ist am 12. August geplant. An der Pressekonferenz nehmen unter anderem der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler, und der Koblenzer Oberbürgermeister, David Langner (SPD), teil.

Diskussionen vor und nach Rhein in Flammen 2022

In den vergangenen Monaten hatte die Veranstaltung, die in Koblenz deutlich mehr als 100.000 Zuschauer angezogen hatte, für Diskussionen gesorgt. Im trockenen August 2022 war die Zahl der Feuerwerke entlang des Rheins zwischen Spay/Braubach und Koblenz von sieben auf fünf verringert worden.

Der fahrende Konvoi mit mehr als 35 Schiffen wurde abgesagt - nur 27 versammelten sich in Koblenz unter einem Höhenfeuerwerk. Auch die Frage, ob ein großes Feuerwerk in Zeiten des Klimawandels noch zeitgemäß ist, wurde immer wieder diskutiert.

Bürgermeister verärgert über Kommunikation

Die Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH steht bereits seit einigen Monaten wegen Rhein in Flammen in der Kritik. Nach der letztjährigen Ausgabe habe es massive Beschwerden gegeben, sagte etwa der Lahnsteiner Oberbürgermeister Lennart Siefert (Freie Wähler). Das sei auch der Grund für den möglichen Rückzug des Veranstalters. Diesen Schritt bezeichnete Siefert als Skandal: "Das bestätigt leider traurigerweise das ganze Vorgehen im Konfliktmanagement der Rheinland-Pfalz-Tourismus GmbH."

In einem Brief aller beteiligten Oberbürgermeister und Bürgermeister wurde der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH in diesem Zusammenhang eine schlechte Kommunikation vorgeworfen. Auch der Verein der mittelständischen Personenschifffahrt spricht in einem eigenen Brief von katastrophalen Fehlern und einem massiven Image-Verlust. Viele Fahrgäste hätten das Vertrauen in die Veranstaltung verloren.

Hoteliers fordern neues Konzept

Hoteliers im Norden von Rheinland-Pfalz forderten unterdessen ein neues Konzept für die traditionelle Veranstaltung. Der Kreisvorsitzende der Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Joachim Mehlhorn aus Koblenz, sagte dem SWR, der Termin für die Veranstaltung müsse überdacht und gegebenenfalls verlegt werden. Auch über eine mögliche Alternative zum traditionellen Feuerwerk müsse gesprochen werden.