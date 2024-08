Hoteleinsturz in Kröv: Vier Personen gerettet, Ebling vor Ort, Pressekonferenz startet

per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

11:11 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Emotionale Rettung Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch berichtete außerdem von der Rettung des zweijährigen Kindes und der Mutter. Sie seien bereits befreit worden, der Vater ist noch im Hotel eingeschlossen. Teusch habe sich "noch nie so gefreut, ein Kind zu sehen." Sie hätten alle Tränen in den Augen gehabt. Teusch erkärte weiter: "Wir hatten zunächst gedacht, alle sind tot." Doch das Kind war putzmunter und sorgte für einen sehr emotionalen Moment, auch nach 4.000 Einsätzen.

11:07 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Bauarbeiten am Gebäude Gestern gab es noch Bauarbeiten am Gebäude, erklärte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch. Ob das in Zusammenhang mit Einsturz stehte, ist nun Teil der Ermittlungen. Die Grundsubstanz des Gebäudes stammt aus dem 17. Jahrhundert, in den 1980ern Jahren wurden zwei Geschosse darüber gebaut. Deswegen wurde damals eine Betondecke eingezogen, um wie weiteren Stockwerke zu tragen.

11:00 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Todesermittlungsverfahren eingeleitet Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, erklärt der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen. Das passiert immer dann, wenn jemand eines nicht natürlichen Todes gestorben ist, um ein Fremdverschulden zu klären. Sachverständige werden am Haus ermitteln. Außerdem werden die beiden Opfer obduziert, um die genaue Todesursache festzustellen.

10:56 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Ebling dankt Einsatzkräften Der RLP-Innenminister Michael Ebling (SPD) dankte für den Einsatz der Rettungskräfte. Die Gedanken seien bei den Opfern des Unglücks. Dass ein Gebäude derart in sich zusammenstürzt sei sehr ungewöhnlich, Ebling sagte, der Einsatz der Rettungskräfte sei eine großartige Leistung der Rettungskräfte. Er lobte das Zusammenspiel der Kräfte über die Region hinaus. Die ganze Kraft gelte nun der Rettung der letzten drei Menschen.

10:50 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Zusammenfassung der Lage Der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch erklärte auf der Pressekonferenz, dass um 23 Uhr ein komplettes Geschoss des Hauses eingestürzt ist. Zwei Decken lagen danach aufeinander. 14 Personen befanden sich im Hotel, fünf konnten schnell gerettet werden, da sie in anderen Gebäudeteilen untergebracht waren. Der Kontakt zu den Verschütteten wurde durch Smartphones hergestellt, über mehrere Stunden wurde sich mit schwerem Gerät ein Zugang geschafft. Nach Bohrungen wurden Mikrofone angebracht. Dadurch hatte man zu sieben Verschütteten Kontakt. Vier von ihnen wurden bislang mit leichten Verletzungen gerettet. Zu den weiteren drei Personen besteht Kontakt, sie sind eingeklemmt und schwerer verletzt. Die Hausstruktur sei "wie ein Kartenhaus", sagte Teusch.

10:43 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Zwei Todesfälle Ein Mann und eine Frau kamen in der Nacht ums Leben. Nach jetzigem Kenntnisstand starben sie direkt während des Einsturzes, erklärt Brand und Katastrophenschutzinspekteur Jörg Teusch.

10:35 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Das Haus bewegt sich noch Wie SWR-Reporter Marc Steffgen berichtet, wurden vier Menschen gerettet. Darunter auch das zweijährige Kind, das in seinem Schlafsack befreit wurde.



Durch Sensoren konnte festgestellt werden, dass sich das Haus noch mit ungefähr vier Millimetern pro Stunde bewegt.

10:26 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Pressekonferenz live Wir übertragen die Pressekonferenz live ab 10:30 Uhr hier online und im Fernsehen.

