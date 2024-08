Das Wetter am Montag lässt sich in einen kurzen Satz fassen: Es wird noch heißer. Entlang des Rheins werden bis zu 36 Grad erwartet und selbst in 650 Meter Höhe wird voraussichtlich die 30-Grad-Marke geknackt, wie SWR-Wetterexperte Sven Plöger am Sonntagabend sagte. Und schon mal ein Ausblick: Am Dienstag und Mittwoch drohen teils heftige Gewitter.