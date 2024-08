Schweinepest: Schutzzone in Hessen bringt Einschränkungen in RLP, sonniges Sommerwetter erwartet, BioNTech: Neuer Corona-Impfstoff gegen weitere Varianten. Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Auf Wiedersehen! So schnell verfliegen vier Stunden. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Morgen wird euch an dieser Stelle um 6 Uhr meine Kollegin Susan Reindl begrüßen. Bis dahin könnt ihr euch auf unserer Web-Seite und unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden halten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag!

9:55 Uhr Fünf Jahre nach Schlaganfall: Jakobsweg gelaufen Eine echte Mutmacher-Geschichte gibt's jetzt aus Speyer: Die Geschichte von Melina Maier. Im Alter von 20 Jahren erlitt sie einen Schlaganfall. Doch anstatt sich von der Diagnose und deren Folgen unterkriegen zu lassen, entwickelte Melina Kampfgeist. Die vielen Monate Reha, die folgten, meisterte sie mit einem großen Ziel vor Augen: "Ich laufe den Jakobsweg - egal wie!". Und das hat die junge Frau aus Speyer fünf Jahre später geschafft! Im Mai 2023, fünf Jahre und viele Trainingsstunden später, setzte sie in Porto die ersten Schritte auf den Jakobsweg Richtung Santiago de Compostela. Jetzt ist sie für den "Motivationspreis" der Deutschen Schlaganfall-Hilfe nominiert, weil sie anderen mit ihrer Geschichte Mut macht.

9:15 Uhr 🦟 Schnakenplage am Rhein geht zu Ende Gute Nachricht für alle, die in Rhein-Nähe leben: Die Schnakenplage geht für dieses Jahr zu Ende. Jetzt, im August, sterben die letzten der im Juni geschlüpften Weibchen der Auwaldstechmücken, teilte die „Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage", kurz KABS, in Speyer mit. Demnach werden es wohl keine neuen Mücken geben. Da weitere Hochwasser ausgeblieben sind, habe die KABS erfolgreich ihr Mückenbekämpfungsmittel verteilen können. Man bleibe aber bis zum Saisonende im September einsatzbereit. Der nasse Winter und der ständige Regen mit Hochwassern habe auch Brutgebiete abseits der üblichen Schnakengebiete am Rhein geschaffen. Sendung am Di. , 6.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:00 Uhr Tabuthema Depressionen bei Männern Depressionen können unabhängig vom Geschlecht auftreten, doch laut Statistik ist die Suizidrate unter den erkrankten Männern weit höher. Depressionen zeigen sich bei Männern oft anders und hinzu komme laut Fachleuten, dass es ihnen oft schwerer falle, sich Hilfe zu suchen. Meine Social-Media-Kolleginnen und -Kollegen aus Baden-Württemberg haben mit einem Betroffen gesprochen:

8:45 Uhr Das war der 6. August im Jahr... ...2004: Der letzte Prozess gegen SED-Funktionäre geht zu Ende. Vor dem Berliner Landgericht werden die Spitzenfunktionäre Siegfried Lorenz und Hans-Joachim Böhme wegen Mitschuld am Tod von drei DDR-Flüchtlingen zu Bewährungsstrafen von jeweils 15 Monaten verurteilt.

...1999: Das erste Mal in über 50 Jahren gibt es wieder einen Gelbfieberfall in Deutschland. Ein 40-jähriger Kameramann aus Frankfurt (Oder) stirbt fünf Tage nach seiner Rückkehr von der Elfenbeinküste in Berlin an der Krankheit. Der letzte Fall wurde im Jahr 1946 hierzulande dokumentiert.

...1914: Es war der Start einer Kettenreaktion, die ganz Europa in den Krieg stürzte: Die österreichisch-ungarische Regierung erklärt Russland den Krieg. Gleichzeitig erfolgt die Kriegserklärung Serbiens an das Deutsche Reich.

8:30 Uhr Kann eine Druckluftflasche gefährlich sein? Am Freitag ist eine Druckluftflasche am Nürburgring explodiert. Zu der Explosion war es um kurz nach 18 Uhr bei den Vorbereitungen auf das sogenannte Ruhr-Pokal-Rennen gekommen. 29 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Meine Kollegin Michelle Habermehl hat sich angeschaut, wie gefährlich solche Druckluftflaschen sein können:

8:00 Uhr A61 Richtung Koblenz gesperrt Nach einem schweren Unfall ist die A61 zwischen Emmelshausen und Boppard in Richtung Koblenz gesperrt. Laut Polizei sind zwei Autos - eines davon zog einen Anhänger - miteinander zusammengestoßen. Ob es Verletzte unter den Insassen gab, teilte die Polizei bislang noch nicht mit. Die Einsatzkräfte leiten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei über den Parkplatz Hellerwald. Die Reinigungsarbeiten an der Fahrbahn laufen noch. Sendung am Di. , 6.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:45 Uhr ✈️ Stromausfall in der Nacht am Frankfurter Flughafen In der Nacht gab es einen Stromausfall am und rund um den Frankfurter Flughafen. Wie meine Kolleginnen und Kollegen der Hessenschau berichten, ist der Strom mit Beginn des Nachtflugverbots gestern Abend ausgefallen. Die Versorgung konnte noch in der Nacht wieder hergestellt werden. Laut Betreiberfirma Fraport konnten am Morgen die ersten Flieger wie geplant starten und landen. Einzig bei Abflügen vom Terminal 1 komme es noch zu kleineren Verspätungen.