10:19 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Wir tickern weiter Hier werdet ihr auch weiterhin über die Lage in Kröv informiert. Wir blicken gleich auch auf die Pressekonferenz.

10:18 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: eine Zusammenfassung Hier findet ihr die wichtigsten Informationen zum Teileinsturz des Hotels in Kröv.

9:38 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Ebling besucht Unglücksstelle Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) wird gegen 10 Uhr in Kröv erwartet. Außerdem wurde eine Pressekonferenz für 10:30 Uhr angekündigt. Der SWR überträgt die Pressekonferenz live online und im Fernsehen. Sendung am Mi. , 7.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:33 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Hund gerettet Insgesamt wurden bisher vier der acht lebenden Menschen aus dem Gebäude befreit. Auch ein Hund wurde inzwischen gerettet. Sendung am Mi. , 7.8.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

9:25 Uhr Afrikanische Schweinepest: Das müsst ihr wissen In Rheinland-Pfalz gibt es wegen der Afrikanischen Schweinepest Sperrzonen: Zum Beispiel in Teilen der Städte Ludwigshafen, Frankenthal, Worms, Alzey und Mainz. Betroffen sind auch mehrere Landkreise in diesen Regionen. In Baden-Württemberg gibt es noch keinen nachgewiesenen Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP), in Rheinland-Pfalz gibt es zwei Fälle im Kreis Alzey-Worms. Doch im hessischen Grenzgebiet sind inzwischen über 70 Fälle aufgetreten. Ich habe für euch die wichtigsten Infos einmal zusammengefasst:

9:20 Uhr Pilzkrankheit gefährdet Bio-Weinbau Der "falsche Mehltau", eine Pilzkrankheit bei Weinreben, gefährdet den Bio-Weinbau im Südwesten. Wie die Winzer versuchen, den Pilz zu bekämpfen, haben wir hier für euch zusammengefasst:

9:12 Uhr Das war der 7. August im Jahr... ...2022: Patricia Schlesinger, die damalige Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB), tritt zurück. Medienberichte warfen ihr vor, Vetternwirtschaft betrieben zu haben. Am 22. August wird Schlesinger fristlos entlassen. ...1964: Der US-Kongress stimmt für die Tonkin-Resolution. Sie gibt Präsident Lyndon B. Johnson Vollmachten für militärische Aktionen in Vietnam. ...1869: Beim Arbeiterkongress (der bis zum 9. August läuft), wird die Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) beschlossen. Sie ist eine der Vorläuferparteien der SPD.

8:57 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Zweijähriges Kind und weitere Personen gerettet Inzwischen wurde in Kröv auch das zweijährige Kind aus dem Hotel gerettet. Außerdem konnten weitere Personen befreit werden. Sendung am Mi. , 7.8.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

8:35 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Person lebend gerettet Wie uns von vor Ort mitgeteilt wurde, wurde eine der acht verschütteten Personen soeben lebend gerettet. Sieben Menschen verbleiben noch eingeklemmt in den Trümmern. Sendung am Mi. , 7.8.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

