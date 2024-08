Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr Polizei warnt vor "Dachhaien" Nach einem Vorfall im Rhein-Lahn-Kreis warnt die Polizei vor betrügerischen Handwerkern - sogenannten Dachhaien. Wie die Polizei mitteilte, klingelten in dem Fall zwei Männer in Nassau an einem Haus und gaben sich bei der Besitzerin als Dachdecker aus. Sie überredeten die Frau dazu, die Dachrinne zu erneuern und boten an, nur Geld für das Material zu verlangen. Am Ende forderten sie 3.500 Euro in bar. Die Frau witterte eine Betrugsmasche und alarmierte die Polizei. Gegen die beiden Männer wurde den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei rät dazu, nur Handwerker Arbeiten durchführen zu lassen, die man selbst bestellt hat.

9:36 Uhr Fachkräftemangel: Verkäuferinnen besonders gefragt Dass in Deutschland Fachkräfte fehlen, ist nichts Neues. Doch hättet ihr gewusst, welcher Beruf besonders gefragt ist? Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) werden insbesondere Verkäuferinnen und Verkäufer gesucht. Bei Jobs wie Kassierern, Einzelhandels-Kaufleuten und Fachverkäufern könnten bis 2027 etwa 37.000 Fachkräfte fehlen, heißt es in einer neuen Studie des IW. Schon jetzt gebe es vielerorts zu wenige Fachleute im Verkauf. Das liegt nach Ansicht der Forscher auch daran, dass in der Corona-Pandemie viele in andere Jobs gewechselt sind. Auf Platz zwei der gesuchtesten Fachkräfte stehen Erzieherinnen und Erzieher. Hier erwarten die IW-Forscher eine Lücke von fast 28.000 bis zum Jahr 2027.

9:23 Uhr ⚖️ Duo soll Mann erpresst, geschlagen und festgehalten haben Leider muss ich euch heute morgen mit einem weiteren Gerichtsprozess behelligen. Diesmal geht es um erpresserischen Menschenraub. Wegen dieses Vorwurfs stehen zwei Männer vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Das Duo soll einen Mann erpresst, bedroht, geschlagen und festgehalten haben. Laut Anklage hatte sich das Opfer auf Fahrdienste für die beiden Angeklagten aus dem Drogenmilieu eingelassen. Die Angeklagten sollen ihr Opfer erpresst und aufgefordert haben, 11.000 Euro zu beschaffen. Wenige Tage später sollte das Opfer 3.000 Euro mitbringen und die beiden nach Frankfurt fahren. Offenbar weil der Mann nicht genug Geld auftreiben konnte, sollen die Angeklagten ihn geschlagen und getreten haben. Dann hielten sie ihn der Anklage zufolge eine Nacht lang in einer Bar in Bad Kreuznach fest. Nach weiteren Fahrten am folgenden Tag ließen sie ihn demnach an einer Bushaltestelle zurück und er alarmierte die Polizei.

9:01 Uhr 🚴 Von Sinzig nach Sölden: Radler fahren 1.000 Kilometer am Stück Tolle Aktion für das Ahrtal: Sechs Freunde planen, von Sinzig mit dem Fahrrad bis nach Sölden in Tirol zu fahren. Das sind mehr als 1.000 Kilometer - und die wollen die sechs ohne Pause durchfahren! Ziel der Radlertruppe ist es, auf die Probleme aufmerksam zu machen, mit denen junge Menschen im Ahrtal drei Jahre nach der Flutkatastrophe noch immer zu kämpfen haben. Warum das Sextett ausgerechnet nach Sölden fährt, erklären euch meine Social-Kollegen:

8:48 Uhr Haftstrafe wegen Cannabisanbaus im großen Stil Bis zu drei Cannabispflanzen darf man besitzen - mehr als 1.500 hatte ein Mann in der Pfalz. Dafür ist er jetzt vom Landgericht Zweibrücken zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Laut Gericht hatte der Mann Cannabisplantagen in Ludwigshafen und Pirmasens betrieben. Bei einer Razzia seien zudem 23 Kilogramm bereits geerntetes Cannabis entdeckt worden.

8:30 Uhr 🔪 Streit über Schutzstatus für Döner in der EU Esst ihr gerne Döner? Dann wisst ihr bestimmt, was da drin ist, oder? In Deutschland wird für den beliebten Imbiss meist Puten- oder Kalbfleisch verwendet. Geht es nach dem Internationalen Dönerverband könnte sich das bald ändern. Denn der drängt darauf, Döner auf die EU-Liste der traditionellen Spezialitäten zu setzen. Dann müssten Dönerspieße in der gesamten EU nach einheitlichen Regeln hergestellt werden, die bestimmen, welches Fleisch und welche Saucenzutaten drin sind oder wie dick das Fleisch geschnitten wird. Statt Puten- oder Kalbfleisch müssten dann Schaf- oder Rindfleisch zum Einsatz kommen. Dagegen hat Deutschland jetzt Einspruch eingelegt.