7:15 Uhr 🔬 BioNTech: Mainzer Pharmaunternehmen macht Milliardenverlust im ersten Halbjahr Bei allem Schlechten und Schlimmen, dass die Corona-Pandemie hervorgebracht hatte, war definitiv einer der Gewinner hierzulande die Firma BioNTech aus Mainz. Mit seinen Corona-Impfstoffen nahm das Unternehmen Milliarden ein und wurde durch die Gewerbesteuerabgaben zu einer Goldgrube für die Stadt Mainz. Diese scheint nun vorerst versiegt, denn im ersten Halbjahr 2024 machte das Unternehmen große Verluste. Was BioNTech nun vor hat, wissen meine Kolleginnen und Kollegen vom Studio Mainz: Mainz Entwicklung neuer Medikamente Mainzer Firma BioNTech macht Minus in Milliardenhöhe im ersten Halbjahr BioNTech investiert in neue Medikamente. Zugleich verkauft das Mainzer Unternehmen immer weniger Corona-Impfstoff. Das wirkt sich deutlich auf die Geschäftszahlen aus. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4

7:00 Uhr Quiz: Warum hat die Mixed-Staffel beim Triathlon vier Team-Mitglieder? Gestern gab es Goldmedaillen in Paris und zwar für das deutsche Team der Mixed-Staffel im Triathlon. Der Triathlon besteht aus drei Sportarten: Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren. Doch die deutsche Mixed-Staffel besteht aus vier Athleten: Tim Hellwig, Lisa Tertsch, Lasse Lührs und Laura Lindemann. Warum treten Vierer-Teams beim Mixed-Triathlon an? Drei absolvieren die Etappen und der vierte hält die Karte Jeder der vier muss alle drei Sportarten bewältigen Zum festen Dreier-Team wird noch ein Sportler oder eine Sportlerin aus dem gesamt Pool der deutschen Olympia-Athetinnen und -Athleten zugelost Der oder die Vierte ist Sieger oder Siegerin der jeweiligen nationalen Einzel-Cheerleader-Meisterschaft und feuert den Rest des Teams während der Etappen an irrelevant: Drei absolvieren die Etappen und der vierte hält die Karte

richtige Antwort: Jeder der vier muss alle drei Sportarten bewältigen

irrelevant: Zum festen Dreier-Team wird noch ein Sportler oder eine Sportlerin aus dem gesamt Pool der deutschen Olympia-Athetinnen und -Athleten zugelost

irrelevant: Der oder die Vierte ist Sieger oder Siegerin der jeweiligen nationalen Einzel-Cheerleader-Meisterschaft und feuert den Rest des Teams während der Etappen an Die gegebene Antwort ist

6:30 Uhr Blick nach Deutschland und die Welt In Lüneburg beginnt der Prozess gegen fünf Angeklagte wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Vier der Verdächtigen sollen sich Anfang 2018 zusammengeschlossen haben, um nationalsozialistische, antisemitische und rassistische Ideologie über die Produktion und den Verkauf von Tonträgern zu verbreiten. Der fünfte Angeklagte soll sich der Gruppe im Jahr 2019 angeschlossen haben. Im US-Wahlkampf endet die mehrtägige Online-Abstimmung zur Nominierung von Kamala Harris. Außerdem wird die Vorstellung ihres Vizes erwartet. Die Demokratin sicherte sich bereits im Vorfeld die nötige Zahl der Delegiertenstimmen - und damit die Präsidentschaftskandidatur ihrer Partei. In Washington findet eine Anhörung der US-Unfallermittlungsbehörde zum Zwischenfall mit einer Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines im Januar statt. Bei dem Beinahe-Unglück verlor die so gut wie neue Maschine kurz nach dem Start ein Rumpfteil. Das Fragment deckt bei der Ausführung eine Öffnung ab, in der andere Varianten eine Tür haben. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler fehlten Befestigungsbolzen.

6:25 Uhr Der Blick auf die Straßen Ob Urlaubs- oder Berufsverkehr, ich wünsche euch heute freie Fahrt und sicheres Ankommen. Wie es auf eurer Route gerade aussieht, erfahrt hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:20 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Heute beginnt der Tag noch mit Temperaturen von maximal 17 Grad. Aber das ändert sich im Tagesverlauf. "Wir erreichen mehr als 30 Grad", verrät uns Wetterexperte Karsten Schwanke die Aussichten für heute: Sonne, Sonne und nochmal Sonne. Video herunterladen (26,2 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Ein weiterer Fund eines mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) infizierten Schweins in Südhessen hat Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz. Wegen des Fundes im hessischen Biblis wurde eine sogenannte infizierte Zone eingerichtet, die sich auf Teile der Stadt Ludwigshafen, darunter auch das BASF-Werksgelände, die Stadt Frankenthal sowie die Gemeinden Beindersheim, Grosniedesheim, Kleinniedesheim sowie Bobenheim-Roxheim erstreckt, wie der Rhein-Pfalz-Kreis mitteilte. Ab heute gilt hier Leinenpflicht für Hunde. Radfahrer oder Reiter dürfen sich nur noch auf gekennzeichneten Wegen aufhalten. Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte: Die neuen variantenangepassten Covid-19-Impfstoffe der Firma BioNTech/Pfizer für Kinder und Erwachsene sollen ab heute erstmalig bestellbar sein, so der Deutsche Apothekerverband (DAV) - auch in Rheinland-Pfalz. Verimpft werden könnten diese dann ab nächster Woche. Und auch heute blickt Rheinland-Pfalz zu Olympia nach Paris. Wer hat heute Medaillenchancen? Gesa Krause (Silvesterlauf Trier) startet am Abend im Hindernis-Finale über 3.000 Meter der Damen.