Razzia bei Klimaaktivisten nach Aktion am Frankfurter Flughafen Vor zwei Wochen hatten Klimaaktivisten der Letzten Generation mit einer Klebeaktion den Frankfurter Flughafen lahmgelegt. Heute hat die Polizei zurückgeschlagen. Beamte durchsuchten am Morgen Wohnungen von Mitgliedern der Gruppe in Berlin, wie es hieß. Nach Angaben der Letzten Generation wurden auch Wohnungen in Freiburg, Halle, Leipzig und Mannheim durchsucht. Dabei seien auch DNA-Proben genommen worden. Mit der Klebeaktion auf den Landebahnen hatten die Klima-Demonstranten den Betrieb am Airport für Stunden zum Ruhen gebracht.

9:51 Uhr Mehr Katzen- als Hundetypen unter euch! Passend zum Weltkatzentag haben sich hier mehr Leser als Katzen- denn als Hundetypen geoutet! 33,4 Prozent gaben an, dass sie Katzenliebhaber seien, 23,6 Prozent bezeichneten Hunde als ihre Lieblingshaustiere. Immerhin: 32,6 Prozent mögen sowohl Katzen als auch Hunde. 10,4 Prozent von euch können weder mit dem einen noch dem anderen etwas anfangen. Ich persönlich hatte in meinem Leben eigentlich immer eine Katze im Haus. Deshalb habe ich mich in der Abstimmung auch als Katzentyp geoutet. Was mir an Katzen besonders gefällt? Dass sie machen, was sie wollen. Wenn man ihre Zuneigung erfährt, darf man das als große Ehre werten!

9:41 Uhr 🌎 Der Blick nach Deutschland und in die Welt Nach mehr als sieben Jahren im Exil will der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont nach Spanien zurückkehren. Dort droht dem 61-Jährigen die Festnahme, weil die Justiz ihm persönliche Bereicherung vorwirft. Wann und wo Puigdemont einreist, ist unbekannt. Seine Partei Junts rief zu einem "Empfang" am Vormittag in Barcelona in unmittelbarer Nähe zum Parlament auf. Die österreichische Polizei hat zwei Männer in Zusammenhang mit mutmaßlichen islamistischen Anschlagsplänen unter anderem auf Konzerte von US-Sängerin Taylor Swift festgenommen. Die Shows des US-Popstars, zu denen am Donnerstag, Freitag und Samstag in Wien jeweils 65.000 Fans erwartet wurden, wurden wegen Terrorgefahr abgesagt. Bei den Olympischen Spielen von Paris sind aus deutscher Sicht einige Medaillen möglich. Die Hockey-Männer wollen das erste Gold seit 2012. In der Leichtathletik sind die Aussichten beim Weitsprung mit Malaika Mihambo und im Speerwurf mit dem Mainzer Julian Weber sehr gut.

🏥 Demo gegen Schließung von Krankenhaus in Altenkirchen Gefühlt berichten wir immer häufiger über kriselnde Kliniken in Rheinland-Pfalz. Auch heute kommen wir nicht drum herum: Die Bürgerinitiative "Gute Gesundheitsversorgung im Raiffeisenland" will am Nachmittag vor dem Krankenhaus in Altenkirchen demonstrieren. Sie kritisiert, dass das Deutsche Rote Kreuz als Träger das Krankenhaus und die Bereitschaftsdienstzentrale in Altenkirchen schließt. Das bedeutet, dass dort künftig nicht mehr operiert wird und es auch keine Betten mehr gibt. Damit werde die medizinische Versorgung in der Region deutlich schlechter. Hintergrund ist, dass das DRK das Krankenhaus in Altenkirchen in den letzten Monaten Stück für Stück zurückgebaut hat. Ab morgen gibt es dort nur noch die Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und das Medizinische Versorgungszentrum.

Kröv: Suche nach Totem wird fortgesetzt Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv haben die Einsatzkräfte am Morgen ihre Bergungsarbeiten wieder aufgenommen. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Nach wie vor befindet sich die Leiche eines Mannes unter den Trümmern. Bei dem Toten soll es sich um den Hotelbesitzer handeln. Er und eine 1961 geborene Frau waren bei dem Unglück gestern gestorben. Die Leiche der Frau wurde bereits gestern Nachmittag aus den Trümmern gezogen. Am späten Abend konnte dann auch eine noch lebende Frau aus dem eingestürzten Gebäude befreit werden.