8:02 Uhr 🚯 Videoüberwachung gegen Müllsünder in Ludwigshafen Wir haben bereits darüber berichtet, dass Ludwigshafen ab kommender Woche Kameras gegen Müllsünder einsetzen will. Jetzt hat auch der strenge Datenschutzbeauftragte des Landes die Maßnahme abgesegnet. Denn das Müllproblem in Ludwigshafen sei mittlerweile so gravierend, dass die Gesundheit der Bürger gefährdet sei, sagte Dieter Kugelmann dem SWR. Deshalb sei eine Videoüberwachung möglich. Es müssten aber unbeteiligte Passanten sowie Hauseingänge verpixelt und geschwärzt sein. Laut Kugelmann ist das Ausmaß des Ludwigshafener Müllproblems einmalig in Rheinland-Pfalz. Die Stadt beziffert die Zahl illegaler Müllhaufen auf deutlich über 4.000 pro Jahr.

7:46 Uhr Unbekannte werfen Asphaltbrocken auf A63 Unbekannte haben in der Nacht Asphaltteile auf die A63 bei Mehlingen geworfen. Mehrere Autofahrer meldeten sich deshalb bei der Polizei. Sie seien gegen 00.00 Uhr über Asphaltbrocken auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass die Brocken von der Brücke zwischen Baalborn und Mehlingen geworfen wurden. Vier Autos wurden beschädigt, der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Es ist nicht das erste Mal, dass bei Mehlingen Gegenstände auf der Autobahn landen. 2022 verletzte sich ein Motorradfahrer schwer, weil Holzstücke von derselben Brücke auf die Straße geworfen wurden.

7:36 Uhr 🌏 Blick über den Tellerrand: Deutschland und die Welt In Berlin wird der Prozess gegen einen Ex-Stasi-Mitarbeiter fortgesetzt. Der heute 80-Jährige soll vor 50 Jahren - 1974 - in Leipzig einen polnischen Staatsbürger am damaligen Grenzübergang Bahnhof Berlin-Friedrichstraße erschossen haben. Das Opfer habe zuvor mit einer Bombenattrappe die polnische Botschaft in Ost-Berlin betreten, um seine Ausreise in den Westen zu erzwingen. Laut Ermittlungen hatte die Stasi den Angeklagten mit der "Unschädlichmachung" des Polen beauftragt.

Das Statistische Bundesamt legt heute die detaillierten Zahlen zu den Verbraucherpreisen im Juli vor. Vorläufigen Daten zufolge ist die Inflation angestiegen - um durchschnittlich 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Besonders Dienstleistungen wurden teurer, Energie hat sich verbilligt.

Nach der Tötung des Hamas-Führers Ismail Hanija in Teheran hat der Iran gegenüber Israel Vergeltung angedroht. Ein militärischer Schlag wird heute oder in den kommenden Tagen erwartet. Auch die Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon droht mit Vergeltung für die Tötung einer ihrer Kommandeure.

7:30 Uhr 📆 Blick in die Geschichte: Das geschah am 9. August... ...1999: Der russische Präsident Boris Jelzin entlässt Ministerpräsident Sergej Stepaschin. Die Amtsgeschäfte übernimmt der bisherige Sekretär des Sicherheitsrates und ehemalige Chef des Inlandsgeheimdienstes Wladimir Putin. ...1974: Richard Nixon tritt wegen der "Watergate-Affäre" als bisher einziger Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten zurück. Sein Nachfolger wird Vizepräsident Gerald Ford. Dieses Bild ging in die Geschichte ein: Richard Nixon (r.) wird von seinem Nachfolger vom Weißen Haus zum Hubschrauber begleitet. dpa Bildfunk picture-alliance / akg-images | akg-images ...1969: Vier Mitglieder der Hippie-Sekte "The Familiy" ermorden auf Anweisung ihres Anführers Charles Manson im Haus des Filmregisseurs Roman Polanski dessen schwangere Frau Sharon Tate und vier Gäste.

7:14 Uhr ✈️ Streiks bei Lufthansa-Tochter Discover möglich Habt ihr vor, demnächst mit der Fluggesellschaft Discover zu fliegen? Dann Achtung: Bei der Lufthansa-Tochter könnte es noch in diesem Sommer Streiks geben. Damit jedenfalls droht die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Hintergrund sind ihre Forderungen nach einem Gehalts- und Manteltarifvertrag. Darüber solle es nun eine Urabstimmung geben, kündigte die Gewerkschaft gestern Abend an. Discover ist mit 24 Flugzeugen und etwa 420 Piloten eine vergleichsweise kleine Gesellschaft. Sie wurde 2021 gegründet, startet ausschließlich von Frankfurt und München und soll vor allem Condor im touristischen Geschäft Konkurrenz machen.