8:29 Uhr Krankheitsbedingte Busausfälle in Bingen In Bingen fallen diese Woche wieder einige Busse aus. Wie die Stadt mitteilt, sind erneut zu viele Busfahrerinnen und Busfahrer krank. Betroffen sind ab Freitag die Linien 604 und 607. Vor allem am Morgen und Vormittag fallen insgesamt mehr als zwanzig Fahrten aus. Schon vor zwei Wochen gab es in Bingen zahlreiche krankheitsbedingte Busausfälle. So sehr wie letztes Mal sei der Busverkehr aber diesmal nicht beeinträchtigt, sagte ein Stadtsprecher. Sendung am Mi. , 7.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:00 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: zweijähriges Kind unter Verschütteten Unter den Trümmern des Hotels in Kröv ist auch ein Kind verschüttet, das bestätigte die Polizei. Es sei körperlich unversehrt und man habe Kontakt. Die verschütteten Personen sind zwischen zwei und 81 Jahre alt. Sendung am Mi. , 7.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:50 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: Ort weiträumig umfahren Der Bereich um die Ortsgemeinde Kröv sollte weiträumig umfahren werden, bittet die Polizei. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt, es kommt auch im weiteren Umfeld zu Verkehrsbehinderungen und -sperrungen. Sendung am Mi. , 7.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:30 Uhr Verkehr: B10 nur einspurig Die B10 bei Wilgartswiesen im Kreis Südwestpfalz ist zurzeit in Richtung Pirmasens nur einspurig befahrbar. Gestern hatte dort ein Tanklaster einen Unfall. Nach Angaben der Polizei war er über mehrere Metallteile gefahren, die auf der Straße lagen. Eines davon bohrte sich in den Tank des Lkw, deshalb flossen 180 Liter Diesel ins Erdreich. Dort werden heute noch Bodenproben genommen. Aktuelle Verkehrsmeldungen Sendung am Mi. , 7.8.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:00 Uhr Blick nach Deutschland und die Welt Was ist heute in Deutschland und der Welt sonst wichtig? Hier gibt es die Infos: In Osnabrück beginnt der Prozess gegen zwei Angeklagte wegen Verdachts des Totschlags. Ein 55 Jahre alter Mann aus Nordhorn soll im Februar dieses Jahres mehrfach mit einer Flasche auf den Kopf seines Opfers eingeschlagen haben. Zusammen mit einer 49 Jahre alten Frau, die Lebensgefährtin des Opfers, soll er den Leichnam zerstückelt und die Leichenteile in mehreren Plastiktüten in den Ems-Vechte-Kanal bei Nordhorn geworfen haben. Die Frau ist wegen Beihilfe angeklagt. In Locarno beginnt heute das 77. Internationale Filmfestival. Es dauert bis zum 17. August. Start ist am Abend mit der Weltpremiere von "Le Déluge" (Die Flut) von Gianluca Jodice, einem Historiendrama über die Kerkerhaft des französischen Königs Louis XVI und seiner Frau Marie Antoinette 1792. Insgesamt 225 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme sind dieses Jahr in Locarno zu sehen. In Endingen startet die Tour "Gemeinsam gegen Kinderkrebs". Dabei machen sich Radsportler aus ganz Deutschland auf den Weg nach Berlin, um auf das Thema Krebs bei Kindern aufmerksam zu machen. Am 14.9. werden dann in Berlin am Reichstagsgebäude Fotos von an Krebs erkrankten oder gestorbenen Kindern aufgestellt.

6:50 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: 250 Einsatzkräfte vor Ort Die Feuerwehren, Sanitätsdienste, Polizei, THW und viele weitere Kräfte sind in Kröv im Einsatz: insgesamt ungefähr 250 Personen. Aus den umliegenden Häusern mussten 31 Anwohnerinnen und Anwohner evakuiert werden. Laut der Polizei Trier ist der Einsatz extrem anspruchsvoll, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann. Sendung am Mi. , 7.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:41 Uhr Hoteleinsturz in Kröv: eine tote Person Laut der Polizei Trier ist eine Person bei dem Einsturz des Hotels gestorben. Die Person sei "tot geortet worden", konnte jedoch noch nicht geborgen werden. Acht weitere Personen sind mit teils schweren Verletzungen noch im Gebäude eingeklemmt.



Hier im Ticker erfahrt ihr alle neuen Entwicklungen, auch der Artikel wird regelmäßig aktualisiert. Sendung am Mi. , 7.8.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:16 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Heute startet der Tag erstmal mit Sonnenschein, verrät SWR-Wetterexperte Karten Schwanke. Dann kommen aber schon bald erste Schauer oder Gewitter aus Westen, die sich am Nachmittag ausbreiten und auch mal kräftiger sein können. Die Temperaturen bleiben bei sommerlichen 25 bis 28 Grad. Video herunterladen (24,7 MB | MP4)