Mann rast mit 94 km/h durch Tempo-30-Zone 94 km/h - so schnell ist in der vergangenen Nacht ein Autofahrer durch eine Tempo-30-Zone in Bad Dürkheim gerast. Laut Polizei muss er mit einem dreimonatigen Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und einer Geldstrafe von 700 Euro rechnen. Die Polizei in Rheinland-Pfalz nimmt zurzeit verstärkt Raser ins Visier, da sie sich bis Sonntag an einer europaweiten Geschwindigkeits-Kontrollwoche beteiligt.

⚖️ Mutmaßlicher Serieneinbrecher vor Gericht Ein Mann soll in Mainz 16-mal in Häuser und Wohnungen eingebrochen sein. Dafür muss sich der 21-Jährige ab heute vor dem Amtsgericht Mainz verantworten. Betroffen waren Kindertagesstätten, Büros auf dem Uni-Campus und ein Studentenwohnheim in der Oberstadt. Zwischen vergangenem Oktober und Januar wurde immer wieder in Mainz eingebrochen, in vielen Fällen soll der 21-Jährige dafür verantwortlich sein. Laut Anklage hebelte er meist ein Fenster auf, stieg ein und suchte nach Wertsachen, die er zu Geld machen konnte, darunter Tablets. Im Büro des Studierendenwerks soll er ein Elektro-Lastenfahrrad im Wert von fast 3.000 Euro gestohlen haben. Der 21-Jährige ist mehrfach vorbestraft.

🏡 Immobilienpreise steigen wieder Schlechte Nachrichten für alle, die eine Immobilie kaufen wollen: Häuser und Wohnungen zu erwerben, wird wieder teurer. Das hat das Institut für Weltwirtschaft in Kiel mitgeteilt. Es spricht von einer Trendwende auf dem Immobilienmarkt. Von April bis Juni seien die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser um gut zwei Prozent gestiegen. In den Monaten zuvor waren sie noch gefallen.

8:29 Uhr 📅 Was war am 8. August... 1858

In Frankfurt wird der Zoologische Garten eröffnet. Er ist damit, nach dem Zoologischen Garten in Berlin, der zweitälteste Zoo in Deutschland. 1942

Walt Disneys Film Bambi feiert in London Weltpremiere. Er steht bis heute auf der Liste der erfolgreichsten Filme überhaupt. 1969

Die Beatles nehmen das Bild für das Cover des "Abbey Road" Albums auf. Apple / EMI / Universal Music Group

8:17 Uhr 🥵 Serie der monatlichen Temperaturrekorde unterbrochen Der Juli war überdurchschnittlich heiß, aber nicht so heiß, wie erwartet. Erstmals seit mehr als einem Jahr wurde die Serie der monatlichen Temperaturrekorde unterbrochen, wie der EU-Klimadienst Copernicus mitteilte. Demnach war es weltweit durchschnittlich 16,91 Grad warm. Damit wurde im Juli kein neuer monatlicher Höchststand erreicht. Ein Grund zur Entwarnung ist das jedoch nicht. Denn der Juli 2024 war laut Copernicus knapp 0,7 Grad heißer als der Juli-Durchschnitt von rund 30 Jahren. Um die Werte zu ermitteln, werden Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen rund um den Globus zusammengerechnet.

🎆 Weniger Schiffe bei Rhein in Flammen Bei der Großveranstaltung Rhein in Flammen an diesem Wochenende könnten die Plätze für Zuschauer auf den Schiffen knapp werden. Denn es werden nur etwa 30 Schiffe im Konvoi von Koblenz nach Spay und wieder zurückfahren. Das sind laut der Koblenz Touristik halb so viele wie noch vor sechs Jahren. Gründe dafür seien vor allem die Kosten der Reedereien für Treibstoff und Personal. Beides sei in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Außerdem bedeutet eine längere Anreise für die Schiffe zum Beispiel aus Bingen oder Düsseldorf teilweise Leerfahrten und dadurch weniger Einnahmen. Die Schiffe von weiter weg benötigen auch mehr Personal an Bord, um die Ruhezeiten einzuhalten. Das könne beim aktuellen Personalmangel schwierig werden, erklärte das Schifffahrts-Unternehmen Gilles aus Vallendar.