6:53 Uhr 16-Jährige fährt gegen Supermartkhauswand Eine Jugendliche ist in der Nacht bei einem Unfall in Bausendorf (Kreis Bernkastel-Wittlich) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 16-Jährige mit einem Auto offenbar Fahrübungen auf dem Parkplatz eines Supermarktes gemacht. Dabei fuhr sie gegen die Hauswand des Marktes. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen sie wird jetzt wegen Fahrens ohne Führerscheins ermittelt.

6:35 Uhr Kröv: Eingestürztes Hotel wird abgerissen Nach dem Hoteleinsturz in Kröv wird das Gebäude ab heute Mittag mit Spezialgeräten abgerissen. Der Bereich rund herum wird dafür großräumig abgesperrt. Denn ein Gutachter hatte gestern nicht nur festgestellt, dass die Hotelruine noch immer stark einsturzgefährdet ist - sondern auch mit Asbest belastet sein könnte. Anwohner sollen in einem Umkreis von 150 Metern Fenster und Türen geschlossen halten. Im Fokus der Abrissarbeiten steht die Bergung eines Toten. Bei diesem handelt es sich vermutlich um den Hotelbesitzer. Bei dem Hoteleinsturz am späten Dienstagabend waren zwei Menschen ums Lebens gekommen, sieben Verschüttete konnten gerettet werden.

6:24 Uhr 📌 Das wird heute wichtig in RLP Im Sommer ist es für viele das Highlight: Rhein in Flammen zwischen Koblenz und Spay. Von heute bis Sonntag gibt es dort jede Menge Programm an Land: In Koblenz, Lahnstein, Spay, Rhens und Braubach werden Feste gefeiert. Der Höhepunkt ist wie immer der Schiffskonvoi mit 29 festlich geschmückten Schiffen und dem anschließenden Höhenfeuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein am Samstagabend. Koblenz Traditionsveranstaltung zwischen Koblenz und Spay Rhein in Flammen 2024: Was, wann, wo? Im Sommer ist es für viele das Highlight: Rhein in Flammen am kommenden Wochenende zwischen Koblenz und Spay. Jetzt mit neuem Veranstalter, aber viel Altbekanntem. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4 Der rheinland-pfälzische Innen- und Sportminister Michael Ebling (SPD) besucht heute die Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft in Trier. Sie bereitet sich dort auf die anstehenden Paralympischen Spiele (28. August bis 8. September) vor.

Die Generalkonsulin von Israel, Talya Lador-Fresher, besucht heute die Schum-Stätten von Speyer, Worms und Mainz. In Speyer begrüßt sie der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) an der mittelalterlichen Synagoge.

6:02 Uhr 🎽 Speerwerfer Julian Weber wieder ohne Medaille Bitterer Abend für Speerwerfer Julian Weber: Für den Mainzer ist der Traum von einer Olympia-Medaille erneut geplatzt. Weber kam in einem hochklassigen Finale auf 87,40 Meter und landete damit lediglich auf Platz sechs. Zum Olympiasieger krönte sich überraschend der Pakistani Arshad Nadeem. Weber muss damit weiter auf seine erste Medaille auf Weltniveau warten. Vor drei Jahren in Tokio hatte der Mainzer als Vierter eine olympische Medaille ganz knapp verpasst, ihm fehlten damals nur 14 Zentimeter zu Bronze. Auch bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 landete der Sportsoldat jeweils auf Rang vier - in Paris ging die Durststrecke nun weiter.

6:01 Uhr 🌞 Die Hitze kommt mit Macht! Der Sommer kommt noch einmal mit Macht! Für den heutigen Freitag hat SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke wechselhaftes Wetter und Temperaturen bis 30 Grad vorhergesagt. Und danach soll es noch deutlich heißer werden: am Wochenende bis 33 Grad, am Montag gar bis 36 Grad! Video herunterladen (27,9 MB | MP4)

6:00 Uhr Güterzug streift Seniorin mit Rollator Das hätte deutlich übler enden können: Trotz geschlossener Schranke und roter Ampel wollte eine 92-Jährige in Jockgrim (Kreis Germersheim) gestern mit ihrem Rollator die Gleise überqueren. Ein nahender Güterzug bremste zwar noch ab, streifte die Seniorin aber. Die Frau erlitt einen Schock und Schürfwunden am Rücken und kam in ein Krankenhaus. Hoffen wir, dass sie sich schnell erholt!