Privatautos in Polizei-Werkstatt repariert: Ermittlungen laufen weiter Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt weiter wegen Privatautos, die offenbar in einer Polizei-Werkstatt in Enkenbach-Alsenborn repariert wurden. Im Februar war das Ganze bekannt geworden. Laut Staatsanwaltschaft gibt es noch offene Fragen - etwa, welche Personen überhaupt beschuldigt werden müssten. Deshalb könne man im Moment auch noch nichts zur Anzahl der Beschuldigten sagen. Ermittelt wird wegen Untreue, Diebstahls und Betrug. Mehrere Mechaniker der Polizei am Standort Enkenbach-Alsenborn sollen Privatfahrzeuge repariert haben - auch während der Arbeitszeit. Dafür seien sie von Kunden eigens bezahlt worden. Außerdem sollen sie für die Reparaturen Ersatzteile der Polizei benutzt haben.

6:46 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich), bei dem zwei Menschen ums Leben kamen, gehen heute die Ermittlungen zur Unglücksursache weiter. Bei dem Gebäude war in der Nacht auf Mittwoch eine Etage in sich zusammengesackt. Dabei wurden neun Menschen verschüttet. Sieben Überlebende konnten aus den Trümmern gerettet werden. Speerwerfer Julian Weber vom USC Mainz tritt am Abend bei den Olympischen Spielen im Finale an. Bei der Qualifikation übertraf er die geforderte Weite von 84 Metern deutlich. Mit seiner Leistung gehört er im Finale (Start: gegen 20:25 Uhr) zu den Favoriten auf eine Medaille. Heute vor einem Jahr wurden in einem Weinberg in Niederkirchen (Kreis Bad Dürkheim) eine Kangal-Mischlingshündin und zehn ihrer Welpen gefunden. Das Tierheim Frankenthal nahm die Hunde auf und vermittelte sie nach und nach in ein neues Zuhause. Wir zeigen, wie es ihnen heute geht.

6:28 Uhr ⛅ So wird das Wetter in RLP Gewitter haben die Luftmassen durchgewirbelt und sorgen heute für angenehme Temperaturen in Rheinland-Pfalz. Die Schwüle der vergangenen Tage lässt nach. Der Tag beginnt stark bewölkt, danach wird es aber immer sonniger. Die Temperaturen erreichen 25 bis 27 Grad. Und je näher das Wochenende rückt, desto sonniger und heißer wird es. Hier die Vorhersage von SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke von gestern Abend: Video herunterladen (30,4 MB | MP4) Sendung am Mi. , 7.8.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:23 Uhr Überlebender Frau in Kröv "geht es relativ gut" Was für eine Rettungsaktion gestern Abend in Kröv! Schweres Gerät wurde eingesetzt, um die letzte Verschüttete aus den Trümmern zu befreien. Es hat dann doch noch länger gedauert, als geplant, weil es Unwägbarkeiten gab, so Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch. Aber am Ende wurde alles gut, die Frau konnte noch vor Mitternacht aus den Trümmern geholt werden. Wie es ihr geht, hört ihr hier:

Umfrage: Seid ihr 🐱 Katzen- oder 🐶 Hundetypen? Ob man Hunde oder Katzen vorzieht, sagt auch etwas über einen selbst aus. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Patrick Pleul Der britische Philosoph John Gray hat einmal gesagt: Einen Hund zu lieben, sei wie in einen besonders schmeichelhaften Spiegel zu schauen. Liebe man hingegen eine Katze, sei das, als ob man durch ein Fenster hinaus in die Natur blicke. Ich finde: Da ist was dran. Warum erzähle ich euch das? Weil heute Weltkatzentag ist! Und von euch möchte ich wissen, wie ihr es mit unseren liebsten Haustieren haltet!

Für mich ist der Hund der König der Haustiere! 23,7%

Sowohl Katzen als auch Hunde haben Eigenschaften, die mir gefallen. 32,4%

Ich mag weder Katzen noch Hunde. 10,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

🎤 Taylor-Swift-Konzerte wegen Terrorgefahr abgesagt Schlechte Nachrichten für alle Taylor-Swift-Fans, die die Sängerin in Wien sehen wollten: Dort sind jetzt alle drei Konzerte von Swift abgesagt worden, weil ein Terroranschlag befürchtet wurde. Das gab der Veranstalter auf Instagram bekannt. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer sprach von einer "sehr ernsten Gefahr". Einer der festgenommenen Terrorverdächtigen, ein 19-jähriger Österreicher, steht offenbar der Terror-Organisation Islamischer Staat nahe. Die Swift-Konzerte hätten heute, morgen und am Samstag stattfinden sollen. Zu jedem wären rund 65.000 Menschen gekommen. Die verkauften Eintrittskarten sollen erstattet werden. So oder ähnlich hätten Swifties ihren Star in Wien erlebt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Lennart Preiss